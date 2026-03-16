Las guerreras K-pop: qué Oscar ganó, cuándo se estrena la segunda parte y más preguntas de Google

La película inspirada en la cultura pop coreana, Las guerreras K-pop ganó dos premios Oscar. (Instagram: netflix)

La película de Sony y Netflix, Las guerreras K-pop, ganó los dos premios Oscar a los que estaba nominada: mejor película animada y mejor canción original por ‘Golden’. Dichas victorias llegan poco después de que la plataforma streaming confirmara la secuela de este popular título.

Debido a todas estas noticias, la película animada ha despertado el interés de los usuarios y se ha visto reflejado en las búsquedas de Google. En Argentina, este término experimenta un aumento puntual, mientras que México se busca qué premios tiene, de acuerdo con Google Trends.

Asimismo, los usuarios en Colombia consultan información sobre la canción ‘Golden’ y en Perú, sobre las cantantes que la interpretan. A continuación, una recopilación de las preguntas de Google en tendencia sobre Las guerreras K-pop.

En Argentina, los temas relacionados con Las guerreras K-pop y los premios Oscar tienen un aumento puntual en Google Trends. (Google Trends)

Qué premios tiene Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop tienen dos premios Oscar: mejor película animada y mejor canción original. Por otro lado, cuenta con el premio BAFTA a mejor película animada, cuatro premios Annie —incluyendo mejor dirección, mejor guion, mejor música y mejor actuación de voz—, así como el reconocimiento del Sindicato de Productores de Estados Unidos a la mejor producción de una película animada.

Además, obtuvo el galardón del Sindicato de Guionistas al mejor guion animado, el Globo de Oro a mejor película animada y mejor canción original, y el Critics’ Choice Award en la categoría de mejor película de animación.

Asimismo, fue distinguida por los círculos de críticos de cine de Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco como mejor película animada, y está incluida en la lista de las diez películas del año de la revista Time.

Rei Ami, EJAE, y Audrey Nuna son las cantantes que dan vida a Las guerreras K-pop. REUTERS/Mike Blake

Quién canta ‘Golden’ en KPop Demon Hunters (Las guerreras K-pop)

‘Golden’, tema principal deK-Pop: Demon Hunters (Las guerreras K-pop), es interpretado por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dan voz al grupo ficticio Huntr/x.

Las tres artistas han participado en diversos eventos de alto perfil; el más reciente fue su actuación en la gala de premiación de los Premios Oscar. Durante la presentación, el público recibió lightsticks, un elemento emblemático de la cultura pop coreana.

Cuándo sale Las guerreras K-pop 2

Aunque se confirmó que Las guerreras K-pop tendrá una secuela, Netflix no ha mencionado aún la fecha de estreno.

Netflix confirmó que Las guerreras K-pop tendrán una secuela. (X: NetflixLAT)

Sin embargo, ya reconocieron que la segunda parte de esta exitosa pelicula ya se encuenta en desarrollo con el regreso de Maggie Kang y Chris Appelhans como directores.

El nuevo largometraje será el primer proyecto fruto del acuerdo de colaboración exclusiva firmado por Netflix con Kang y Appelhans para la creación de películas animadas en los próximos años.

Kang expresó su orgullo por el interés del público en continuar con la historia y los personajes coreanos: “Hay muchísimo más en este mundo que hemos creado, y estoy emocionado de mostrárselo. Esto es solo el principio”.

Por su parte, Appelhans destacó el vínculo con los personajes y el universo de la saga, señalando que les entusiasma escribir el siguiente capítulo, explorar su evolución y experimentar con nuevas formas de integrar música, animación y narrativa.

Las guerreras K-pop relata la historia del grupo de pop coreano ficticio, Huntr/x, un trío formado por Rumi, Mira y Zoey. (Netflix)

De qué trata Las guerreras K-pop

Las guerreras K-pop, disponible en Netflix, es una película animada que sigue la historia de Huntr/x, un trío formado por Rumi, Mira y Zoey, quienes combinan su vida como ídolos del K-pop con la misión de cazar demonios.

A medida que enfrentan dilemas de identidad y buscan un sentido para sus vidas, deben luchar contra criaturas que invaden el mundo humano para apoderarse de almas y alimentarse del miedo.

La principal amenaza surge de los Saja Boys, un grupo rival bajo la influencia de fuerzas oscuras que buscan manipular a sus fans y propagar la inseguridad. La narrativa fusiona secuencias de acción, una estética inspirada en el anime y elementos visuales propios del K-pop, con personajes basados en agrupaciones reales y una fuerte presencia de moda y coreografía asociadas al género.

Entre los temas centrales destacan el autodescubrimiento, la amistad, la colaboración y el empoderamiento femenino.