Cuidado al comprar boletas en línea para el Estéreo Picnic: sigue estos consejos para que no te estafen

La compra de boletas para el Estéreo Picnic 2026 exige precaución ante el aumento de fraudes en plataformas digitales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La llegada del Festival Estéreo Picnic 2026 marca el inicio de una temporada de conciertos y eventos masivos en Colombia, donde la demanda de boletas suele dispararse en cuestión de días. Este interés, sumado a la búsqueda de entradas de último momento, crea un escenario propicio para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el apuro y la desinformación de los usuarios para cometer fraudes a través de páginas falsas, enlaces sospechosos y reventas sin respaldo oficial.

La transformación digital ha facilitado el acceso a servicios y productos, incluidas las entradas para conciertos, gracias a plataformas en línea y aplicaciones móviles. De acuerdo con el estudio de DataCrédito Experian, el 73 % de los colombianos considera que las innovaciones tecnológicas han mejorado los servicios financieros, haciendo más ágiles y seguras las transacciones. Sin embargo, este avance también implica nuevos riesgos.

El mismo informe advierte que el 36,6 % de los colombianos ha sido víctima de fraude en el último año, y dentro de los casos de estafas, las compras en línea representan el 34,5 %. Además, el 97,7 % de los ciudadanos percibe que el fraude digital ocurre con frecuencia, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la educación digital y adoptar hábitos de compra más seguros.

El 36,6 % de los colombianos ha sido víctima de fraude en el último año, según DataCrédito Experian. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada alta de eventos, el volumen de transacciones digitales aumenta considerablemente. Este contexto es aprovechado por los delincuentes para crear sitios web falsos, perfiles engañosos en redes sociales y mensajes con enlaces maliciosos.

Jhonnatan Leguizamón, Gerente de Producto de la empresa que hizo la investigación, señala que “es clave que las personas verifiquen siempre los canales oficiales de compra y protejan su información financiera antes de realizar cualquier transacción”.

Muchos usuarios, en su afán por obtener boletas, recurren a ofertas tentadoras o a vendedores no verificados, exponiéndose al riesgo de perder su dinero o de suministrar datos personales a desconocidos.

Comprar solo en páginas oficiales y evitar enlaces desconocidos reduce el riesgo de estafas al adquirir entradas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Consejos clave para evitar fraudes en la compra de boletas

Los expertos destacan las siguientes recomendaciones:

1. Verifique siempre el canal oficial Compre únicamente a través de páginas web oficiales o plataformas autorizadas por los organizadores del evento. Evite enlaces enviados por redes sociales, mensajes de texto o chats desconocidos.

2. Desconfíe de ofertas demasiado atractivas Si encuentra boletas a precios muy por debajo del valor oficial, actúe con cautela. Los ciberdelincuentes suelen utilizar descuentos exagerados y mensajes de urgencia para presionar compras rápidas. No realice transferencias directas ni pagos fuera de plataformas seguras.

3. Revise la seguridad del sitio web Antes de ingresar datos personales o financieros, asegúrese de que la página cuente con el protocolo de seguridad “https” y el ícono de candado en la barra del navegador. Consulte la reputación del sitio y busque opiniones de otros compradores.

Ofertas con precios demasiado bajos suelen ser una señal de alerta para posibles fraudes en la reventa de boletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Utilice herramientas digitales para proteger su información Actualmente existen soluciones tecnológicas que ayudan a anticipar riesgos y proteger los datos personales. El 50 % de los usuarios confía en la inteligencia artificial para detectar fraudes y suplantación de identidad en servicios financieros. Estas tecnologías pueden identificar comportamientos inusuales y alertar a los usuarios.

5. Monitoree su información financiera y active alertas Revise periódicamente su historial financiero y active notificaciones de seguridad. Plataformas como Midatacrédito.com permiten monitorear el historial crediticio y recibir alertas ante movimientos inusuales o consultas no autorizadas, facilitando una reacción oportuna ante posibles casos de suplantación de identidad.

La prevención, la mejor herramienta

En un entorno cada vez más digital, la prevención y la información son esenciales para evitar fraudes al comprar boletas para el Estéreo Picnic u otros eventos. Verificar los canales de compra, proteger los datos personales y monitorear la información financiera son pasos fundamentales para disfrutar de la música y el entretenimiento sin poner en riesgo la seguridad digital.

Adoptar estos hábitos no solo reduce la probabilidad de ser víctima de estafas, sino que también contribuye a fortalecer la confianza en las plataformas digitales y en la experiencia de compra en línea para futuros eventos.