Apple inicia actualizaciones automáticas de seguridad en sus dispositivos: qué problema soluciona esta mejora

Apple introdujo las mejoras de seguridad en segundo plano en noviembre, con el lanzamiento de iOS 26.1. (Composición Infobae: REUTERS/Mike Segar / Imagen ilustrativa)

Apple ha lanzado iOS 26.3.1 (a), su primera actualización de seguridad en segundo plano, marcando un cambio relevante en la protección de sus dispositivos. Esta nueva función, que se instala de forma automática si el usuario ha activado la opción correspondiente, está diseñada para abordar vulnerabilidades críticas sin necesidad de esperar a grandes actualizaciones del sistema.

En este caso particular, la mejora corrige un fallo en WebKit, el motor que impulsa tanto Safari como otros navegadores de terceros en iOS.

Actualización de seguridad en segundo plano: qué corrige y cómo funciona

La actualización iOS 26.3.1 (a) se centra en resolver un problema detectado en WebKit, un componente clave en la experiencia de navegación de los dispositivos Apple. Si bien la compañía no ha detallado si la vulnerabilidad ha sido explotada activamente, recomienda a todos los usuarios instalar la mejora cuanto antes.

Apple ha lanzado iOS 26.3.1 (a), su primera actualización de seguridad en segundo plano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aquellos con la opción de actualizaciones automáticas activada recibirán la corrección sin intervención manual. Para quienes prefieren asegurarse de que su iPhone esté protegido, pueden dirigirse a Ajustes > Privacidad y seguridad > Mejoras de seguridad en segundo plano y comprobar si la actualización ya está instalada o disponible para descarga.

El enfoque de Apple hacia la seguridad proactiva

Apple introdujo las mejoras de seguridad en segundo plano en noviembre, con el lanzamiento de iOS 26.1, como una manera de implementar “actualizaciones de seguridad ligeras para componentes como el navegador Safari, la pila de frameworks WebKit y otras bibliotecas del sistema”, según explicó la compañía en línea.

Es menester señalar que este enfoque permite corregir fallos críticos con mayor rapidez, sin esperar la publicación de grandes actualizaciones del sistema operativo.

Apple introdujo las mejoras de seguridad en segundo plano en noviembre, con el lanzamiento de iOS 26.1. (AP Foto/Matthias Schrader)

Estas nuevas mejoras recuerdan a las Respuestas Rápidas de Seguridad que Apple implementó en 2023, que permitían distribuir correcciones urgentes de forma inmediata.

Aunque la compañía no ha emitido una Respuesta Rápida de Seguridad desde julio de 2023, con iOS 16.5.1 (c), la introducción de las actualizaciones en segundo plano sugiere un enfoque aún más ágil y silencioso frente a amenazas emergentes.

Apple lanza parche de seguridad urgente para iPhone y iPad antiguos

Apple ha lanzado un parche de seguridad específico para modelos antiguos de iPhone y iPad que ya no pueden actualizarse a la versión más reciente del sistema operativo. Esta actualización aborda una vulnerabilidad crítica, conocida como “Coruna”, que, según investigadores de Google, ya había sido utilizada en actividades de espionaje atribuidas a un grupo vinculado a Rusia.

Apple ha lanzado un parche de seguridad específico para modelos antiguos de iPhone y iPad. REUTERS/Dado Ruvic

El objetivo principal del parche es reforzar la protección de los usuarios que aún utilizan dispositivos con iOS 13 hasta iOS 17.

A diferencia de las grandes actualizaciones que suelen traer nuevas funciones o cambios visuales, este parche está destinado únicamente a corregir fallos de seguridad. Por ello, se recomienda instalarlo cuanto antes para evitar posibles riesgos.

La actualización está dirigida a dispositivos que no pueden recibir iOS 26, como el iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s y iPhone 6s Plus. También abarca modelos de iPad como el iPad de 5ª generación, el iPad Pro de 1ª generación y el iPad mini 4, entre otros. Estos equipos seguirán operando con sus sistemas actuales, pero contarán con la vulnerabilidad corregida gracias a esta actualización de seguridad.

Apple Inc. es una multinacional estadounidense, famosa por diseñar y producir equipos electrónicos de consumo, software y servicios en línea. REUTERS/Regis Duvignau

Una vulnerabilidad explotada para espionaje

El error de seguridad abordado por esta actualización permitía la instalación de software espía en los dispositivos afectados. Según los expertos que identificaron la falla, el exploit facilitaba el acceso a la información almacenada en el teléfono o la tableta.

Aunque no se han hecho públicos todos los detalles técnicos del ataque, los investigadores confirmaron que la herramienta de espionaje se usó en situaciones reales, lo que impulsó la pronta liberación del parche.

Quienes no pueden actualizar a iOS 26 recibirán igualmente esta actualización de seguridad. Los ataques que aprovechan vulnerabilidades del sistema operativo son una de las amenazas más serias para los dispositivos móviles, por lo que las compañías tecnológicas insisten en instalar estos parches tan pronto como estén disponibles.