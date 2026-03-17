YouTube paga 8.000 millones de dólares a la industria musical: ¿Cómo funciona su nuevo modelo de ingresos?

YouTube destaca el alcance internacional de artistas como Bad Bunny y Rosalía, cuyos videos musicales superan mil millones de reproducciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La música ya no solo acompaña la cultura: es su pulso y su símbolo más poderoso, según Lyor Cohen, global Head of Music de YouTube. Para el ejecutivo, los recientes premios Grammys, el Super Bowl y los BRIT Awards revelaron la centralidad de la música en la vida contemporánea: “La música no solo está en el centro de la cultura, es LA cultura”.

Testigo de este fenómeno, Cohen destacó el impacto internacional de artistas como ROSÉ, Bruno Mars y Bad Bunny, cuya presencia marcó los eventos globales más vistos, capturando la atención de miles de millones. El directivo celebró que, en la última temporada de premiaciones, los videos musicales de estos artistas sumaron cientos de millones de vistas en la plataforma, subrayando así el vínculo inmediato y duradero entre músicos y audiencias.

La columna de Cohen traza una línea clara: para YouTube, el formato audiovisual no solo potencia la música, sino que la redefine como la materia prima central de la experiencia cultural, forjando comunidades globales y conexiones emocionales inéditas. “YouTube ha evolucionado hacia un ecosistema integral de narrativa visual donde los artistas construyen conexiones profundas y duraderas con su comunidad global”, afirmó.

El modelo audiovisual de YouTube transforma cada canción en un evento cultural y una experiencia de identidad para la audiencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Lyor Cohen, la música es el motor de la cultura global contemporánea

La visión de Cohen es que el video musical se consolida como epicentro de la cultura y canal principal para la creación de lealtad de los fans. A través de acciones como la transmisión de eventos en vivo, lanzamientos exclusivos y documentales, los músicos transforman cada canción en una ocasión de identidad y comunidad. El caso de Olivia Dean, ganadora de Mejor Artista Nuevo tras iniciar su carrera con una simple guitarra en la oficina de YouTube, encarna este modelo de ascenso global impulsado por los formatos audiovisuales.

Bad Bunny, figura récord con 19 videos de más de mil millones de vistas cada uno, y la performance de Rosalía en los BRIT Awards (que cosechó cuatro millones de reproducciones en dos días) sirven como prueba del alcance y la potencia de este modelo. Para Cohen, “estos momentos nos confirman que los artistas están aprovechando el poder de la narrativa visual”.

El video musical es hoy el principal disparador de la lealtad de los fans

El ejecutivo destacó que millones de usuarios ingresan a la plataforma cada mes solo para consumir videos musicales. Esta cifra sitúa al formato audiovisual en el corazón del consumo y la identidad de los fans, quienes amplifican su compromiso a través de eventos y contenidos extendidos. Ejemplos como el “mundo” creado por Baby Keem con el lanzamiento de su álbum Ca$ino, que combinó documentales, experiencias exclusivas y el video oficial de “Birds & the Bees”, demuestran cómo una canción puede transformarse en un acontecimiento cultural global.

YouTube consolida su liderazgo al pagar más de USD 8.000 millones a la industria musical mundial mediante publicidad y suscripciones. REUTERS/Daniel Cole

Cohen afirmó: “Esto asegura que en YouTube, una canción no sea solo una de las miles que se lanzan cada día, sino la chispa que conecta a artistas y fans a un nivel mucho más profundo”. El modelo de “compromiso” al que aspira el ejecutivo involucra tanto el contenido oficial como el universo expandido de los artistas, que abarca conciertos de Coachella, presentaciones íntimas en NPR Tiny Desk y grandes eventos internacionales.

YouTube afirma que su modelo monetiza la música a escala inédita

La competitividad de YouTube como plataforma de ingresos se apoya en su sistema dual de publicidad y suscripción. Según Cohen, este mecanismo permitió pagar más de USD 8.000 millones a la industria musical solo entre julio de 2024 y junio de 2025. “Nuestro compromiso con la monetización es absoluto”, explicó.

El directivo subrayó la importancia de acompañar este flujo de ingresos con estrategias para que los fans naveguen en el mar de opciones musicales. Según Cohen, la misión de la plataforma es “ser el faro que los ayude a atravesar el desorden”, contribuyendo así a que los artistas construyan audiencias globales fieles y sostenibles.

La misión de YouTube para 2026 apunta a expandir la narrativa audiovisual con innovación, sustentabilidad y respeto por la creatividad artística. (Foto: YouTube)

Proteger la creatividad humana ante la ola de IA es un principio irrenunciable

Cohen reconoció que la integración de inteligencia artificial generativa plantea desafíos inéditos para la música. Citando al CEO de YouTube, Neal Mohan, remarcó: “La IA debe seguir siendo una herramienta para la expresión, no un reemplazo de ella”. Para el ejecutivo, el objetivo es habilitar nuevas capacidades para narradores visuales sin erosionar la autoría humana.

Entre las iniciativas relevantes, Cohen mencionó el video “Something in the Heavens” de Lewis Capaldi, producido por Wonder Studios con tecnología Flow, como ejemplo de colaboración creativa impulsada por IA. Paralelamente, la plataforma refuerza sistemas de protección, como Content ID, para detectar y frenar la proliferación de contenidos artificiales de baja calidad y resguardar la identidad artística en el espacio digital.

La misión para 2026: consolidar la narrativa visual como base de carreras musicales largas

Hacia el cierre, Cohen destacó el rumbo estratégico de YouTube para los próximos años. El objetivo declarado es potenciar el crecimiento de las audiencias globales y las trayectorias artísticas mediante un ecosistema visual envolvente y seguro para creadores y comunidades.

El ejecutivo selló su mensaje citando a Sir Lucian Grainge, aliado en el lanzamiento de YouTube Music, quien expresó: “Estos son solo los primeros USD 8.000 millones de YouTube; todavía hay un mundo de oportunidades para desbloquear los próximos 8”. Grainge alentó a avanzar con “innovación responsable que respete y amplifique la creatividad humana”, alineando el futuro de la música con la tecnología, la sustentabilidad monetaria y la integridad artística.