Cómo es el caballo robot impulsado por hidrógeno y qué puede hacer

Kawasaki ha dado un paso decisivo en la movilidad robótica al anunciar el desarrollo de Corleo, un caballo robot alimentado por hidrógeno cuyo lanzamiento comercial está previsto para 2035. Presentado inicialmente como prototipo en 2025, Corleo representa la apuesta de la compañía por soluciones innovadoras que combinan sostenibilidad, inteligencia artificial y aplicaciones en el mundo real, incluyendo la Expo 2030 de Riad, los videojuegos y los deportes electrónicos.

Diseño y tecnología: el motor de hidrógeno y la estructura de Corleo

Corleo se dirige principalmente a usuarios principiantes en movilidad robótica, poniendo el foco en la maniobrabilidad, la estabilidad y la potencia. Su motor de hidrógeno de 150 cc se encarga de proporcionar energía a través de un sistema eléctrico que alimenta cada una de las patas, con un depósito trasero destinado al almacenamiento del combustible.

Es pertinente indicar que esta combinación permite un funcionamiento eficiente y ecológico, alineado con los objetivos de movilidad sostenible de Kawasaki.

Corleo incorpora además una pantalla frontal con HUD integrado y un sistema de proyección para entornos con poca luz. (Composición Infobae: Kawasaki)

El robot destaca por sus patas traseras, diseñadas para moverse de forma independiente y absorber impactos al desplazarse sobre terrenos irregulares. Cada extremidad incorpora pezuñas de caucho divididas lateralmente, lo que garantiza un agarre seguro y propiedades antideslizantes.

De este modo, Corleo puede adaptarse a superficies tan variadas como escombros, zonas rocosas y pastizales, manteniendo la estabilidad y la seguridad del usuario.

Como complemento, Corleo integra una pantalla frontal con HUD y un sistema de proyección para condiciones de baja luminosidad, facilitando la navegación en entornos adversos y ofreciendo información relevante en tiempo real.

El motor de hidrógeno de 150 cc se combina con un sistema eléctrico que suministra energía a las patas motrices. (Kawasaki)

Inteligencia artificial y aplicaciones en simulación y seguridad

La inteligencia artificial cumple un rol central en el funcionamiento de Corleo. El sistema gestiona la navegación y el movimiento autónomo de las patas, optimizando el desplazamiento según el tipo de terreno.

Kawasaki ha desarrollado un simulador de conducción, previsto para 2027, que empleará modelos tridimensionales y datos reales de movimiento del robot. Este simulador tendrá aplicaciones en la industria de los videojuegos y los eSports, abriendo nuevas posibilidades de interacción y entretenimiento.

Para reforzar la seguridad, Kawasaki ha constituido el Equipo de Desarrollo de Negocios SAFE ADVENTURE, que reporta directamente a la presidencia. Este equipo tiene como misión principal mejorar la seguridad en regiones montañosas y prevenir accidentes, aprovechando las capacidades de Corleo para analizar el clima, la temperatura, las condiciones de la superficie y la presencia de vida silvestre.

Corleo prioriza la maniobrabilidad, estabilidad y potencia, y está orientado a quienes inician en el uso de la movilidad robótica. (Kawasaki)

Finalmente, Corleo incorpora un sistema de navegación capaz de detectar variables ambientales y guiar a los usuarios por rutas seguras, utilizando dispositivos como teléfonos inteligentes. Esta conectividad garantiza que los usuarios reciban recomendaciones en tiempo real sobre la mejor ruta a seguir, minimizando riesgos y mejorando la experiencia de movilidad.

NEO, el robot humanoide que facilita las tareas del hogar y se adapta a la rutina familiar

La empresa 1X ha presentado NEO, un robot humanoide diseñado para asistir en las tareas diarias del hogar, como doblar ropa, organizar espacios y adaptarse a las rutinas de cada familia. Capaz de aprender y perfeccionar su desempeño con el uso, NEO representa una nueva generación de asistentes domésticos inteligentes.

Actualmente, la preventa está disponible en Estados Unidos. Los interesados pueden asegurar un acceso anticipado con un depósito de 200 dólares o adquirir el robot por 20.000 dólares. Para quienes prefieran una opción flexible, se ofrece un plan de suscripción mensual de 499 dólares. Las primeras entregas están programadas para 2026, con tres opciones de color: beige, gris y marrón oscuro. La compañía planea expandirse a otros mercados internacionales en 2027.

El sistema 'Tendon Drive' de NEO garantiza movimientos suaves y seguros, evitando sensaciones intimidantes en el espacio doméstico. (Foto: 1X)

NEO pesa 30 kilogramos, puede levantar hasta 70 kilogramos y transportar objetos de hasta 25 kilogramos. Su estructura, fabricada con polímeros de celosía impresos en 3D y recubierta con una tela lavable, le otorga un aspecto agradable y reduce cualquier sensación de intimidación.

Con una altura de 1,67 metros, este autómata se desplaza de manera autónoma y realiza movimientos fluidos gracias al sistema ‘Tendon Drive’ de 1X, que utiliza motores de alto torque para garantizar seguridad y precisión en cada acción.

La función principal de NEO es el módulo ‘Chores’, que permite a los usuarios asignar y supervisar tareas a través de comandos de voz o una aplicación móvil. Entre sus capacidades destacan ordenar habitaciones, doblar ropa, limpiar, abrir puertas, acercar objetos y apagar luces, todo ello sin necesidad de intervención humana desde el primer uso.

Sus manos, dotadas de 22 grados de libertad, le confieren destreza suficiente para manipular objetos pequeños con habilidad comparable a la de una persona. Además de las tareas físicas, NEO actúa como asistente inteligente, mejorando continuamente gracias a las actualizaciones de software.