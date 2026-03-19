Así es Pregunta Studio, la nueva IA de YouTube para creadores de contenido

La nueva herramienta de YouTube se encuentra disponible para creadores en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube presentó una nueva herramienta de inteligencia artificial destinada a transformar la experiencia de gestión y crecimiento de los canales: Pregunta Studio. El sistema, que ya está disponible para usuarios de escritorio en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y otros mercados internacionales, funciona como un chat conversacional integrado directamente en YouTube Studio.

Su objetivo es facilitar el acceso a análisis personalizados, interpretación de métricas y recomendaciones estratégicas sin que el usuario abandone el entorno de la plataforma.

Un chat conversacional para impulsar el crecimiento

Pregunta Studio se integra al panel de control de YouTube Studio, donde los creadores pueden consultar sobre el rendimiento de sus videos, tendencias de su canal y obtener sugerencias para optimizar su estrategia. El chat permite realizar consultas simples, como “¿cómo le está yendo a mi último video?” o “¿qué opina mi audiencia sobre mi estilo de edición?”, a las que responde con análisis específicos basados en los datos del canal.

El chat conversacional permite analizar comentarios y detectar tendencias sobre el contenido publicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial procesa información propia de cada creador, lo que permite ofrecer respuestas contextualizadas y adaptadas al perfil de la audiencia. De este modo, los usuarios reciben no solo información cuantitativa, sino también interpretaciones sobre el comportamiento de su comunidad. La herramienta busca centralizar la asistencia basada en datos y ofrecer recursos de valor sin salir del entorno de gestión.

“Tu nuevo aliado con IA” es una de las definiciones utilizadas en la presentación oficial de la función, que se describe como una plataforma para resolver dudas clave sobre el crecimiento en YouTube y para comprender en profundidad las métricas del canal. La compañía destaca que el sistema permite interpretar indicadores de desempeño desde una interfaz conversacional, lo que representa un avance en la accesibilidad y comprensión de la información para los creadores.

Análisis personalizado y feedback de la audiencia

El análisis del rendimiento del canal constituye uno de los pilares de Pregunta Studio. Los usuarios pueden plantear dudas puntuales sobre resultados recientes, explorar tendencias y recibir sugerencias basadas en los datos de interacción. Esta funcionalidad responde a la demanda de los creadores de contar con herramientas que faciliten la interpretación de métricas sin requerir conocimientos avanzados.

Entre sus funciones destaca la capacidad de sugerir ideas de videos adaptadas al perfil de cada canal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad para analizar comentarios y percepciones de la comunidad es otro de los aspectos destacados. El sistema puede responder a preguntas como “cuéntame qué dice mi comunidad sobre mi estilo de edición”, permitiendo a los creadores obtener una visión ordenada de las reacciones y opiniones del público. Esta función ayuda a identificar patrones y preferencias dentro de la audiencia, lo que puede influir en la toma de decisiones respecto a futuros contenidos.

Durante el evento “Made on YouTube”, la empresa subrayó que la incorporación de funciones de inteligencia artificial busca convertir a YouTube Studio en un socio creativo para los creadores. Las nuevas herramientas se orientan a proporcionar insights personalizados, sustentados en el comportamiento de la audiencia y en los datos obtenidos por la plataforma.

Inspiración estratégica y otras novedades del ecosistema

Además del análisis y la interpretación de métricas, Pregunta Studio promueve la inspiración estratégica para los creadores. La función puede sugerir ideas de contenido alineadas con los intereses de la audiencia, utilizando la información generada a partir del historial del canal y las tendencias detectadas. Esta capacidad apunta a fortalecer la programación editorial y a facilitar la identificación de nuevas oportunidades temáticas.

Pregunta Studio forma parte de una serie de innovaciones presentadas en el evento Made on YouTube (Europa Press)

El lanzamiento de Pregunta Studio se inscribe en una serie de actualizaciones presentadas durante el evento de YouTube.

Entre ellas, destacan las mejoras en la pestaña Inspiration, que ahora propone ideas de videos basadas en las tendencias y el comportamiento de la audiencia; pruebas A/B para títulos y miniaturas que permiten comparar hasta tres variantes por video; nuevas funciones para colaboraciones entre creadores y avances en tecnologías de auto-dubbing con sincronización de labios. Esta última permitirá traducir contenidos a más de 20 idiomas y mantener una apariencia natural para diferentes mercados.

La disponibilidad actual de Pregunta Studio está limitada a la versión de escritorio en países de América Latina y en otros mercados globales. La empresa anticipa que la integración de la inteligencia artificial en el ecosistema creativo continuará ampliándose, con el objetivo de posicionar a YouTube Studio como un entorno cada vez más completo y personalizado para los creadores de contenido.