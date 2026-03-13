Qué pasa con el fraude del streaming artificial en la industria musical digital

Spotify modificó cifras de oyentes tras detectar millones de reproducciones falsas y expuso la escala del streaming artificial en la industria musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria musical internacional atraviesa un momento de incertidumbre tras la decisión de Spotify de modificar las cifras de oyentes mensuales de numerosos artistas. La plataforma detectó y eliminó millones de reproducciones falsas generadas por las llamadas ‘streaming farms’ (granjas de streaming) y bots, lo que ha puesto en duda la validez de los datos de popularidad y ha abierto un debate sobre el futuro de las métricas en la música digital.

Qué es el streaming artificial y cómo afecta a los artistas

La práctica del streaming artificial involucra la manipulación de reproducciones mediante sistemas automatizados, como bots o granjas de dispositivos, que reproducen canciones repetidamente sin intervención humana.

Michelle Santosuosso, veterana de la industria y profesora en la Universidad de Syracuse, explicó en el podcast Commotion que estos mecanismos permiten inflar números de manera artificial, sin que exista una audiencia real detrás de las cifras. “Un streaming artificial es cualquier reproducción no genuina, automatizada o manipulada que no refleja una intención real de escuchar”, definió la experta.

En la última década, la industria musical experimentó un repunte tras años de estancamiento, impulsada por nuevas formas de publicación y consumo, como la integración de música en videojuegos y plataformas de video bajo demanda. Kevin Amougou, mánager de artistas y especialista en distribución musical, señaló que la expansión de vías de ingresos ha mitigado el impacto financiero de las reproducciones falsas en el sector global.

Sin embargo, recalcó que “los artistas independientes son los más afectados, porque cuantas más reproducciones fraudulentas circulan, menos dinero queda en el fondo común del que se pagan las regalías”.

Plataformas y marketing: el alcance del fraude digital

El fenómeno del streaming artificial no es exclusivo de Spotify. Plataformas como YouTube y otros servicios digitales han sido escenario de prácticas similares durante años, donde algunos equipos de artistas incluyen la compra de reproducciones en sus presupuestos de marketing para aumentar su atractivo ante marcas, festivales y promotores.

Amougou detalló que “la música se ha transformado en una mercancía, y la atención es el verdadero motor de ingresos para los artistas, no tanto las canciones en sí”.

La comparación con la era de Napster resulta inevitable para quienes observaron la transición de la industria desde la piratería digital hasta el streaming. Santosuosso advirtió que la llegada de la inteligencia artificial ha incrementado la escala y la sofisticación del fraude, dificultando el control del problema.

“La tecnología es el núcleo de esta crisis, y sin legislación que limite su uso, el fraude se multiplica a velocidades alarmantes”, afirmó la especialista. Según su visión, incluso los sellos discográficos resultan perjudicados, ya que el fraude erosiona los ingresos derivados de derechos de autor.

Consecuencias para la industria y cambios en la contratación

La proliferación de reproducciones falsas ha provocado que muchas cifras públicas de artistas pierdan credibilidad, afectando la toma de decisiones en áreas como la contratación de espectáculos en vivo. Santosuosso puntualizó que “nadie en el negocio de la música en vivo contrata a un artista basándose solo en sus streams, porque se ha vuelto una cifra ilusoria que no garantiza público real en los conciertos”.

El endurecimiento de las medidas de Spotify y otras plataformas responde tanto a la presión interna por mantener la confianza de los usuarios como a las crecientes sospechas de fraude a gran escala dentro de los sistemas de distribución digital. Santosuosso subrayó que “el hecho de que la industria esté comenzando a actuar muestra que por fin reconocen la magnitud del problema, algo que durante años muchos evitaron admitir”.

Nuevos modelos y el desafío de la inteligencia artificial

En este contexto, surgen alternativas orientadas a fortalecer la relación entre artistas y comunidades de seguidores. Amougou mencionó el reciente acuerdo entre Universal Music Group y la empresa EVEN como un ejemplo de la búsqueda de modelos basados en el consumo de nicho, la construcción de comunidad y la cultura de los superfans.

Según el mánager, “ese es el camino que la industria debe seguir si quiere afrontar los desafíos que plantea la inteligencia artificial”.

El futuro de la música digital se encuentra en un momento de redefinición. Mientras las plataformas intentan restablecer la confianza en sus métricas y combatir el fraude, la atención se desplaza hacia modelos que privilegian la autenticidad y el vínculo directo con las audiencias.