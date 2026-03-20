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Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Con Meta AI puedes crear fondos de chat personalizados y configurar notificaciones con sonidos de hojas secas

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El modo otoño en WhatsApp
El modo otoño en WhatsApp corresponde a un tipo de personalización de la app. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo otoño en WhatsApp permite personalizar la aplicación con una estética inspirada en esta estación, utilizando colores marrones y tonos cálidos para modificar la apariencia.

Es posible generar fondos de chat con Meta AI, la inteligencia artificial integrada en la app móvil, y cambiar el sonido de las notificaciones para que imiten el crujido de hojas secas.

Cabe señalar que el modo otoño corresponde a una opción de personalización y no es una función oficial de WhatsApp.

Los usuarios pueden escoger entre
Los usuarios pueden escoger entre más de 30 colores. (WhatsApp)

Cómo cambiar los colores de WhatsApp

Para cambiar los colores de WhatsApp en el modo otoño sigue estos pasos:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’.
  3. Dirigirse a ‘Tema predeterminado del chat’ y después a ‘Color del chat’.
  4. Escoger el color referente a otoño.

Cómo cambiar el fondo de chats de WhatsApp con IA

Para cambiar el fondo de chats de WhatsApp con IA, considera este proceso:

  1. Abrir la aplicación móvil.
  2. Ir a ‘Ajustes’ y luego a ‘Chats’.
  3. Dirigirse a ‘Tema predeterminado del chat’.
  4. Pulsar ‘Fondo’ y ‘Crear con IA’.
  5. Ingresar el prompt.
  6. Guardar los cambios.
Meta AI se identifica por
Meta AI se identifica por su ícono azul y morado. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Algunos prompts que puedes usar en el modo otoño son:

  • Bosque de árboles con hojas marrones y rojas en otoño
  • Camino cubierto de hojas secas bajo un cielo nublado
  • Taza de café sobre una mesa junto a una ventana con vista otoñal
  • Parque con bancos rodeados de árboles dorados
  • Atardecer en un sendero con hojas caídas y luz cálida
  • Paisaje de montaña con árboles de colores otoñales
  • Jardín cubierto de hojas naranjas y amarillas
  • Calle de ciudad decorada con guirnaldas y calabazas de otoño
  • Gato dormido sobre una manta junto a una ventana con árboles rojizos
  • Bosque de abedules con suelo cubierto de hojas doradas en otoño

Cómo interactuar con Meta AI en el modo otoño

Para interactuar con Meta AI en el modo otoño, debes seleccionar el ícono de círculo azul y morado ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación móvil.

Desde allí, puedes solicitar recomendaciones de vestimenta, ideas para fondos de pantalla, sugerencias de actividades temáticas o cualquier consulta relacionada con la temporada.

Los usuarios pueden crear fondos
Los usuarios pueden crear fondos con Meta AI desde los ajustes de la app. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp

Para cambiar el sonido de las notificaciones en WhatsApp en el modo otoño, primero descarga un archivo de audio con el sonido de hojas crujiendo. Luego, sigue estos pasos: abre la aplicación, accede a ‘Ajustes’, selecciona ‘Notificaciones’ y elige la opción para cambiar el tono. Busca y selecciona el archivo descargado para establecerlo como nuevo sonido de notificación.

Para quiénes es el modo otoño en WhatsApp

El modo otoño en WhatsApp está dirigido a usuarios que desean personalizar la apariencia de la aplicación y adaptar su experiencia visual a la temporada.

Es una opción pensada para quienes disfrutan de los detalles estacionales, buscan diferenciar sus chats o prefieren fondos y sonidos inspirados en el otoño.

Esta alternativa resulta ideal para quienes valoran la personalización y desean reflejar su estilo en el entorno digital, aunque no forma parte de las funciones oficiales de WhatsApp.

WhatsApp ha agregado diversas funciones
WhatsApp ha agregado diversas funciones para que los usuarios personalicen su experiencia. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha agregado nuevas funciones como:

  • Etiquetas de miembro en los grupos.

Ahora es posible añadir etiquetas personalizadas a tu perfil en cada chat grupal de WhatsApp.

Estas etiquetas permiten informar al resto del grupo cuál es tu rol o relación dentro de ese espacio. Por ejemplo, puedes aparecer como “papá de María” en un grupo familiar y como “arquero” en el grupo del equipo de fútbol.

Cada grupo puede tener una etiqueta distinta, facilitando la identificación y el contexto en las conversaciones.

  • Stickers de texto.

Ahora puedes transformar cualquier palabra en un sticker para destacar tus mensajes en WhatsApp. Solo tienes que escribir el texto deseado en la barra de búsqueda de stickers.

Además, los stickers que crees se pueden agregar directamente a tus paquetes personales, sin necesidad de enviarlos primero en un chat.

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