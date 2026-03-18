Si usas Spotify en Windows, debes activar este nuevo modo de “audio puro”: así funciona

Spotify lanza el modo exclusivo para Windows y ofrece calidad de sonido superior a los usuarios Premium. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Llega nuevo modo exclusivo de Spotify para Windows pensado para los usuarios que buscan una calidad de sonido superior. Esta función, disponible solo para quienes cuentan con la suscripción Premium, promete entregar una alta fidelidad de audio, acercando la experiencia de reproducción digital a la exactitud del máster original.

A partir de marzo de 2026, la aplicación de escritorio de Spotify para Windows integra el llamado “Exclusive Mode”, una opción que permite a la plataforma tomar el control total sobre el procesamiento de audio del sistema operativo.

Qué es el Exclusive Mode de Spotify y cómo funciona

El Exclusive Mode es una función que otorga a Spotify el acceso exclusivo al hardware de audio del equipo, desactivando la interferencia de otros procesos de sonido del sistema. Esto significa que, con la función activada, la aplicación puede enviar la música al DAC directamente, sin resampling, mezcla con otros sonidos del sistema ni modificaciones de volumen impuestas por el sistema operativo.

En términos sencillos, la activación de este modo permite lo que se conoce como “Bit Perfect playback”. El audio llega al dispositivo de salida tal como fue masterizado, sin modificaciones ni degradación provocada por el software del sistema. Este enfoque responde a una demanda constante de usuarios audiófilos que reclaman la máxima pureza en la transmisión de música digital.

Solo los suscriptores de Spotify Premium podrán acceder al modo exclusivo en la app de escritorio de Windows desde marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el usuario común, la principal diferencia radica en que la música se reproduce con la mayor fidelidad posible, siempre que se utilicen dispositivos de salida compatibles, como un DAC externo o una interfaz de audio.

Cómo activar el modo exclusivo en Spotify para Windows

El proceso para activar el Exclusive Mode es sencillo y está diseñado para que cualquier usuario de Spotify Premium pueda beneficiarse de él sin complicaciones. Los pasos son los siguientes:

Conectar el DAC externo, la interfaz de audio o utilizar el puerto de auriculares/salida de altavoces del ordenador, si este es compatible. Abrir la aplicación de Spotify en Windows y acceder a la sección de configuración (Settings). Desplazarse hasta el apartado de reproducción (Playback). En la sección de salida (Output), seleccionar el dispositivo de audio deseado en el menú desplegable. Activar la opción “Exclusive Mode”.

Una vez activado, Spotify tomará el control del dispositivo de salida elegido. Si el usuario cuenta con varios dispositivos de audio, puede cambiar entre ellos desde el mismo menú sin necesidad de desactivar el modo exclusivo, aunque solo podrá disfrutar de la función en aquellos compatibles.

Para activar el modo exclusivo en Spotify basta con seleccionar el dispositivo compatible en la configuración y habilitar la función con un solo clic. (EFE/RITCHIE B. TONGO)

Para volver a la configuración por defecto (System Default), basta con desactivar el modo exclusivo y seleccionar de nuevo el dispositivo estándar en el menú de salida.

Limitaciones de este nuevo modo de Spotify

Es importante tener en cuenta que, mientras el modo exclusivo esté activado, otras aplicaciones no podrán reproducir sonido a través del dispositivo seleccionado. Si se dispone de varios dispositivos de audio, es posible seguir usando otros programas derivando el audio a otro dispositivo predeterminado del sistema.

La función no está disponible para la reproducción de videoclips musicales, podcasts, clips de vista previa ni contenido canvas. En estos casos, la señal de audio puede volver al dispositivo de salida por defecto del ordenador. La aplicación puede mostrar una notificación para desactivar el modo exclusivo si este tipo de contenido no se puede reproducir correctamente.

El modo exclusivo de Spotify está optimizado para audio sin pérdida, permitiendo calidad máxima en formato FLAC hasta 24 bits/44,1 kHz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modo exclusivo está optimizado para usarse junto a la opción de audio sin pérdida (lossless), permitiendo alcanzar calidad de hasta 24 bits/44,1 kHz en formato FLAC, siempre que la configuración y el hardware del usuario lo soporten.

También es recomendable desactivar ciertas funciones en la configuración de reproducción de Spotify, como el crossfade, el automix, la normalización de volumen y el ecualizador, para asegurar una experiencia verdaderamente “bit-perfect”.

Actualmente, el Exclusive Mode solo está habilitado para usuarios de Spotify Premium en la aplicación de escritorio de Windows. Pero la compañía ha confirmado que la función llegará próximamente a la versión de Spotify para Mac.