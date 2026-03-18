¿Mitad humano, mitad máquina? El nuevo robot que te convierte en centauro para cargar objetos pesados

La clave tecnológica reside en la interfaz elástica que une al usuario con el robot. (Composición Infobae: International Journal of Robotics Research)

Ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen, en China, han desarrollado un innovador sistema robótico portátil que, literalmente, convierte al usuario en una especie de centauro tecnológico.

Este avance propone una solución radicalmente distinta al desafío de transportar cargas pesadas, combinando la inteligencia y el equilibrio del ser humano con la fuerza y el soporte de un par de piernas robóticas sincronizadas.

Cómo funciona el robot y en qué se diferencia de los exoesqueletos tradicionales

A diferencia de los exoesqueletos convencionales, que se fijan directamente a las piernas del usuario para asistir el movimiento de las articulaciones, este sistema añade dos patas robóticas independientes que se conectan a la espalda de la persona.

Ingenieros de la Universidad del Sur de Ciencia y Tecnología de Shenzhen han desarrollado un innovador sistema robótico portátil. (X: @XRoboHub)

El usuario continúa controlando su propio equilibrio y dirección, mientras las extremidades mecánicas avanzan en perfecta sincronía, absorbiendo parte del peso que de otro modo recaería completamente sobre el cuerpo humano.

La clave tecnológica reside en la interfaz elástica que une al usuario con el robot. Su comportamiento se adapta según la carga transportada: con pesos ligeros, la unión permanece rígida para asegurar coordinación, pero cuando la carga aumenta, la interfaz se vuelve más flexible, permitiendo que las patas mecánicas soporten el esfuerzo extra.

En pruebas con participantes cargando mochilas de hasta 20 kg, el sistema fue capaz de asumir el 52 % del peso, logrando reducir el gasto energético humano en un 35 % y mejorando tanto la estabilidad como el alivio de presión sobre los pies.

Así se ve el robot centauro de perfil y desde atrás con una persona conectada. (Composición Infobae: Southern University of Science and Technology of Shenzhen)

Aplicaciones potenciales y retos del robot centauro

Este enfoque de diseño busca una solución intermedia entre los exoesqueletos y los robots autónomos de carga. Mientras que los exoesqueletos asisten directamente el movimiento humano y los robots independientes como los “perros robóticos” enfrentan dificultades en terrenos desconocidos, el centauro tecnológico aprovecha la capacidad humana de orientación y la fuerza del robot para el transporte de objetos pesados.

Según los investigadores, este sistema podría ser especialmente útil en escenarios como operaciones militares, misiones de rescate en desastres, trabajos industriales en terrenos complicados o cualquier situación que requiera llevar equipamiento pesado durante largos periodos y en lugares de difícil acceso.

Sin embargo, no faltan las críticas y las dudas sobre su viabilidad práctica. Usuarios en plataformas como Reddit han señalado que un carrito de la compra puede cumplir la misma función de forma más económica y sencilla, aunque este tipo de soluciones no puede subir escaleras ni atravesar superficies irregulares.

Este enfoque de diseño busca una solución intermedia entre los exoesqueletos y los robots autónomos de carga. (X: @XRoboHub)

Otros advierten sobre posibles riesgos, como el desequilibrio del sistema y las consecuencias de una caída del aparato sobre el usuario.

Hoy en día, el robot centauro es todavía un prototipo, pero demuestra el rápido avance de la robótica portátil y plantea la pregunta de hasta qué punto estos dispositivos podrían integrarse en el futuro del trabajo físico y la movilidad asistida.

El desarrollo de este tipo de tecnologías podría transformar no solo sectores industriales y de rescate, sino también la vida cotidiana de personas que necesitan asistencia para cargar pesos, abriendo así una nueva era en la interacción entre humanos y máquinas.

Corleo, el caballo robot de Kawasaki: movilidad sostenible e IA para 2035

Kawasaki ha marcado un hito en el campo de la movilidad robótica con el desarrollo de Corleo, un caballo robot impulsado por hidrógeno cuyo lanzamiento comercial está programado para 2035.

Corleo se dirige principalmente a usuarios principiantes en movilidad robótica. (Kawasaki)

Este innovador proyecto, presentado inicialmente como prototipo en 2025, refleja el compromiso de la empresa con soluciones sostenibles e inteligentes, con aplicaciones previstas para la Expo 2030 de Riad, así como para videojuegos y deportes electrónicos.

Pensado especialmente para quienes se inician en la movilidad robótica, Corleo prioriza la maniobrabilidad, la estabilidad y la potencia. El sistema se basa en un motor de hidrógeno de 150 cc que alimenta un conjunto eléctrico encargado de mover cada una de las patas, mientras que el depósito de combustible se ubica en la parte trasera.

Esta configuración asegura un funcionamiento eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en línea con los objetivos de sostenibilidad de Kawasaki.

En cuanto a tecnología, Corleo cuenta con una pantalla frontal equipada con HUD y un sistema de proyección útil en condiciones de poca luz. Sus patas traseras han sido diseñadas para moverse de manera independiente y absorber impactos en terrenos irregulares, incorporando pezuñas de caucho con divisiones laterales que mejoran el agarre y proporcionan propiedades antideslizantes, garantizando seguridad y estabilidad durante el desplazamiento.