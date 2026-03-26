Sociedad

Imputaron a un hombre por crueldad animal en Río Negro: mató la perra de su vecina de un golpe en la cabeza

Se llamaba Bella y tenía ocho años. El acusado la atacó cuando ella se asomó por el alambrado que dividía las propiedades

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El agresor utilizó un objeto contundente contra la perra American Bully Pocket, que asomó su cabeza por la malla divisoria en un incidente ocurrido en septiembre (Foto: MPF de Río Negro)
El agresor utilizó un objeto contundente contra la perra American Bully Pocket, que asomó su cabeza por la malla divisoria en un incidente ocurrido en septiembre (Foto: MPF de Río Negro)

En Cipolletti, ciudad rionegrina, un hombre fue imputado por crueldad animal tras golpear con un objeto contundente a Bella, la perra de su vecina, ocasionándole una luxación cervical y un traumatismo que derivaron en asfixia y muerte, según determinó la necropsia veterinaria.

La imputación quedó formalizada luego de una audiencia celebrada este jueves en el Foro Penal de Cipolletti, donde la fiscal del caso presentó los cargos contra un hombre acusado de golpear y causar la muerte de la perra de su vecina.

La jornada judicial se desarrolló en el contexto de un hecho ocurrido el pasado 18 de septiembre de 2025 en el barrio 4 de Agosto, según reportó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información brindada por el MPF, la secuencia de los hechos comenzó cuando la perra de raza American Bully Pocket, de nombre Bella y ocho años de edad, asomó su cabeza por un agujero existente en la malla sima tipo alambrado que separa los patios de los domicilios.

En ese momento, el imputado utilizó un elemento contundente para golpear la cabeza del animal. El impacto, según el informe de necropsia elaborado por el médico veterinario, provocó una luxación cervical y un traumatismo que derivó en la obstrucción de las vías aéreas de la perra, junto con la aspiración de fluidos.

El informe pericial veterinario, incorporado como parte del sustento probatorio de la causa, concluyó que tales lesiones originaron un cuadro de asfixia mortal. La calificación legal impulsada por la fiscalía se encuadra en el delito de crueldad animal conforme al artículo 3, inciso 7.º, de la Ley 14.346 de Protección de los Animales, considerando al imputado responsable en calidad de autor.

Durante la audiencia, el defensor oficial que asistió al acusado no objetó ni la base fáctica ni la calificación legal propuesta por la parte acusadora. Así lo informó el MPF rionegrino, que también detalló que la jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la apertura de la etapa penal preparatoria, la cual tendrá una duración de cuatro meses según lo previsto por la ley.

Un hombre le dio una paliza a un perro que le ladró a su hija en Tucumán

Un hombre agredió a un perro delante de una menor, lanzó expresiones de odio y generó conmoción entre los vecinos

Un episodio de violencia alteró la rutina de Barrio Norte, en San Miguel de Tucumán, durante una tarde de domingo en enero. Las cámaras de seguridad instaladas en un edificio captaron la reacción violenta de un hombre contra una vecina y su perro, generando alarma y repercusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando un vecino llegó al ingreso del complejo de la calle Santa Fe al 200 con su hija pequeña, tras bajar del ascensor, y se cruzó con otra residente que paseaba a su mascota. En ese momento, el perro escapó del control de su dueña y ladró a la niña. La reacción del hombre fue inesperada: en vez de calmar la situación, persiguió al animal y lo golpeó con una patada delante de su propietaria. La mujer, al ver esto, sufrió una crisis nerviosa y fue llevada a una clínica.

En las imágenes, el agresor no se limitó a esa primera acción, ya que también asestó golpes de puño al perro, de tamaño pequeño, y repitió los ataques cada vez que parecía que la escena terminaba, llegando incluso a ahorcar al animal.

Testigos que hablaron con Canal 10 de Tucumán detallaron que, tras el episodio con la mascota, el clima de tensión creció aún más. El hombre comenzó a gritarle a la vecina frases de odio como: “¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!”.

Estas expresiones incrementaron la preocupación entre los residentes del edificio. Uno de ellos comentó: “Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, preocupa también el hecho de tener un vecino nazi. Fue terrible lo que hizo y lo que dijo”.

El episodio provocó un fuerte malestar en la comunidad. Los vecinos expresaron su inquietud tanto por la violencia como por el contenido de las frases gritadas durante el incidente.

Ante lo sucedido, el consorcio del edificio analiza posibles sanciones para el agresor. Se ha convocado una asamblea extraordinaria para evaluar los hechos y definir cómo proceder, con la intención de restaurar la confianza y la seguridad entre los habitantes.

Mientras tanto, la preocupación permanece en Barrio Norte debido a las consecuencias del caso y al ambiente de tensión que se instaló en el edificio.

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