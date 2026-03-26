Argentinos Juniors recibirá a Lanús por el postergado de la fecha 6 del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos y Lanús, cara a cara

Argentinos Juniors y Lanús se enfrentarán desde las 21:00 en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, marcando la reprogramación del duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, postergado previamente debido a la participación internacional de ambos equipos. El encargado de impartir justicia será Nicolás Lamolina y la transmisión correrá por cuenta de TNT Sports.

El equipo dirigido por Nicolás Diez se ubica octavo en la Zona B con 14 puntos, tras haber dejado atrás la eliminación frente a Barcelona de Ecuador en la Fase 2 del Repechaje de la Copa Libertadores y encadenar una racha de cinco partidos invicto en el torneo local. Recientemente, el Bicho derrotó a Platense 1-0 en tiempo de descuento, victoria que consolidó su posición en puestos de clasificación a la siguiente etapa.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega fortalecido tras obtener un logro histórico: consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana frente a Flamengo en el Maracaná, lo que significó el noveno título oficial en su historia. El rendimiento de Lanús en el campeonato doméstico también fue consistente: sumó nueve de los últimos 12 puntos disputados e incluyó una victoria ante Vélez en Liniers, que puso fin al invicto del Fortín en el certamen.

Si Argentinos Juniors logra imponer condiciones y obtiene los tres puntos frente al Granate, alcanzará las 17 unidades y mantendrá el objetivo de avanzar a los octavos de final, teniendo en cuenta que aún debe disputar otro partido pendiente contra Aldosivi. En caso de ganar ambos compromisos, el Bicho podría ubicarse en la segunda posición de la tabla, justo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza.

Por su parte, el Granate, que actualmente suma 18 puntos, tiene la oportunidad de escalar a 21 unidades si logra vencer a Argentinos Juniors, quedando como escolta inmediato de Vélez y acercándose a asegurar la clasificación a la instancia de playoffs del Torneo Apertura 2026.

De este modo, el desenlace de duelo en la noche de La Paternal implicará la modificación del posicionamiento en una tabla de la Zona B comprimida, en la que el margen para el error resulta mínimo en la recta decisiva del Apertura 2026.

El siguiente compromiso para Argentinos será el martes 31/3 cuando tenga que visitar a Aldosivi en Mar del Plata, en el duelo postergado de la fecha siete. El conjunto granate, por su parte, verá acción el miércoles 1° de abril frente a Platense en condición de local, por la decimotercera fecha del certamen.

Posibles formaciones:

Argentinos juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales o Tomás Molina y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesus, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda o Bruno Cabrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21.00

TV: TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Sebastián Habib

Estadio: Diego Armando Maradona

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA 2026 Y LA ANUAL