Desaparecen los chats cuadrados en WhatsApp y se estrena una moderna interfaz en su última versión

WhatsApp estrena burbujas redondeadas y nuevas funciones en su beta para Android - (Foto: Meta)

WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, ha iniciado una transformación visual significativa en su última versión beta para Android. El cambio más notorio es la desaparición de las clásicas burbujas de chat cuadradas, que han sido reemplazadas por un diseño mucho más moderno y redondeado.

Esta actualización, que ya está disponible para algunos probadores beta, marca el inicio de una experiencia de usuario más limpia, visual y alineada con las tendencias actuales de diseño en plataformas móviles.

La renovación de la interfaz no se limita a la apariencia: incluye nuevas funciones, mejoras en la organización de chats y opciones de personalización, consolidando a WhatsApp como un referente en la evolución constante de la mensajería instantánea.

Así es la transformación estética y funcional de WhatsApp con su actualización beta en Android - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo es el rediseño de las burbujas de chat de WhatsApp

El elemento más destacado de esta actualización es la transformación de las burbujas de mensajes. Las esquinas angulosas han quedado atrás, dando paso a una estética completamente redondeada que refresca la visualización de las conversaciones. Imágenes y videos, que antes quedaban encerrados en marcos rígidos, ahora se integran de manera más fluida, aportando una sensación de mayor amplitud y modernidad.

Esta modificación busca no solo mejorar la estética, también facilitar la lectura y la navegación, ofreciendo una experiencia más intuitiva y agradable a la vista.

Más funciones y personalización: novedades en la beta de WhatsApp

La actualización no solo trae cambios visuales. Entre las novedades más relevantes, destacan:

WhatsApp moderniza su interfaz: burbujas redondeadas, chats premium y más opciones de personalización - REUTERS/Dado Ruvic

Actualizaciones de estado a contactos recientes no guardados: Ahora es posible recibir actualizaciones de estado de números con los que se ha interactuado recientemente, incluso si no están guardados como contactos. Sin embargo, si la comunicación deja de ser frecuente, WhatsApp suspende estas notificaciones.

Lista de espera para el plan premium: Los usuarios pueden inscribirse en una lista de espera para acceder a funciones premium cuando estén disponibles. La suscripción es opcional y permite anticipar el acceso a herramientas exclusivas, como el aumento de chats fijados y la personalización de tonos de llamada.

Chats adicionales fijados: Mientras el límite estándar de chats fijados sigue siendo de tres, quienes accedan al plan premium podrán fijar hasta veinte conversaciones en la parte superior de la lista, facilitando la gestión de grupos y contactos prioritarios.

Tonos de llamada exclusivos: La opción de seleccionar nuevos tonos de llamada estará disponible para quienes opten por el servicio premium, permitiendo personalizar aún más la experiencia de las llamadas dentro de la aplicación.

Sugerencias de stickers y búsqueda avanzada

Rediseño total en WhatsApp: la beta para Android apuesta por usabilidad y personalización avanzada - (WhatsApp)

Otra de las mejoras implementadas es la integración de sugerencias de stickers al escribir un emoji en el chat. WhatsApp muestra una vista previa del sticker más relevante y, al seleccionarlo, permite explorar una amplia variedad de opciones de proveedores externos. Esta función enriquece la comunicación, haciendo las conversaciones más expresivas y dinámicas.

En cuanto a la búsqueda, la interfaz ha adoptado filtros rediseñados en formato horizontal y resalta las búsquedas recientes en una sección dedicada. Esta innovación ayuda a localizar chats y grupos de manera más eficiente y permite borrar el historial de búsquedas con facilidad, mejorando la gestión de la información personal.

El giro estético y funcional de WhatsApp responde a la necesidad de mantenerse a la vanguardia en un entorno donde las aplicaciones compiten por ofrecer la mejor experiencia posible. Con estos cambios, la plataforma no solo renueva su imagen, sino que amplía las opciones de personalización y organización, adaptándose a las demandas de los usuarios actuales.

El despliegue de estas novedades continuará durante las próximas semanas, con mejoras que prometen seguir transformando la forma de comunicarse a través de WhatsApp. Mantenerse informado sobre estas actualizaciones permitirá aprovechar al máximo cada herramienta y función de la aplicación.