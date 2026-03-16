Nvidia hará que los personajes de Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy y otros juegos se vean más realistas

NVIDIA presentó DLSS 5, una tecnología de renderizado que mejora el realismo de los videojuegos usando inteligencia artificial. (Nvidia)

NVIDIA presentó DLSS 5, una nueva tecnología de renderización que llegará este 2026 y promete que los personajes de videojuegos como Resident Evil u Hogwarts Legacy luzcan mucho más realistas.

Esta innovación utiliza inteligencia artificial para mejorar la iluminación y los materiales de cada escena en tiempo real, logrando que los gráficos se vean casi como en una película.

DLSS 5 analiza cada cuadro del juego y aplica efectos de luz y texturas que hacen que la piel, el cabello y los objetos se vean más naturales y detallados. Todo esto sucede mientras juegas y sin afectar el rendimiento, incluso en resoluciones de hasta 4K.

DLSS 5 aplica iluminación y materiales fotorrealistas a cada escena en tiempo real, logrando gráficos más cercanos a los del cine. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los desarrolladores podrán controlar la intensidad y estilo de los efectos para mantener la identidad visual de cada juego. Grandes estudios como Bethesda, Ubisoft, CAPCOM y Warner Bros. Games ya anunciaron que sumarán DLSS 5 a títulos populares como Starfield, Hogwarts Legacy y Assassin’s Creed Shadows.

DLSS 5 estará disponible en los próximos meses y promete llevar los gráficos de los videojuegos a un nuevo nivel de realismo.

Cómo funciona DLSS 5 de Nvidia

DLSS 5 de NVIDIA es una tecnología que utiliza inteligencia artificial para mejorar la calidad gráfica de los videojuegos en tiempo real.

DLSS 5 utiliza un modelo de IA capaz de analizar detalles complejos como piel, cabello y telas, optimizando cada imagen durante el juego. (Capcom)

Su funcionamiento se basa en un modelo de IA que analiza cada cuadro del juego y, a partir de la información de color y movimiento, reconstruye la imagen con efectos de iluminación y materiales mucho más realistas, logrando un aspecto cercano al de las películas.

A diferencia de versiones anteriores, DLSS 5 no solo aumenta la resolución o genera cuadros adicionales, sino que entiende detalles complejos de la escena, como la piel de los personajes, el brillo de las telas o el comportamiento de la luz sobre el cabello.

Gracias a este “entrenamiento” con muchísimos ejemplos, la IA puede aplicar mejoras precisas en tiempo real, sin retrasos y sin exigir demasiado al hardware.

DLSS 5 funciona en tiempo real y permite jugar en resoluciones de hasta 4K sin sacrificar fluidez ni rendimiento. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Además, DLSS 5 permite a los desarrolladores ajustar el nivel de mejora en zonas específicas del juego, conservando siempre el estilo artístico original. Todo el proceso ocurre mientras el usuario juega, por lo que no hay necesidad de esperar a que el sistema procese imágenes fuera de línea.

Qué estudios de videojuegos implementarán DLSS 5

DLSS 5 será implementado por algunos de los estudios y editoras de videojuegos más importantes de la industria. Entre ellos se encuentran Bethesda, CAPCOM, Hotta Studio, NetEase, NCSOFT, S-GAME, Tencent, Ubisoft y Warner Bros. Games.

Estos estudios planean incorporar DLSS 5 en títulos destacados como Starfield, Assassin’s Creed Shadows, Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Phantom Blade Zero, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, entre otros.

Grandes estudios como Bethesda, CAPCOM y Ubisoft ya anunciaron la integración de DLSS 5 en títulos populares. (Resident Evil Requiem, de Capcom)

Con el respaldo de estos desarrolladores, DLSS 5 promete llevar mejoras gráficas significativas a una amplia variedad de juegos populares y futuros lanzamientos.

Qué proyectos antecedieron a DLSS 5 de Nvidia

Antes de la llegada de DLSS 5, NVIDIA desarrolló varias tecnologías y versiones previas que marcaron hitos en la evolución de los gráficos por computadora:

DLSS 1.0 (2018): Fue la primera generación de la tecnología Deep Learning Super Sampling. Su objetivo principal era mejorar el rendimiento al aumentar la resolución de imagen mediante inteligencia artificial. Sin embargo, la calidad visual era limitada en comparación con versiones posteriores.

DLSS 2.0: Introdujo un modelo de IA más avanzado, capaz de generar imágenes mucho más nítidas y naturales. Esta versión ganó popularidad porque mejoraba significativamente la calidad gráfica y el rendimiento en una amplia variedad de juegos.

DLSS 5 llegará a finales de este año y promete transformar la experiencia visual de los videojuegos. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

DLSS 3.0: Dio un paso adelante al ser capaz de generar cuadros completos usando IA, además de mejorar la fluidez en juegos con altas tasas de refresco y reducir la latencia.

DLSS 4.5: Presentada en 2024, esta versión utilizó IA para dibujar hasta 23 de cada 24 píxeles mostrados en pantalla, mejorando notablemente la eficiencia y la fidelidad visual.

Además de las versiones de DLSS, NVIDIA previamente revolucionó la industria con tecnologías como el ray tracing en tiempo real (2018) y la introducción de shaders programables y CUDA, que sentaron las bases para las mejoras actuales en inteligencia artificial y gráficos generados por computadora.