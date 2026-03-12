Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan otras representantes del Gobierno y de las plataformas digitales. (Foto: Saúl López Escorcia/Presidencia)

El Gobierno de México firmó su primer acuerdo de colaboración con Google, Meta y TikTok para crear un frente común ante el crecimiento del ciberacoso contra las mujeres, estableciendo protocolos que buscan frenar la propagación de contenido violento en internet y ofrecer atención directa a las víctimas.

En los últimos cuatro años, el número de personas afectadas por ciberacoso en México aumentó de 16.1 millones a 18.9 millones. De ese total, 10.6 millones son mujeres, mientras que 8.3 millones son hombres.

Así lo indicó Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, quien remarcó la urgencia de desplegar medidas efectivas ante la magnitud del fenómeno digital.

Qué busca el acuerdo firmado por México con las principales plataformas digitales

En México, 10.6 millones de mujeres han sido víctimas de ciberacoso, según datos oficiales recientes, lo que evidencia la urgencia de medidas efectivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo, presentado el 11 de marzo de 2026 durante la conferencia matutina, incluye la firma de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un hecho que permitirá establecer un vínculo permanente entre el gobierno federal y las grandes plataformas tecnológicas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, definió el objetivo principal: que las empresas tecnológicas “vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”.

El protocolo plantea el desarrollo de funciones específicas para detener el acoso y los discursos de odio dirigidos a mujeres. Busca consolidar la colaboración entre plataformas, el gobierno y expertas en la materia, con el fin de mejorar permanentemente la ruta de atención a las víctimas y las capacidades para investigar los casos.

El desafío central radica en la velocidad con que se difunde material dañino en internet. Por ello, la estrategia contempla tanto la prevención como la atención con dos fases articuladas.

Cómo se articulará esta estrategia para prevenir la violencia digital

La presidenta Sheinbaum quiere que las plataformas tecnológicas “vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer”. (Foto: Presidencia de México)

La primera fase contiene nueve acciones centrales enfocadas en prevenir la violencia digital. Entre ellas figuran la revisión reforzada de normas comunitarias en redes sociales, el diseño y difusión de una Cartilla de la seguridad digital, campañas educativas los días 25 de cada mes y la promoción de denuncias directas tanto en las plataformas como ante las autoridades.

Se han propuesto la generación de información accesible y el fortalecimiento constante de estrategias preventivas a través de mesas de diálogo y capacitación a quienes generan contenido.

La segunda fase se aboca a la atención directa de víctimas. Allí se consensuará la definición de delitos digitales, se reforzarán las políticas contra la explotación sexual y se advertirá con claridad sobre las consecuencias legales a quienes incurran en infracciones.

Los que se busca con esta medida es que el ecosistema digital sea más seguro para las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un manual práctico enseñará el uso correcto de herramientas de protección dentro de cada red. Otras medidas previstas son la optimización de los sistemas de reporte, el enlace directo con la opción 1 del número 079 para canalizar apoyo psicológico y ayuda institucional, así como la eliminación ágil de material íntimo no consentido o violento.

La expectativa de las autoridades es que este acuerdo marque una diferencia sustantiva en la respuesta a la violencia de género en internet, dotando a las usuarias de mayores recursos y un ambiente más seguro en el espacio digital.

De qué forma saber si soy víctima de violencia en línea

Reconocer el ciberacoso comienza cuando la interacción digital genera miedo o ansiedad. No es una crítica aislada; es un patrón de mensajes hostiles, burlas o insultos que buscan socavar la tranquilidad.

El aislamiento y factores psicológicos son consecuencias de los peligros en la red. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal clara es la invasión de la privacidad. Si alguien difunde datos personales (doxing), accede a cuentas sin permiso o comparte contenido íntimo sin consentimiento, es sinónimo de agresión.

Asimismo, el hostigamiento organizado es clave. Si se detecta de múltiples perfiles coordinados para atacar o suplantar la identidad con el fin de dañar, la línea de la opinión se ha cruzado definitivamente.

Otra señal es que si la persona siente la necesidad de abandonar sus redes para protegerse, es sinónimo de violencia digital. El impacto psicológico y el aislamiento son los indicadores finales de que el espacio digital es inseguro.