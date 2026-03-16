Tecno

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Entre los cambios más destacados, la plataforma ahora permite a los usuarios añadir las especificaciones de su PC al momento de escribir una reseña

Guardar
Otra novedad importante es la
Otra novedad importante es la opción de enviar datos de framerate de manera anónima. (Europa Press)

Steam, la plataforma insignia de Valve para juegos en PC, ha recibido una nueva actualización que introduce funciones solicitadas por los jugadores y mejoras enfocadas en la experiencia de usuario.

El último parche no implica una transformación radical, pero sí suma ajustes prácticos que serán especialmente valorados por quienes participan activamente en la comunidad, como la incorporación de datos técnicos al publicar reseñas y nuevas opciones para el seguimiento del rendimiento de los juegos.

Nuevas funciones en las reseñas y recopilación de datos en Steam

Entre los cambios más destacados, Steam ahora permite a los usuarios añadir las especificaciones de su PC al momento de escribir una reseña. Esta mejora, que ya había sido anunciada en fase beta meses atrás, ya está disponible para todos los usuarios.

Steam es la plataforma insignia
Steam es la plataforma insignia de Valve para juegos en PC. (Composición Infobae: Europa Press)

Gracias a esta función, quienes buscan opiniones sobre un videojuego podrán ver no solo la valoración, sino también el tipo de equipo en el que se ha probado, facilitando así la toma de decisiones sobre compatibilidad y rendimiento.

Otra novedad importante es la opción de enviar datos de framerate de manera anónima. Los jugadores pueden elegir si desean compartir esta información para ayudar a Valve a entender mejor la compatibilidad de los títulos y mejorar la plataforma. Esta función aún se encuentra en fase beta y, por ahora, está centrada en dispositivos que utilizan SteamOS.

Mejoras en notificaciones, accesibilidad y gestión de la biblioteca

La actualización también introduce ajustes en las notificaciones relacionadas con la obtención de logros, así como un nuevo mensaje explicativo la primera vez que el usuario accede al filtro de ‘Herramientas’ en su biblioteca.

Steam es una plataforma digital
Steam es una plataforma digital creada por Valve para la distribución, compra y gestión de videojuegos y software en PC. VALVE

Steam ha corregido errores reportados por la comunidad y añade mejoras de accesibilidad, optimizando la experiencia para todos los perfiles de usuario.

Otra modificación relevante es el tratamiento de las demos completadas: una vez finalizadas, estas ya no aparecen con el botón de ‘Jugar’ en la biblioteca, sino que ofrecen directamente la opción de ‘Desinstalar’, agilizando la gestión de los contenidos en la plataforma.

Valve y la expansión de su ecosistema gaming

Valve continúa puliendo Steam, pero no limita su actividad al desarrollo de la tienda digital. En 2026, la compañía planea expandir su presencia en el mercado gaming con una nueva familia de dispositivos, entre los que destaca la Steam Machine.

Durante la GDC, Valve presentó avances sobre su consola-PC, generando expectativas entre los jugadores, aunque aún no se han revelado detalles clave como la fecha de lanzamiento o el precio final.

Steam permite a los usuarios
Steam permite a los usuarios descargar, instalar y actualizar juegos, acceder a contenido adicional y más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam regala Deponia por tiempo limitado

Steam, la plataforma de referencia en distribución digital de videojuegos para PC, ha puesto en marcha una promoción especial que permite a los usuarios añadir un clásico a su biblioteca sin gastar dinero.

En esta ocasión, la aventura gráfica Deponia puede obtenerse gratuitamente hasta el 16 de marzo a las 18:00 (hora peninsular española); pasada esa fecha, el título recuperará su precio habitual y la oferta dejará de estar disponible.

Estas iniciativas no solo benefician a los jugadores al ampliar su colección sin coste, sino que también ofrecen a los estudios independientes una oportunidad de destacar en una industria cada vez más competitiva.

Una joven sonriente juega en
Una joven sonriente juega en su ordenador con auriculares y micrófono; su configuración de juego es vibrante con luces RGB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deponia, creado por Daedalic Entertainment en 2012, es una aventura gráfica de estilo point & click ambientada en un mundo transformado en vertedero. El protagonista, Rufus, sueña con dejar atrás su vida entre desechos para llegar a la sofisticada ciudad flotante de Elysium.

Su destino cambia cuando conoce a Goal, una joven de la élite, desencadenando una serie de situaciones cómicas, acertijos y enredos que han hecho de Deponia una de las favoritas de los amantes del género.

El encanto del juego radica en su humor, diálogos ingeniosos y un arte visual cuidadosamente dibujado a mano. Los jugadores deben resolver puzles, interactuar con personajes y explorar escenarios mientras avanzan en una historia ligera y entretenida.

Temas Relacionados

ValveSteamActualizaciónVideojuegosLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

La iniciativa, impulsada por el fondo AI Futures, busca elevar la calidad de los videos infantiles en la plataforma

Google refuerza la seguridad infantil

Meta planea reducir hasta un 20% su plantilla por las inversiones en IA

La compañía ha ofrecido paquetes salariales multimillonarios para captar investigadores destacados y crear un equipo de superinteligencia

Meta planea reducir hasta un

¿Cortesía con la IA?: la respuesta científica sobre el impacto de ser educado con los chatbots

Los investigadores probaron instrucciones con distintos grados de educación, desde mensajes groseros hasta otros excesivamente formales

¿Cortesía con la IA?: la

El peligro de ‘Zombie ZIP’: ‘malware’ para antivirus dentro de archivos comprimidos

Este método malicioso aprovecha la forma en que los antivirus y programas de descompresión leen la información contenida en los archivos ZIP

El peligro de ‘Zombie ZIP’:

Bumble vuela en bolsa tras anunciar su reinvención con tecnología de IA

Las acciones de la compañía registraron un alza superior al 40% en las primeras horas de negociación

Bumble vuela en bolsa tras
DEPORTES
La lupa sobre la polémica

La lupa sobre la polémica de Unión-Boca: la falta previa por la que debió ser anulado el gol de Merentiel

12 frases de Coudet tras el triunfo de River Plate ante Sarmiento: qué mejoró el equipo y el contundente mensaje a los juveniles

Con el anillo como protagonista, la especial dedicatoria de Aryna Sabalenka a su prometido tras coronarse en Indian Wells

Empujó al técnico porque lo reemplazó e hizo un escándalo en el banco: la llamativa secuencia en la derrota del Milan

Buen centro de Kendry Páez y taco de Driussi: el gol con el que River Plate abrió el marcador frente a Sarmiento

TELESHOW
Premios Oscar 2026: Conan O’Brien

Premios Oscar 2026: Conan O’Brien le dedicó un saludo especial al público argentino

Quién fue eliminado en MasterChef Celebrity: los cuatro semifinalistas que quedaron cerca de la gran final

La fiesta de revelación de género de Mica Lapegüe y su novio, Tomás Bartolomé: “Me muero del amor”

Fito Páez se reencontró con el público rosarino en un show para 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera

La argentina Violeta Kreimer ganó un Oscar por Mejor Cortometraje de Ficción

INFOBAE AMÉRICA

Macron exigió a Irán reabrir

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El obispo Silvio Báez, desterrado por la dictadura de Ortega, calificó de “ciegos” a quienes creen que los sistemas políticos son eternos

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente

Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de Estados Unidos