El truco para ver las contraseñas de las redes WiFi guardadas en un iPhone

Es necesario mantener actualizado el dispositivo para acceder a estas opciones en su menú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios de iPhone cuentan con una función integrada en las más recientes versiones del sistema operativo de Apple que permite consultar fácilmente las contraseñas de las redes WiFi almacenadas en el dispositivo.

El acceso a las claves guardadas se encuentra protegido por sistemas de seguridad avanzados como Face ID, Touch ID o un código de acceso, lo que garantiza que solo el propietario autorizado pueda revisar esta información sensible.

La posibilidad de visualizar las contraseñas almacenadas resulta muy útil cuando se debe compartir el acceso a una red WiFi con familiares, colegas o invitados en el hogar u oficina, sin tener que recordar manualmente combinaciones largas y difíciles. Además, esta herramienta evita la necesidad de instalar aplicaciones externas o realizar procedimientos complejos.

Qué requisitos debe cumplir el iPhone para ver las contraseñas WiFi almacenadas

Solo los modelos compatibles con las versiones recientes de iOS pueden acceder a esta función, que exige autenticación biométrica o por código. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Para acceder a esta función, el iPhone debe ser compatible con las actualizaciones recientes del sistema operativo iOS. A partir de versiones como iOS 16 y, sobre todo, desde iOS 18, Apple habilitó la consulta y gestión directa de contraseñas WiFi guardadas, tanto desde la sección de configuración de red como desde la app Contraseñas.

El dispositivo debe tener activo al menos uno de los métodos de seguridad integrados: Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo del sistema. Esta capa de protección asegura que solo personas autorizadas tengan acceso a la información, minimizando riesgos ante extravíos o robos del teléfono.

Cómo se accede a las contraseñas desde la configuración de WiFi

El proceso resulta sencillo y no requiere instalar software adicional. Desde la app Configuración, el usuario debe ingresar en la sección WiFi, donde se despliegan todas las redes conocidas a las que el dispositivo se conectó previamente.

En la opción "editar" se encuentra toda la información relacionada con las redes almacenadas en el dispositivo. (Foto: Apple)

Tras seleccionar la opción “Editar” ubicada en la parte superior derecha, se despliega la lista completa de redes guardadas. En este punto, el sistema solicita la autenticación mediante Face ID, Touch ID o el código de acceso.

Una vez verificada la identidad del usuario, se puede elegir la red deseada y presionar el ícono de información identificado con una “i” dentro de un círculo y un candado.

Allí, en el campo Contraseña, es posible mostrar la clave exacta utilizada previamente. La información puede copiarse para compartir con otros dispositivos o personas de confianza.

Cómo se visualiza la contraseña de la red WiFi activa en el iPhone

Consultar la clave de la red conectada es un proceso rápido que facilita la conexión de nuevos dispositivos y el acceso de visitantes. (Foto: Apple)

Cuando el propósito es consultar la clave de la red WiFi a la que el iPhone está conectado en ese momento, el método es aún más directo. Dentro de la app Configuración, se ingresa a la sección WiFi y se localiza la red activa, que aparece marcada con un icono de verificación.

Al presionar el botón de información junto a la red seleccionada, se accede al apartado Contraseña. El sistema vuelve a requerir autenticación, y, tras superarla, se muestra la clave correspondiente.

Esta opción resulta útil para conectar nuevos dispositivos, como laptops o tablets, o para compartir el acceso con visitantes, evitando tener que recordar combinaciones complejas.

Cuáles ventajas ofrece la app Contraseñas para la gestión de redes WiFi

La app de Contraseñas integra todas las credenciales de acceso a cuentas y de otros servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de iOS 18 trajo consigo mejoras en la gestión de claves para los usuarios de Apple. Ahora es posible consultar y administrar todas las contraseñas WiFi guardadas desde la app Contraseñas, disponible en el menú principal del sistema.

Después de autenticarse con Face ID, Touch ID o el código del teléfono, el usuario accede a una sección específica donde se agrupan todas las redes conocidas.

Qué factores se deben considerar antes de compartir una contraseña WiFi

Compartir el acceso a una red WiFi implica un acto de confianza. Se debe entregar la contraseña solo a personas de confianza, porque el acceso no autorizado puede poner en riesgo la seguridad de los datos personales y el funcionamiento de los dispositivos conectados a la red.

Asimismo, las contraseñas visualizadas están cifradas mientras no se desbloquea el acceso mediante los mecanismos de seguridad del teléfono. La información permanece resguardada y solo se muestra tras la autenticación.