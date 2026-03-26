Guacamayos amazónicos en Pachacamac: cómo un símbolo exótico cruzó los Andes hace mil años

El análisis de plumas en Pachacamac revela rutas comerciales antiguas entre la Amazonía y la costa central del actual Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mucho antes de la llegada del Imperio Inca, rutas comerciales antiguas permitieron trasladar guacamayos amazónicos vivos desde la selva oriental de los Andes hasta la costa central de lo que actualmente es Perú.

Un equipo internacional de científicos demostró esta travesía excepcional mediante el análisis de plumas descubiertas en el sitio arqueológico de Pachacamac, revelando una red de intercambio avanzada y extensa, según detalló Popular Science.

Investigadores de Perú, España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia confirmaron la existencia de rutas comerciales antiguas de más de 480 kilómetros que recorrían terrenos montañosos y desérticos. Utilizaron análisis genéticos, estudios de isótopos estables y modelado ambiental, lo que evidenció que la movilización de estas aves fue posible solo gracias a una sofisticada intervención humana, siglos antes del Imperio Inca.

Rutas comerciales antiguas y el cruce de los Andes por los guacamayos

La odisea de las aves comenzó en la selva amazónica, al este de los Andes, y finalizó en Pachacamac, un importante centro religioso ubicado en la costa central del actual Perú. Este recinto, habitado desde el 200 a.C., concentraba estructuras emblemáticas como el Templo del Sol y el Oráculo de Pachacamac.

Un grupo de aves emprendió una travesía desde la selva amazónica hacia Pachacamac, en la costa central del Perú, según recientes hallazgos arqueológicos (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio identificó que las plumas correspondían a cuatro especies de guacamayo nativas del entorno selvático: el rojo (Ara macao), azulamarillo (Ara ararauna), rojo y verde (Ara chloropterus) y el amazona harinosa (Amazona farinosa). Ninguna sobrevive fuera del bosque húmedo.

George Olah, ecólogo y coautor del estudio, subrayó en Popular Science que “el oeste de los Andes era tan inhóspito hace mil años como lo es ahora”, y añadió que estas aves “no cruzan los Andes naturalmente”.

El traslado de los guacamayos posiblemente requirió semanas o meses para superar cordilleras y altiplanos, exigiendo cuidados especiales durante el viaje. Esta evidencia apoya la hipótesis de una red logística compleja y prolongada, diseñada y ejecutada por sociedades del antiguo Perú mucho antes de la construcción de los caminos imperiales.

Análisis genético e isótopos revelan el comercio de aves en la civilización preincaica

Los especialistas emplearon análisis genéticos y estudios de isótopos estables en las plumas arqueológicas para rastrear el origen y trayecto de las aves. El modelado ambiental, sumado a la información genética y química, permitió reconstruir rutas y establecer que los guacamayos llegaron vivos a la costa peruana.

El modelado ambiental, junto con la genética y la química, permite reconstruir rutas históricas de guacamayos hacia Perú (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olah destacó en Popular Science que estas pruebas confirman que los guacamayos no solo se comercializaban por sus plumas, sino que eran trasladados con vida, lo que demuestra un nivel avanzado de cuidado. Tras cruzar los Andes, los análisis químicos revelaron que los guacamayos comenzaron a alimentarse de maíz y proteína marina, componiendo una dieta enriquecida en nitrógeno idéntica a la de las personas que los mantenían en Pachacamac.

“Nuestra investigación revela que las aves compartían la dieta de sus captores”, detalló Olah para Popular Science. El modelado ambiental también identificó posibles corredores a través de la cordillera y rutas fluviales aprovechadas en el traslado.

Este trabajo representa uno de los primeros casos exitosos en los que se logra analizar ADN antiguo extraído de plumas arqueológicas frágiles. Así lo remarcó el equipo al señalar que la técnica podría ser clave para rastrear materiales orgánicos usados en redes comerciales prehistóricas de otras regiones, según agregó Popular Science.

Guacamayos amazónicos y su papel ritual en Pachacamac

En la costa, los guacamayos amazónicos adquirieron valor más allá de su rareza: eran símbolos de prestigio y objetos rituales utilizados en ceremonias y enterramientos de alto rango en Pachacamac.

Los guacamayos amazónicos representan símbolos de prestigio en las culturas costeras de Pachacamac (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes históricas y los hallazgos arqueológicos señalan que las plumas multicolores de estas aves formaban parte de los ornamentos más apreciados, ligados a prácticas funerarias y contextos de culto en el Templo del Sol y otros espacios sagrados.

El equipo investigador afirmó que los guacamayos aportan evidencia de complejas relaciones económicas y sociales que se extendían por diversas regiones. Según Olah, citado por Popular Science: “Nuestros hallazgos abren nuevas vías para rastrear materiales orgánicos en antiguas redes de comercio”.

El descubrimiento establece que guacamayos amazónicos vivieron, fueron adaptados y formaron parte activa de la vida ceremonial en la costa peruana siglos antes del Imperio Inca. De este modo, desmonta la idea de sociedades aisladas y revela la capacidad de las culturas preincaicas para forjar extensas conexiones a través de ambientes hostiles, mediante redes organizadas y un sofisticado manejo del entorno.

Los análisis de ADN, isótopos y modelado ambiental corroboran el destacado nivel de conocimiento ecológico y logístico alcanzado por las culturas preincaicas, anticipando la complejidad que caracterizaría a las rutas imperiales andinas mucho tiempo después.