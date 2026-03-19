WhatsApp cambia su interfaz en iPhone: así es la nueva pestaña de perfil

WhatsApp introduce la pestaña 'You' en iPhone, reemplazando la clásica sección de configuración con un diseño más visual y personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio relevante en la experiencia de WhatsApp para iPhone comenzó a desplegarse recientemente, marcando un giro en la forma en que millones de usuarios acceden y gestionan su cuenta dentro de la aplicación de Meta.

La clásica sección de “Configuración”, identificada durante años por el ícono de engranaje, está siendo reemplazada por una pestaña que prioriza la identidad visual y la personalización.

El rediseño de WhatsApp en iPhone

La actualización, disponible en la versión 26.10.73 dentro de la App Store y también en versiones beta recientes, introduce una nueva pestaña denominada “You” (Tú). Esta reemplaza el apartado tradicional de configuración, aportando una experiencia más intuitiva y visualmente alineada con otras plataformas del ecosistema de Meta, como Instagram.

El cambio es visible en la barra de navegación inferior de WhatsApp para iOS, donde ahora aparece la fotografía de perfil del usuario en lugar del engranaje habitual.

WhatsApp introduce la pestaña 'You' en iPhone, reemplazando la clásica sección de configuración con un diseño más visual y personal. (WABetaInfo)

Al pulsar sobre este nuevo ícono, el usuario accede a una página renovada que conserva todas las funcionalidades conocidas: controles de cuenta, privacidad, información personal y opciones de la app. Esta transformación no altera la organización de las herramientas, pero sí modifica la manera en que se presentan y se accede a ellas.

La decisión de sustituir el engranaje por la imagen de perfil responde tanto a motivos estéticos como funcionales. Permite identificar de un vistazo cuál cuenta está activa, lo que resulta esencial para el despliegue de funciones avanzadas previstas para las próximas etapas de desarrollo.

Cuáles son los cambios y las nuevas opciones de personalización

Junto con la nueva pestaña de perfil, WhatsApp está implementando una imagen de portada predeterminada en la parte superior de la página de perfil. Esta imagen, conocida como “cover photo”, aparece como un gran banner visual que da la bienvenida al usuario al acceder a la sección de ajustes.

Por el momento, la personalización de esta portada está limitada a algunos usuarios seleccionados en el programa beta, aunque se espera que la función se habilite para una audiencia más amplia en futuras actualizaciones.

El nuevo acceso a la configuración en WhatsApp para iOS facilita identificar la cuenta activa gracias al reemplazo del ícono de engranaje por la imagen de perfil. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El objetivo de las portadas es dotar de mayor expresividad y diferenciación a cada perfil, al igual que sucede en otras redes de Meta. La portada no solo se muestra en la página de perfil, sino que también aparece como elemento destacado en la pantalla de información de chat, reforzando la identidad visual de la cuenta.

Cabe señalar que, a pesar de la introducción de estos elementos visuales, las opciones de personalización de la portada aún no están disponibles para la mayoría de los usuarios. WhatsApp ha optado por mostrar una imagen predeterminada para familiarizar al público con el nuevo diseño antes de liberar la función completa.

Cuál es la disponibilidad de las novedades en iPhone

El nuevo diseño de WhatsApp para iOS está siendo desplegado de forma gradual. No todos los usuarios recibirán la actualización al mismo tiempo; algunos podrían seguir viendo el ícono de engranaje y la antigua pestaña de configuración durante varias semanas.

Según el historial de implementaciones de WhatsApp, la estrategia de lanzamientos escalonados permite detectar posibles fallos y ajustar detalles en función de la retroalimentación recibida, asegurando estabilidad antes de una liberación global.

La actualización de WhatsApp para iPhone se implementa de manera progresiva, permitiendo ajustes y corrección de errores antes de su lanzamiento global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros en experimentar estas novedades han sido los usuarios enrolados en el programa beta a través de TestFlight. Dependiendo de la versión instalada y el estado de la cuenta, algunos usuarios ven el nombre de la pestaña como “You”, mientras que otros todavía encuentran el rótulo “Settings”.

A medida que avance la distribución, usuarios de la versión estable podrán acceder gradualmente a la nueva experiencia. El despliegue progresivo también permite a WhatsApp recopilar impresiones sobre el funcionamiento del rediseño y anticipar posibles ajustes antes del lanzamiento general.