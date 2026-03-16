El secreto de los expertos: Winhance, la herramienta que deja tu Windows 11 como recién instalado

El uso de estas herramientas optimiza varios aspectos del PC y reduce vulnerabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acumulación de programas preinstalados en Windows 11 representa uno de los principales motivos de insatisfacción entre quienes utilizan computadoras con el sistema operativo de Microsoft.

La presencia de aplicaciones innecesarias dificulta el rendimiento y limita el almacenamiento del ordenador, lo que ha llevado al desarrollo de soluciones como Winhance, un programa gratuito y ligero diseñado específicamente para limpiar y optimizar la instalación de Windows.

Cuáles son las funciones de Winhance para mejorar Windows 11

Entre las funciones destacadas de Winhance se encuentra la identificación y desinstalación eficiente del bloatware incluido por defecto en Windows 11. Este mecanismo resulta muy valioso dado que, en muchos casos, eliminar estos componentes puede ser un proceso complicado para el usuario promedio.

La interfaz intuitiva de Winhance lista todas las aplicaciones preinstaladas tras instalar Windows 11, facilitando su selección y desinstalación. (Foto: captura)

La facilidad de uso de Winhance radica en su interfaz clara e intuitiva, que presenta de inmediato un listado de todas las aplicaciones y utilidades preinstaladas tras una instalación limpia del sistema operativo. La aplicación permite seleccionar individualmente cada programa a eliminar o bien optar por una desinstalación masiva.

Además de las aplicaciones habituales, Winhance habilita la posibilidad de remover herramientas introducidas recientemente por Microsoft, como funciones relacionadas con la inteligencia artificial, incluidas novedades como Recall.

Una vez finalizada la selección, el usuario solo debe confirmar desde la interfaz principal para que la eliminación se realice en forma automática. En caso de que se arrepienta, Winhance permite restaurar fácilmente los componentes previamente eliminados.

Cómo impacta Winhance en el espacio y el rendimiento del sistema operativo

El uso de este programa puede impactar de gran forma en ordenadores con capacidad limitada. (Foto: Europa Press)

El uso de Winhance puede tener consecuencias inmediatas sobre los recursos internos disponibles y la velocidad de procesamiento, sobre todo en ordenadores con capacidad limitada. Cada aplicación eliminada reporta una ganancia de espacio y un descenso directo en el consumo de memoria y recursos del procesador.

Eliminar Microsoft Edge libera aproximadamente 350 MB y disminuye la presencia de procesos en segundo plano que consumen memoria RAM; la supresión de Xbox Game Bar reduce el uso de hasta 120 MB, optimizando así el rendimiento durante sesiones de juego.

Clipchamp, el editor de video incluido por defecto aunque poco utilizado por la mayoría, ocupa cerca de 280 MB; y la eliminación de Widgets reduce el uso constante de CPU y red, recuperando entre un 2% y un 5% del procesamiento en segundo plano.

Al suprimir Widgets y OneDrive mediante Winhance se recupera entre 2% y 5% del procesamiento de fondo y se evita tráfico innecesario en la nube. (Foto: Microsoft)

Asimismo, OneDrive libera aproximadamente 250 MB y, al deshabilitar la sincronización automática, evita fuentes adicionales de tráfico en la nube.

Qué considerar al momento de la instalación y características adicionales

El acceso a Winhance destaca por su gratuidad derivada de su naturaleza open source. La descarga y uso no tienen costo alguno para equipos que utilicen el sistema operativo de Microsoft.

El usuario puede optar por una instalación convencional o utilizar la versión portable, lo que facilita su uso incluso para quienes poseen poca experiencia en administración de sistemas.

Cada acción propuesta desde la interfaz puede revertirse mediante la función de reinstalación de software eliminado, lo que representa una garantía adicional para quienes deseen experimentar con la limpieza sin temor a perder funcionalidades clave.

El programa gratuito Winhance ofrece versión portable y reinstalación sencilla de cualquier software borrado para mayor seguridad del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, Winhance se erige como una alternativa eficiente para quienes buscan un control real sobre el software desplegado en sus ordenadores con Windows 11, brindando un equilibrio entre sencillez de uso, profundidad de limpieza y reversibilidad de las acciones ejecutadas.

Cuáles son las ventajas de acelerar el rendimiento un ordenador con Windows 11

Optimizar el rendimiento en Windows 11 transforma por completo la experiencia de usuario. Al acelerar el sistema, se reduce drásticamente el tiempo de arranque y la latencia al abrir aplicaciones exigentes.

Esto elimina las frustrantes esperas y permite que el procesador y la memoria RAM trabajen con mayor fluidez, logrando una navegación más ágil y un espacio de trabajo mucho más eficiente.