Usuarios con iPhone antiguos deben actualizarlos ahora: nuevo parche de iOS bloquea posibles espionajes

Apple lanza parche de seguridad para los iPhone antiguos.

Apple lanzó una nueva actualización de seguridad dirigida a varios modelos antiguos de iPhone y iPad que ya no pueden instalar la versión más reciente del sistema operativo. El parche corrige una vulnerabilidad crítica que habría sido utilizada para actividades de espionaje y que afectaba a dispositivos que funcionan con iOS 13 hasta iOS 17.

La falla de seguridad, conocida como “Coruna”, fue detectada por investigadores de Google, quienes advirtieron que el problema ya había sido explotado activamente por un presunto grupo de espionaje vinculado a Rusia. La actualización busca bloquear esta vulnerabilidad y reforzar la protección de los usuarios que todavía utilizan dispositivos más antiguos.

A diferencia de las grandes actualizaciones del sistema, este parche no introduce nuevas funciones ni cambios visuales en el sistema operativo. Su objetivo es exclusivamente corregir fallos de seguridad, por lo que se recomienda instalarlo lo antes posible.

Apple lanzó una actualización de urgencia para los iPhone que no pueden actualizarse a iOS 26. (Foto: @angelr191)

Actualización para dispositivos que no reciben iOS 26

La nueva actualización está destinada principalmente a equipos que no pueden actualizarse a iOS 26, la versión más reciente del software móvil de Apple. Aunque estos dispositivos han quedado fuera de las grandes actualizaciones del sistema, la empresa continúa publicando parches de seguridad para reducir los riesgos de ciberataques.

Entre los modelos compatibles se encuentran algunos de los dispositivos más populares de años anteriores, como el iPhone X, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus. También se incluyen modelos más antiguos como el iPhone 7, el iPhone 7 Plus, el iPhone 6s y el iPhone 6s Plus.

En el caso de los dispositivos de la familia iPad, el parche también llega a equipos como el iPad (5th generation), el iPad Pro (1st generation) y el iPad mini 4, entre otros.

La nueva actualización para los iPhone antiguos previene posibles espionajes. (Apple)

Estos dispositivos continuarán funcionando con sus versiones actuales del sistema operativo, ya sea iOS 16 o iOS 17, pero con las vulnerabilidades corregidas gracias a esta actualización.

Una vulnerabilidad utilizada para espionaje

El fallo de seguridad corregido en este parche permitía instalar software espía en los dispositivos afectados. Según los investigadores que detectaron la vulnerabilidad, el exploit podía aprovecharse para obtener acceso a información almacenada en el teléfono o la tableta.

Aunque los detalles técnicos completos del ataque no se han divulgado públicamente, los expertos indicaron que la herramienta de espionaje había sido utilizada en operaciones reales, lo que llevó a acelerar la publicación del parche de seguridad.

Usuarios que no pueden actualizar a iOS 26 accederán a actualización de seguridad. (Apple)

Los ataques basados en vulnerabilidades del sistema operativo representan una de las principales amenazas para los dispositivos móviles. Por esta razón, las empresas tecnológicas suelen recomendar instalar las actualizaciones tan pronto como estén disponibles.

Cómo instalar la actualización

El proceso de instalación es relativamente sencillo y no requiere mucho tiempo. Debido a que se trata de un parche de seguridad y no de una actualización completa del sistema, el tamaño del archivo es menor y la descarga suele completarse en pocos minutos.

Para instalar la actualización, los usuarios deben acceder a la sección de configuración del dispositivo y seguir la ruta Ajustes, luego General y finalmente Actualización de software. Desde allí podrán comprobar si la nueva versión ya está disponible para su equipo.

La actualización se realiza de manera automática, o a través de la configuración del mismo iPhone. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Antes de iniciar la instalación, Apple recomienda realizar una copia de seguridad mediante iCloud y asegurarse de que el dispositivo tenga suficiente batería o esté conectado a una fuente de energía.

Seguridad para dispositivos antiguos

El lanzamiento de este parche muestra que Apple continúa ofreciendo soporte de seguridad para dispositivos que ya no reciben las últimas versiones del sistema operativo.

Aunque muchos usuarios consideran que un teléfono queda obsoleto cuando deja de recibir grandes actualizaciones de software, los parches de seguridad permiten mantener protegidos los equipos frente a amenazas informáticas.

En un contexto donde los ataques cibernéticos y las campañas de espionaje digital se vuelven cada vez más sofisticados, mantener el sistema actualizado sigue siendo una de las medidas más efectivas para reducir los riesgos de seguridad en dispositivos móviles.