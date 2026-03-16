Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Otra novedad importante es la opción de enviar datos de framerate de manera anónima. (Europa Press)

Steam, la plataforma insignia de Valve para juegos en PC, ha recibido una nueva actualización que introduce funciones solicitadas por los jugadores y mejoras enfocadas en la experiencia de usuario.

El último parche no implica una transformación radical, pero sí suma ajustes prácticos que serán especialmente valorados por quienes participan activamente en la comunidad, como la incorporación de datos técnicos al publicar reseñas y nuevas opciones para el seguimiento del rendimiento de los juegos.

Nuevas funciones en las reseñas y recopilación de datos en Steam

Entre los cambios más destacados, Steam ahora permite a los usuarios añadir las especificaciones de su PC al momento de escribir una reseña. Esta mejora, que ya había sido anunciada en fase beta meses atrás, ya está disponible para todos los usuarios.

Steam es la plataforma insignia de Valve para juegos en PC. (Composición Infobae: Europa Press)

Gracias a esta función, quienes buscan opiniones sobre un videojuego podrán ver no solo la valoración, sino también el tipo de equipo en el que se ha probado, facilitando así la toma de decisiones sobre compatibilidad y rendimiento.

Otra novedad importante es la opción de enviar datos de framerate de manera anónima. Los jugadores pueden elegir si desean compartir esta información para ayudar a Valve a entender mejor la compatibilidad de los títulos y mejorar la plataforma. Esta función aún se encuentra en fase beta y, por ahora, está centrada en dispositivos que utilizan SteamOS.

Mejoras en notificaciones, accesibilidad y gestión de la biblioteca

La actualización también introduce ajustes en las notificaciones relacionadas con la obtención de logros, así como un nuevo mensaje explicativo la primera vez que el usuario accede al filtro de ‘Herramientas’ en su biblioteca.

Steam es una plataforma digital creada por Valve para la distribución, compra y gestión de videojuegos y software en PC. VALVE

Steam ha corregido errores reportados por la comunidad y añade mejoras de accesibilidad, optimizando la experiencia para todos los perfiles de usuario.

Otra modificación relevante es el tratamiento de las demos completadas: una vez finalizadas, estas ya no aparecen con el botón de ‘Jugar’ en la biblioteca, sino que ofrecen directamente la opción de ‘Desinstalar’, agilizando la gestión de los contenidos en la plataforma.

Valve y la expansión de su ecosistema gaming

Valve continúa puliendo Steam, pero no limita su actividad al desarrollo de la tienda digital. En 2026, la compañía planea expandir su presencia en el mercado gaming con una nueva familia de dispositivos, entre los que destaca la Steam Machine.

Durante la GDC, Valve presentó avances sobre su consola-PC, generando expectativas entre los jugadores, aunque aún no se han revelado detalles clave como la fecha de lanzamiento o el precio final.

Steam permite a los usuarios descargar, instalar y actualizar juegos, acceder a contenido adicional y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam regala Deponia por tiempo limitado

Steam, la plataforma de referencia en distribución digital de videojuegos para PC, ha puesto en marcha una promoción especial que permite a los usuarios añadir un clásico a su biblioteca sin gastar dinero.

En esta ocasión, la aventura gráfica Deponia puede obtenerse gratuitamente hasta el 16 de marzo a las 18:00 (hora peninsular española); pasada esa fecha, el título recuperará su precio habitual y la oferta dejará de estar disponible.

Estas iniciativas no solo benefician a los jugadores al ampliar su colección sin coste, sino que también ofrecen a los estudios independientes una oportunidad de destacar en una industria cada vez más competitiva.

Una joven sonriente juega en su ordenador con auriculares y micrófono; su configuración de juego es vibrante con luces RGB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deponia, creado por Daedalic Entertainment en 2012, es una aventura gráfica de estilo point & click ambientada en un mundo transformado en vertedero. El protagonista, Rufus, sueña con dejar atrás su vida entre desechos para llegar a la sofisticada ciudad flotante de Elysium.

Su destino cambia cuando conoce a Goal, una joven de la élite, desencadenando una serie de situaciones cómicas, acertijos y enredos que han hecho de Deponia una de las favoritas de los amantes del género.

El encanto del juego radica en su humor, diálogos ingeniosos y un arte visual cuidadosamente dibujado a mano. Los jugadores deben resolver puzles, interactuar con personajes y explorar escenarios mientras avanzan en una historia ligera y entretenida.