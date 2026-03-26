De ser la niña de El Grinch a telonear a AC/DC: Taylor Momsen, la cantante que conquistó a una multitud en River

Taylor Momsen conquistó al público argentino como telonera de AC/DC

Después de 17 años, AC/DC volvió a enloquecer a sus fanáticos argentinos con el primero de sus tres recitales en Buenos Aires. Pero más allá del furor por la banda australiana, una figura llamó la atención del público previo al show: Taylor Momsen. La cantante de The Pretty Reckless, la banda telonera, impactó por su voz, su energía y su conexión con la gente. Sin embargo, antes conquistar el hard rock, la joven brilló en el mundo de la actuación en su paso por Gossip Girl y El Grinch.

En la previa al show, la cantante compartió a través de sus redes sociales su entusiasmo por volver a la capital argentina, donde fue recibida por un ambiente de euforia y pasión rockera. “Buenos Aires, el lunes con AC/DC. Su histórico concierto en River Plate y nosotros estamos acá en su regreso. ¡Una locura!”, escribió en un posteo.

El amor del público no solo se sintió en el recital, sino también en redes sociales. La banda publicó un fragmento de su show en River con la frase: “Buenos Aires, un espectáculo increíble, nos vemos el viernes con AC/DC”. Inmediatamente, los usuarios dejaron comentarios como: “Necesitamos un side show, pero no se preocupen, los vamos a esperar en 2027 con el nuevo álbum”, “Fue increíble, nos vemos la próxima, vengan solos y no esperen otros nueve años” y “Por favor Taylor volvé, que no llegué a estos recitales, necesito que vuelvan”.

Taylor Momsen se destaca como cantante en The Pretty Reckless

En los días previos al concierto, la artista aprovechó para recorrer Puerto Madero en compañía de su grupo, disfrutando de momentos de distensión lejos del bullicio habitual del estadio. El clima festivo se expandió por las calles cercanas al Monumental, con seguidores mostrando su pasión por AC/DC y esperando cada show con banderas y camisetas.

La banda, que forma parte de la grilla internacional de la gira Power Up Tour, experimentó el fervor local y sumó nuevos seguidores en el proceso. La presencia de The Pretty Reckless en Buenos Aires simboliza el respaldo de una audiencia que valora la energía y la propuesta artística del grupo.

El retorno de Taylor Momsen a Buenos Aires reúne a una figura clave del entretenimiento internacional. Reconocida primero como actriz en “Gossip Girl” y actualmente como referente del hard rock. Momsen despliega una presencia escénica que conecta con miles de seguidores. Su regreso como telonera de AC/DC refleja su consolidación definitiva en la música, combinando carisma y autenticidad en uno de los principales escenarios del continente.

De la actuación al rock: la transformación de Taylor Momsen

Taylor Momsen inició su carrera en la actuación desde muy pequeña, con participación en películas como El Grinch junto a Jim Carrey, y alcanzó notoriedad mundial por su papel de Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl. La artista optó por dejar definitivamente la pantalla en 2011, enfocándose por completo en la música y liderando como vocalista a The Pretty Reckless.

En su niñez, Momsen enfrentó momentos complicados por la atención mediática, llegando a declarar que su papel infantil en El Grinch condicionó su experiencia escolar. “La película cambió mi vida de muchas maneras, una de ellas fue que se burlaban de mí sin descanso... Yo solo era la chica Grinch”, recordó en una entrevista con la revista OK! Magazine.

A partir de esa etapa, buscó construir una identidad artística propia e independiente de los estereotipos de la pantalla. Su decisión de dedicarse a la música le permitió explorar un trabajo creativo más personal y desarrollar su potencial como compositora y vocalista.

Taylor Momsen, exestrella de Gossip Girl y El Grinch, sorprendió como telonera de AC/DC en un concierto celebrado en Buenos Aires (Universal/Instagram/Taylor Momsen)

Hoy, a sus 32 años, Momsen valora el giro que le permitió redefinir su perfil profesional. La artista se distingue por el liderazgo ejercido en la escena musical y por su contribución al movimiento rock, dejando atrás la imagen televisiva con la que fue reconocida en el pasado.

El recorrido de The Pretty Reckless y su impacto internacional

La banda The Pretty Reckless, fundada en 2009, representa una de las propuestas de hard rock y post-grunge más consolidadas de los últimos años. El grupo ha editado cinco discos y dos EP, consolidando una trayectoria que abarca mercados de Estados Unidos, América Latina y Europa.

The Pretty Reckless, fundada en 2009, suma cinco discos y se consolida como banda clave del hard rock y post-grunge internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

El compromiso artístico del grupo se refleja en su participación como telonero principal en la gira Power Up Tour de AC/DC, donde suma experiencia y notoriedad frente a audiencias multitudinarias. El público argentino respondió con entusiasmo, brindando reconocimiento a la banda y reforzando su proyección internacional.

Este ciclo marca un punto de madurez en la carrera de Taylor Momsen y su grupo, que desde sus primeros lanzamientos han desarrollado una base fervorosa de seguidores fuera de su país de origen. La actualidad los encuentra en constante desarrollo, enfrentando nuevos escenarios y proyectos en la escena musical global.

La música, para Momsen, es la plataforma donde puede plasmar su autenticidad y creatividad, superando cualquier interpretación de personaje. Este enfoque personal impulsa su identidad y fortaleza artística, consolidando a la artista como una figura relevante del rock contemporáneo.