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Tu próxima casa podría ser construida por este robot araña en 24 horas y con material reciclado

Usando impresora 3D, el dispositivo puede trabajar a la par de 100 albañiles

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El robot Charlotte revoluciona la
El robot Charlotte revoluciona la construcción al fabricar casas de 200 m² en solo 24 horas mediante impresión 3D sin cemento. (Crest Robotics)

Un robot de aspecto arácnido, apodado Charlotte, busca transformar el sector de la construcción y abrir nuevas posibilidades tanto en la Tierra como fuera de ella, al permitir la construcción de casa con impresión 3D.

Desarrollado por las empresas australianas Crest Robotics y EarthBuilt Technology, este dispositivo ha captado la atención por su capacidad de construir una vivienda completa de 200 metros cuadrados en solo 24 horas, sin emplear cemento y utilizando materiales reciclados.

Cómo es el funcionamiento del robot araña que construye casas

Charlotte se distingue por un diseño biomimético: su estructura y movimiento recuerdan a una araña, con patas articuladas que le otorgan gran movilidad sobre terrenos irregulares. Esta característica le permite desplazarse y operar sin la ayuda de maquinaria externa ni la intervención de operarios humanos durante la construcción.

El robot puede elevarse, adaptarse a diferentes suelos y sortear obstáculos, lo que reduce significativamente la logística y la necesidad de transporte pesado en la obra.

Charlotte imita el movimiento de
Charlotte imita el movimiento de una araña, lo que le permite desplazarse autónomamente por terrenos irregulares sin maquinaria adicional. (crestrobotics)

La máquina integra un sistema de impresión 3D por extrusión, capaz de depositar capa por capa una mezcla especialmente formulada. Esta mezcla, compuesta por arena, vidrio reciclado y ladrillo triturado, forma una pasta densa y resistente que sustituye al cemento convencional.

Gracias a esta tecnología, Charlotte logra imprimir muros sólidos y robustos directamente sobre el terreno, creando estructuras que pueden resistir inundaciones e incendios.

El funcionamiento de Charlotte se basa en una innovación clave: la impresión tridimensional de grandes estructuras utilizando materiales reciclados. Mediante una boquilla de extrusión, el robot deposita el compuesto seleccionado en capas sucesivas, siguiendo planos digitales previamente cargados en su sistema de control. Así, construye la vivienda de forma autónoma y precisa, optimizando el uso de los recursos y minimizando residuos.

El material utilizado –arena, vidrio reciclado y ladrillo triturado– se seleccionó por su disponibilidad, bajo coste y capacidad para ofrecer resistencia estructural. Este enfoque no solo permite reducir el impacto ambiental, sino también eliminar la dependencia del cemento, uno de los materiales con mayor huella de carbono en la industria de la construcción.

La construcción con Charlotte emplea
La construcción con Charlotte emplea materiales reciclados y elimina la emisión de dióxido de carbono asociada al uso de cemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Charlotte puede funcionar con materias primas locales, lo que permite adaptar el proceso a diferentes regiones y reducir las emisiones asociadas al transporte de materiales. Cuando se emplean recursos de la zona, el robot puede operar con cero emisiones, según detallan sus creadores.

Además, la construcción sin cemento evita la liberación de dióxido de carbono y otros contaminantes, lo que contribuye a la descarbonización de un sector responsable de más del 35 % del consumo energético mundial.

Cómo se usaría el robot araña en casos reales

Charlotte no solo destaca por su velocidad –capaz de trabajar a la par de 100 albañiles–, sino también por su enfoque hacia soluciones habitacionales urgentes. El robot fue concebido para responder a la crisis global de vivienda digna y asequible, que afecta actualmente a más de 1.600 millones de personas según ONU-Hábitat.

Su capacidad para construir viviendas en un día, con materiales reciclados y bajo impacto ambiental, lo convierte en una herramienta adaptable a contextos de emergencia, desarrollo urbano o reconstrucción tras desastres.

La tecnología de impresión 3D
La tecnología de impresión 3D de Charlotte se alinea con los principios de economía circular y desarrollo urbano sostenible al reutilizar residuos de construcción. (Crest Robotics)

Las casas producidas por Charlotte están diseñadas para ofrecer resiliencia ante fenómenos crecientes como incendios e inundaciones, agravados por el cambio climático. Al emplear materiales locales y procesos automatizados, se reducen los costos y las barreras logísticas, lo que facilita la construcción en regiones rurales, comunidades aisladas o zonas afectadas por catástrofes naturales..

El plan a largo plazo contempla la integración de Charlotte en la economía circular de la construcción. Su tecnología permite reutilizar residuos que habitualmente terminan en vertederos, contribuyendo así a la reducción de residuos y la creación de nuevos modelos de desarrollo urbano sostenible. El robot también impulsa la idea de descarbonizar la construcción, integrando cadenas de suministro locales y favoreciendo el uso inteligente de recursos.

Y más allá de sus aplicaciones terrestres, Charlotte fue diseñada pensando en el futuro de la exploración espacial. Su diseño compacto, autónomo y resistente lo posiciona como candidato para misiones en entornos extremos, como la Luna o Marte. La idea es que pueda construir hábitats autosuficientes utilizando materiales del propio entorno, como el regolito lunar.

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