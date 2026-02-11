Tecno

Gran actualización de Windows 11 potenciará Copilot y la IA en cada rincón del sistema operativo

El asistente de Microsoft permitirá realizar búsquedas, resúmenes y administración de archivos mediante lenguaje natural

La transición a Windows 11
La transición a Windows 11 26H2 prevé mantener la identidad visual del sistema operativo mientras expande la integración de nuevas herramientas y funcionalidades. (Foto: Europa Press)

Ya hay varias señales que confirman que la próxima gran actualización de Windows 11, identificada como 26H2, traerá un cambio relevante para el ecosistema de computadoras personales que podría darse en octubre de 2026.

Según se tiene presupuestado, una de las novedades principales será la integración de inteligencia artificial, con particular atención en Copilot y funciones avanzadas de búsqueda y gestión, elementos que señalan el rumbo estratégico del sistema operativo de Microsoft para los próximos años.

Qué se sabe de la próxima actualización de Windows 11

Aún sin fecha definitiva, la ventana temporal propuesta para el despliegue de Windows 11 26H2 coincide con el ciclo habitual de lanzamientos de actualizaciones mayores. Esta proyección se basa en señales observadas en Windows Update y referencias comprobadas por quienes participan en el programa Insider.

El despliegue de Windows 11
El despliegue de Windows 11 26H2 atenderá principalmente a usuarios con procesadores Intel y AMD, diferenciándose de 26H1, pensado para dispositivos con chips ARM Snapdragon X2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los indicios más sólidos lo constituye la aparición de la Build 26300.7674 (KB5074170) en el canal Dev de Windows Insider, lo que confirma la presencia de “paquetes de habilitación” vinculados al desarrollo de 26H2.

De este modo, Microsoft envía el mensaje de que la evolución del sistema operativo continúa enfocada en la implementación modular de nuevas funciones y en el perfeccionamiento de la integración interna. Además, hasta el momento, Windows 11 26H2 se perfila como una actualización destinada a la mayoría de usuarios de computadoras con procesadores Intel y AMD.

Esta edición será el salto generalista, en contraste con Windows 11 26H1, orientado exclusivamente a nuevos dispositivos equipados con chips ARM—sobre todo modelos basados en Snapdragon X2— cuya llegada está prevista para la primera mitad de 2026.

Cuáles son las nuevas funciones que incorporaría la nueva actualización

La actualización Windows 11 26H2
La actualización Windows 11 26H2 integrará funciones avanzadas de Copilot en el Explorador de archivos, permitiendo búsquedas y gestión de documentos mediante lenguaje natural. (Foto: Microsoft)

Entre las funciones en etapa de prueba y aún a la espera de confirmación para su versión estable, la mayor parte gira alrededor de la potenciación de Copilot en toda la experiencia de usuario.

Uno de los desarrollos más destacados es la presencia de Copilot en el Explorador de archivos, permitiendo emplear lenguaje natural para buscar, resumir o administrar documentos desde el propio espacio central de Windows.

Esta apuesta por la integración de inteligencia artificial apunta a transformar la relación cotidiana de los usuarios con sus archivos, ubicando a Copilot como intermediario inteligente.

Otra mejora clave se orienta a la barra de tareas, donde la función de búsqueda “Preguntar a Copilot” prevé un cambio en la manera de interactuar con el sistema.

Microsoft experimenta con una función
Microsoft experimenta con una función de búsqueda mejorada basada en Copilot, capaz de proporcionar respuestas contextuales y complejas desde la barra de tareas en Windows 11. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Al utilizar Copilot como respaldo de la búsqueda desde el escritorio, las consultas podrán adquirir mayor complejidad, posibilitando respuestas contextuales y más precisas dentro de un flujo nativo de Windows.

Cómo cambiarán el centro de notificaciones y la opción ejecutar

El Centro de notificaciones incorporará una renovada Vista de Agenda, permitiendo visualizar calendarios de Outlook directamente desde el panel gracias a la tecnología WebView2.

Este ajuste proporciona un enfoque renovado respecto a lo implementado en Windows 10 y contribuye a una mayor sincronización de las herramientas de productividad dentro de la plataforma.

Asimismo, el veterano cuadro Ejecutar, que se activa tradicionalmente con el comando “Win + R”, vivirá una transformación a través de WinUI y el efecto Mica, con el objetivo de alcanzar coherencia estética respecto al resto de la interfaz y habilitar futuras mejoras visuales y de funcionalidad.

El lanzamiento oficial de Windows
El lanzamiento oficial de Windows 11 26H2 aún carece de fecha definida y mantiene interrogantes respecto a la estabilidad tras problemas recientes en actualizaciones previas. (Foto: Europa Press)

Así, la actualización promete uniformidad y modernización, elementos constantemente demandados por la comunidad de usuarios de computadoras personales.

Qué pasará con otras actualizaciones del sistema operativo de Microsoft

Mientras tanto, Windows 11 25H2 permanece como la base activa que recibe incorporaciones y mejoras más inmediatas, estrategia que Microsoft sostiene mientras el desarrollo de 26H2 avanza de cara al cierre de 2026.

La compañía enfatizó que estas modificaciones, aunque aún sujetas a ajustes, buscan ampliar la integración sin alterar el núcleo de la identidad visual del sistema operativo.

El desafío pendiente permanece en el terreno de la estabilidad de las actualizaciones, tema sobre el que persisten interrogantes luego de los inconvenientes registrados en parches recientes. La fecha concreta de lanzamiento de Windows 11 26H2 se mantiene bajo reserva a la espera de un anuncio oficial.

