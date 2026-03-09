Cómo saber si tu iPhone está siendo rastreado: señales de alerta y qué hacer

Así puedes saber si tu iPhone está siendo rastreado y qué hacer para proteger tu privacidad - (Apple)

En la era de la conectividad permanente, la seguridad y la privacidad de los dispositivos móviles son una preocupación creciente. Los iPhone, gracias a la red “Encontrar” de Apple y a los AirTags, ofrecen funciones útiles para ubicar pertenencias, pero también han abierto la puerta a casos de rastreo no deseado. ¿Cómo saber si tu iPhone está siendo rastreado y qué pasos seguir para protegerte?

El interés por el control y la localización de dispositivos ha llevado a Apple y Google a desarrollar sistemas de alerta para detectar intentos de rastreo sin consentimiento. Estas funciones, integradas en iOS y Android, permiten a los usuarios recibir notificaciones si un accesorio desconocido se mueve junto a ellos durante un tiempo significativo.

Ante la sospecha de rastreo, actuar con rapidez y conocimiento es esencial para mantener la seguridad.

AirTags y rastreo no consentido: señales, alertas y pasos para proteger tu iPhone de seguimientos indeseados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: ¿puede tu iPhone estar siendo rastreado?

Las tecnologías de rastreo, como AirTags y otros accesorios compatibles con la red Encontrar, pueden ser usadas para fines legítimos, pero también para seguimiento no autorizado. Algunas señales de alerta a las que debes prestar atención incluyen:

Notificaciones inesperadas en tu iPhone: Si recibes un aviso de “Se detectó un artículo desconocido moviéndose contigo”, es posible que un dispositivo ajeno esté rastreando tu ubicación.

Sonidos extraños de un objeto cercano: Los AirTags emiten un sonido si se separan de su propietario y se mueven con otra persona, alertando de su presencia.

Consumo inusual de batería o ralentización del dispositivo: Un rastreador activo puede generar actividad adicional en el teléfono.

Cómo funcionan las alertas de rastreo no deseado

Apple y Google colaboraron en el desarrollo de un estándar para notificaciones de rastreo no deseado. Así, usuarios de iPhone con iOS 14.5 o posterior, y Android 6.0 o versiones superiores, pueden recibir alertas si se detecta un accesorio desconocido acompañándolos.

Para garantizar la recepción de estas notificaciones en iPhone:

Apple ha implementado notificaciones y herramientas que ayudan a identificar dispositivos ajenos, desactivar su seguimiento y actuar ante cualquier sospecha, reforzando la privacidad en la era de la hiperconectividad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa la localización desde Configuración > Privacidad y seguridad > Localización .

Habilita “Buscar Mi iPhone” en Servicios del sistema.

Mantén el Bluetooth activado .

Permite las Notificaciones de rastreo en Configuración > Notificaciones .

Desactiva el modo de vuelo, ya que impide la recepción de alertas.

Qué hacer si recibes una alerta de rastreo

Revisa la notificación: Toca el aviso recibido y sigue las indicaciones en pantalla. Emitir sonido para localizar el dispositivo: Si la opción está disponible, haz que el rastreador emita un sonido para ayudarte a encontrarlo. Buscar en tus pertenencias: Revisa bolsillos, mochilas, compartimentos del auto y cualquier objeto que lleves contigo. Consultar la app Encontrar: Ve a la pestaña “Artículos detectados contigo” para obtener detalles sobre el rastreador. Obtener información del dispositivo: Acerca el iPhone al accesorio sospechoso para ver el número de serie y, si el propietario lo marcó como perdido, un mensaje de contacto. Desactivar el rastreador: Sigue las instrucciones en pantalla para desactivar el dispositivo y evitar que siga compartiendo tu ubicación. Documenta la información: Haz una captura de pantalla de la información obtenida y guárdala como evidencia.

Qué hacer si te sientes en peligro

Si consideras que tu seguridad está en riesgo:

Dirígete a un lugar público y seguro.

Ponte en contacto con las autoridades locales.

Entrega el dispositivo rastreador y proporciona el número de serie si es necesario.

Las autoridades pueden solicitar colaboración a Apple para obtener información adicional.

Qué hacer si recibes una alerta de rastreo en tu iPhone: guía para evitar seguimientos no autorizados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el riesgo de rastreo no deseado

Mantén actualizado tu dispositivo con la última versión de iOS.

Activa siempre las notificaciones de rastreo y localización.

Revisa periódicamente las configuraciones de privacidad.

El avance de la tecnología de rastreo ha mejorado la gestión de objetos personales, pero también exige una vigilancia constante para evitar usos indebidos. Apple y Google continúan desarrollando herramientas para proteger a los usuarios, pero la mejor defensa sigue siendo la información, la prevención y un uso responsable de las notificaciones y ajustes de privacidad del sistema.

Ante cualquier duda o sospecha, actuar de inmediato y consultar con las autoridades puede marcar la diferencia entre una molestia pasajera y un incidente grave de seguridad. Mantener tu iPhone protegido y estar alerta a las señales es clave para cuidar tu privacidad en el entorno digital actual.