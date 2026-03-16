Guía para organizar los alimentos dentro del refrigerador, ahorrar energía y prolongar su vida útil

El aparato cuenta con diferentes espacios que están dirigidos para productos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador ocupa un lugar central en la vida doméstica por ser el único electrodoméstico que permanece conectado durante las veinticuatro horas del día. Su funcionamiento ininterrumpido resulta esencial para la conservación segura de los alimentos, pero implica un gran impacto en el consumo eléctrico de los hogares.

Además, cada apertura de la puerta representa un desafío para la eficiencia: el ingreso de aire cálido hace que el motor deba trabajar con mayor intensidad para recuperar la temperatura interna, lo que incrementa el gasto energético.

Por esta razón, la manera en que se organizan los alimentos en el interior del refrigerador resulta determinante para optimizar su rendimiento, reducir el consumo y prolongar la frescura de los productos.

Cómo impacta la organización interna en el ahorro de energía del refrigerador

Una ubicación estratégica de los productos permite localizar lo que se busca de forma rápida y reduce el gasto energético. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) señala que una disposición eficiente de los productos permite localizarlos rápidamente, lo que ahorra el tiempo de apertura de la puerta y evita fluctuaciones de temperatura internas.

Si cada alimento ocupa el lugar adecuado, la búsqueda resulta más sencilla y se minimizan las pérdidas de frío. Cuanto menos tiempo permanezca abierta la puerta, menor será el esfuerzo del motor y el consumo de energía.

Según la OCU, la clave está en identificar las zonas de frío dentro del aparato y asignar los alimentos de acuerdo con sus necesidades de conservación. Esta estrategia contribuye al ahorro de energía y favorece la seguridad alimentaria.

Qué alimentos deben colocarse en la parte superior y en la puerta

Las zonas menos frías son ideales para bebidas, salsas y alimentos ya cocinados que no requieren frío intenso. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las áreas superiores y la puerta del refrigerador mantienen temperaturas menos frías que el resto del interior. De acuerdo con la OCU, en estos espacios se deben ubicar bebidas, mermeladas, salsas, huevos y sobras de comidas ya cocinadas.

Estos productos no requieren un nivel de refrigeración intenso, por lo que colocarlos en zonas menos frías evita un consumo innecesario de energía.

Asimismo, mantener las sobras a la vista y accesibles facilita su consumo antes de que se deterioren, lo que supone un ahorro económico y previene intoxicaciones. La disposición estratégica de estos productos ayuda a evitar que el motor realice un esfuerzo excesivo para conservar alimentos que no lo requieren.

Cuál es el uso óptimo de las baldas intermedias del refrigerador

Los lácteos, embutidos y fiambres se conservan mejor en estantes con temperatura media. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las baldas intermedias ofrecen una temperatura media, adecuada para lácteos como yogures y quesos, así como para embutidos y fiambres. La OCU sugiere aprovechar estos espacios para almacenar productos que necesitan frío sin llegar a temperaturas extremas.

Colocar estos alimentos en la zona adecuada prolonga su vida útil y evita el desperdicio, porque una refrigeración excesiva puede afectar su textura y calidad.

Dónde se deben almacenar carnes y pescados frescos en el refrigerador

La zona más fría del refrigerador se encuentra en las baldas inferiores. Según la OCU, carnes y pescados frescos deben guardarse en este sector, porque requieren temperaturas más bajas para garantizar su adecuada conservación. Al mantener estos alimentos en la parte inferior, se retrasa la aparición de bacterias y se mejora la seguridad alimentaria.

Las baldas inferiores presentan la temperatura más baja y son las más adecuadas para carnes y pescados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar que estos productos entren en contacto con otros alimentos listos para consumir previene la contaminación cruzada. Asimismo, conservar carnes y pescados en la zona más fría reduce el riesgo de deterioro y disminuye la necesidad de desechar productos por pérdida de calidad.

Qué función cumplen los cajones y compartimentos especiales

Los cajones del refrigerador están diseñados para ofrecer una temperatura ligeramente superior al resto del aparato, con un nivel de humedad adecuado para frutas y verduras.

Al separar estos productos, se logra preservar su frescura y evitar que se resequen o marchiten antes de tiempo. La ubicación de los cajones facilita el acceso a frutas y verduras, que suelen consumirse a diario, lo que contribuye a reducir el tiempo de apertura de la puerta y el gasto energético.