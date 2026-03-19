Inteligencia artificial y música multilingüe: una combinación que impulsa nuevos géneros y artistas

El 83% de los usuarios de Spotify escuchan música en diferentes lenguas, reflejando la creciente diversidad musical impulsada por la digitalización - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria musical en 2026 refleja una consolidación del contenido multilingüe en las principales plataformas digitales, impulsada por estrategias de recomendación, promoción personalizada y tecnologías emergentes.

Según datos de Spotify, en el último año, las canciones no angloparlantes alcanzaron el 32% de la actividad global en streaming, lo que representa un crecimiento sostenido respecto a períodos previos. De acuerdo con un informe de la consultora internacional AMW, dedicada al análisis de la industria musical y el marketing digital, el 85% de los usuarios de la plataforma escucha regularmente música en idiomas distintos al materno; este fenómeno se explica por la digitalización y la sofisticación de los algoritmos de sugerencia.

La exposición global de géneros diversos se ve potenciada por el papel de las redes sociales. TikTok se consolida como el principal motor de descubrimiento musical para audiencias jóvenes: el 68% de los usuarios de entre 16 y 34 años encuentra nuevas canciones a través de retos virales, habitualmente en idiomas extranjeros, lo que amplifica la circulación internacional de tendencias, según relevó AMW. Por su parte, YouTube reporta que el 87% de los videos musicales internacionales más vistos en 2026 incorporan producción audiovisual de alto nivel para facilitar el acceso de públicos heterogéneos, dato recogido por The Future of Music Is Global, Diverse, and Borderless.

El auge de la música latina, el K-pop y Afrobeats marca un hito en la expansión global del sector. De acuerdo con la firma de análisis musical Soundverse, el reguetón y el pop latino superaron los 35.000 millones de reproducciones en streaming, con un 43% de la audiencia ubicada fuera de mercados hispanoparlantes.

El K-pop, antes restringido a Corea del Sur, en 2026 se posiciona en la cima de los rankings internacionales con grupos multinacionales y una industria que genera más de USD 6.000 millones en ingresos fuera de Asia. Afrobeats, originario de África occidental, suma 5.000 millones de reproducciones mensuales y consolida su presencia en Europa y América del Norte.

Plataformas digitales y circulación global de música

El fenómeno del K-pop, Afrobeats y pop latino impulsa la internacionalización de la música en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hegemonía del inglés en la industria musical internacional muestra un retroceso claro. Según datos del Billboard Global 200, el 48% de los temas más escuchados en 2026 contienen letras en idiomas distintos al inglés, tendencia acompañada por la proliferación de colaboraciones internacionales y lanzamientos multilingües. Artistas como Bad Bunny, Karol G, BTS, Rosé y Bruno Mars encabezan los listados globales, reflejando la efectividad de estas estrategias.

Esta expansión global no solo favorece la internacionalización de géneros, sino que también fortalece las escenas locales. Países como Japón, Alemania e Italia registran un incremento en el consumo de música producida por artistas nacionales, impulsado por campañas de promoción cultural y el refuerzo de identidades musicales propias, según reporta WIPO.

Mientras tanto, en mercados como Reino Unido, Brasil y México, predomina la recepción de repertorios internacionales, lo que demuestra la coexistencia de lo local y lo global. Un caso paradigmático es el de Bangladesh, donde la fusión de estilos autóctonos con tendencias internacionales convirtió a un tema tradicional en fenómeno viral, de acuerdo con la plataforma de análisis regional WinTK.

Desde 2026, la inteligencia artificial redefine la producción y promoción musical. Las discográficas y plataformas emplean sistemas de IA para crear versiones multilingües de canciones y adaptar videoclips a públicos específicos, acelerando así la circulación global del contenido. Según Soundverse, “la personalización de lanzamientos y la optimización de la experiencia del usuario a través de IA representan el siguiente salto evolutivo del sector musical”.

Las principales plataformas y consultoras internacionales, entre ellas Spotify, AMW, TikTok, YouTube, Billboard y Soundverse, coinciden en que el avance del contenido multilingüe y la integración de nuevas tecnologías delinean el mapa musical de 2026.

Impacto de la inteligencia artificial en la industria musical

La IA redefine la industria musical en 2026, permitiendo adaptaciones multilingües, contenidos personalizados y estrategias de posicionamiento basadas en datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de la inteligencia artificial no solo transforma la forma en que se produce y promociona música, sino que también amplía las oportunidades de personalización para los oyentes. Plataformas digitales y discográficas utilizan algoritmos avanzados que analizan preferencias y tendencias globales, permitiendo adaptar lanzamientos y campañas publicitarias a nichos culturales e idiomáticos específicos. Esta evolución tecnológica genera nuevas dinámicas competitivas entre mercados y artistas, al tiempo que redefine las reglas de distribución y acceso a la música global.

Empresas líderes como Spotify, AMW, Soundverse y plataformas de análisis como WinTK y WIPO destacan la rápida progresión de estas herramientas, resaltando su impacto en el crecimiento de mercados antes periféricos y en la visibilidad de artistas de contextos diversos.

De cara a los próximos años, el desarrollo de nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial y la focalización en públicos multilingües perfilan una industria musical más diversificada y conectada, donde el flujo de contenidos culturales trasciende fronteras y reconfigura la experiencia del usuario en el entorno digital.

Diversificación idiomática y retos futuros de la música global

El avance de los algoritmos de recomendación y la disponibilidad instantánea de producciones musicales en varios idiomas abren oportunidades inéditas para artistas emergentes y sellos independientes. Las políticas de apoyo a la producción local, sumadas a la demanda del público por contenidos personalizados, generan un escenario de competencia donde coexisten tendencias glocales y colaboraciones colaborativas entre regiones de todo el mundo.

El escenario de 2026 presenta desafíos vinculados a la protección de derechos de autor, la adaptación de normativas en materia de propiedad intelectual y el desarrollo de marcos regulatorios para el uso ético de la inteligencia artificial en producción musical. Consultoras como AMW y plataformas como Soundverse advierten que la evolución del sector estará determinada por la capacidad de innovación tecnológica y la apertura a la diversidad lingüística.