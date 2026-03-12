Ya no habrá que deslizar para encontrar pareja: un chat con IA en Bumble hará el trabajo por ti

Bumble implementa inteligencia artificial en su app de citas para conectar usuarios compatibles y optimizar la experiencia de match. (REUTERS/Mike Blake/Illustration/File Photo)

Bumble subió su apuesta por la inteligencia artificial con la integración de un chat que le permitirá a los usuarios encontrar el match que están buscando.

A través de un asistente, quienes ingresen a la aplicación de citas podrán contar más sobre ellos mismos y con esa información la plataforma se encargará de enlazar a otro usuario similar, sin necesidad de las largas sesiones de deslizar y analizar perfiles.

Cómo Bumble usará IA para encontar el amor

La nueva herramienta de suscripción, denominada Dates, representa uno de los cambios más ambiciosos en la plataforma. A diferencia del modelo tradicional basado en la visualización superficial de perfiles y el gesto de deslizar, esta opción propone una conversación privada y profunda con un asistente de inteligencia artificial.

Este proceso inicia con una serie de preguntas que exploran aspectos como valores personales, objetivos en las relaciones, estilo de comunicación, hábitos de vida e intenciones respecto al mundo de las citas. La IA analiza las respuestas y, cuando identifica coincidencias significativas entre dos personas, notifica a ambas y les entrega un resumen explicando por qué son compatibles.

El modelo de IA Bee de Bumble identifica afinidades profundas y facilita conexiones basadas en compatibilidad real entre los perfiles. (Bumble)

Los chats con el asistente son completamente privados. Nada de lo conversado se comparte en el perfil público y cada usuario puede decidir qué fragmentos de esa interacción desea mostrar a posibles parejas, lo que refuerza el control y la confidencialidad en la experiencia.

Cómo funciona la inteligencia artificial detrás de Dates

La función Dates está respaldada por el modelo de IA propio de Bumble, conocido como Bee. Este sistema ha sido diseñado para ir más allá del emparejamiento superficial, con el objetivo de comprender mejor a los usuarios y sus verdaderas necesidades al buscar pareja.

El asistente de IA no redactará mensajes automáticos ni generará conversaciones entre los miembros. Su función principal es identificar afinidades profundas y facilitar conexiones basadas en criterios de compatibilidad sustanciales.

En una primera etapa, Dates se ofrecerá como programa piloto a un grupo selecto de usuarios y será gratuito, aunque la empresa no descarta convertirlo en un servicio premium en el futuro.

Bumble se suma a la tendencia de apps de citas como Tinder y Grindr al innovar con inteligencia artificial para mejorar la calidad de emparejamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La implementación de Bee y su integración en el flujo de interacción busca eliminar parte de la fricción emocional que suele darse entre la coincidencia inicial y el encuentro presencial. Tal como indicó la fundadora y directora ejecutiva, Whitney Wolfe Herd, la meta es que los usuarios no solo tengan más citas, sino mejores encuentros fundamentados en compatibilidad real.

La IA apunta a ser el futuro de las apps de citas

La apuesta de Bumble por innovar con inteligencia artificial llega en un momento de transformación para el sector de las citas en línea. Otras compañías, como Match Group (propietaria de Tinder) y Grindr, también están renovando sus plataformas con funciones basadas en IA para intentar revertir la pérdida de suscriptores y mejorar la calidad de los emparejamientos.

El lanzamiento de Dates y el desarrollo de Bumble 2.0, una versión rediseñada de la aplicación, han sido bien recibidos por el mercado. Tras la presentación de resultados trimestrales mejores de lo previsto, las acciones de Bumble subieron cerca de un 23% en el premercado.

El rediseño de Bumble 2.0 incluye perfiles por capítulos y pruebas sin deslizar en ciertos mercados para mejorar la interacción de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización de producto prevista incluye, además del asistente de IA, un formato de perfil por capítulos que permitirá a los usuarios describirse de forma más completa. En algunos mercados, Bumble podría experimentar con experiencias sin deslizar, mientras mantiene el formato habitual en otros.

A pesar del repunte en el valor de las acciones, la empresa sigue enfrentando desafíos: los ingresos cayeron un 9,9% el año pasado y el número de usuarios de pago se redujo un 12%. Sin embargo, la compañía confía en que la eliminación de cuentas falsas y el enfoque en la calidad de las interacciones sentarán las bases para retomar el crecimiento.