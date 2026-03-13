Todo sobre la API de ChatGPT: funciones, precios y cómo obtener acceso

ChatGPT cuenta con su API para las empresas que quieren integrar esta IA en su sistema. (OpenAI)

El crecimiento de la inteligencia artificial generativa ha impulsado a empresas y desarrolladores a integrar estas herramientas en sus propios proyectos. En ese contexto, la API de ChatGPT se ha convertido en una de las puertas de entrada más utilizadas para conectar aplicaciones externas con los modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI.

Esta interfaz permite que plataformas, sitios web o sistemas automatizados utilicen las capacidades de los modelos GPT para generar texto, analizar información, crear asistentes virtuales o automatizar procesos.

A diferencia del uso directo del chat, la API funciona como un puente técnico que permite a los desarrolladores integrar la inteligencia artificial dentro de sus propios productos digitales.

ChatGPT cuenta con una API para que las empresas puedan usar su IA integrada a su sistema. REUTERS/Bhawika Chhabra

En términos simples, una API —siglas de interfaz de programación de aplicaciones— es un sistema que permite que dos programas diferentes se comuniquen entre sí. En este caso, la API permite que una aplicación envíe solicitudes a los modelos de inteligencia artificial y reciba una respuesta generada automáticamente.

Para entenderlo mejor, los expertos suelen explicar que ChatGPT es la interfaz de conversación que usan los usuarios, mientras que los modelos GPT funcionan como el motor que procesa la información y genera respuestas. A través de la API, ese motor puede ser utilizado por aplicaciones externas sin necesidad de instalar o ejecutar el modelo completo en los servidores del desarrollador.

Esto resulta clave porque los modelos de inteligencia artificial suelen ocupar grandes cantidades de almacenamiento y requieren una infraestructura informática potente para funcionar. En lugar de alojarlos localmente, los desarrolladores envían sus solicitudes a los servidores de OpenAI, donde se procesa la información y se devuelve el resultado a la aplicación que hizo la consulta.

La API de ChatGPT no es gratuita, pues las empresas tienen que pagar por los tokens. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gracias a esta conexión, es posible crear chatbots, asistentes virtuales, herramientas de análisis de texto, sistemas de transcripción automática o generadores de código. También permite desarrollar flujos de trabajo automatizados que utilizan inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información.

Uno de los aspectos clave del uso de la API es su sistema de precios. Aunque crear una clave de acceso es gratuito, el uso de la inteligencia artificial se paga mediante un sistema de tokens. Estos tokens funcionan como unidades de consumo que se gastan cada vez que una aplicación envía una solicitud al modelo o recibe una respuesta.

En general, existen tres tipos de tokens que intervienen en el funcionamiento de la API. El primero son los tokens de entrada, que corresponden al texto o las instrucciones que el usuario envía al modelo. Este tiene un costo de 2.50 dólares.

El precio de los tonkens depen del modelo de GPT que se use. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El segundo son los tokens de salida, que representan el contenido generado por la inteligencia artificial como respuesta. Por ello, tiene un valor de 15 dólares. Los tokens de salida suelen tener un costo mayor porque implican que el modelo realice cálculos adicionales para producir nuevo contenido.

El tercer tipo corresponde a los tokens de caché, que se utilizan cuando el sistema reutiliza información previa dentro de una misma conversación o contexto, reduciendo parte del procesamiento. Asimismo, su costo es menor, equivalendo a 0.25 dólares.

Cabe precisar que el costo depende del modelo utilizado. Los modelos más avanzados requieren más recursos de procesamiento y, por lo tanto, tienen un precio más alto por cada token consumido. En cambio, las versiones más ligeras suelen ofrecer costos más bajos, aunque con menor capacidad de razonamiento o generación de contenido complejo.

Conoce el costo de los tokens de ChatGPT. (OpenAI)

Para comenzar a utilizar la API, el primer paso es contar con una cuenta en la plataforma de desarrolladores de OpenAI. Una vez dentro del panel de control, los usuarios pueden crear una clave de acceso, conocida como “secret key”.

Esta clave funciona como una contraseña técnica que identifica la aplicación y autoriza las solicitudes hacia los modelos de inteligencia artificial. Cada vez que un sistema externo quiere enviar una consulta al modelo, debe incluir esta clave para validar la conexión.

El proceso de generación de la API se realiza desde el panel de administración de la plataforma, donde los usuarios pueden crear nuevas claves, asignarlas a proyectos específicos y establecer restricciones de seguridad según sus necesidades.

OpenAI ofrece este servicio para que las empresas puedan crear sistemas automatizados. (AP Foto/Michael Dwyer, Archivo)

Una vez generada, la clave puede integrarse en aplicaciones, plataformas web o sistemas automatizados mediante código. A partir de ese momento, el programa puede enviar solicitudes a los modelos GPT y recibir respuestas generadas por inteligencia artificial en tiempo real.

El uso de estas herramientas se ha expandido rápidamente en distintos sectores tecnológicos. Empresas de software, startups y desarrolladores independientes utilizan la API para crear nuevas aplicaciones basadas en inteligencia artificial sin necesidad de desarrollar sus propios modelos desde cero.