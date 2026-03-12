Descarga cuatro juegos gratis en Steam antes del fin de semana: así puedes sumarlos a tu biblioteca

Steam suma cuatro nuevos juegos gratuitos: así puedes ampliar tu biblioteca sin gastar dinero - (Steam)

Steam, la plataforma de videojuegos para PC sigue ampliando su catálogo de títulos gratuitos y, esta semana, ofrece la oportunidad de descargar cuatro nuevos juegos sin costo alguno.

La estrategia de Valve es dar visibilidad a propuestas independientes e innovadoras, permitiendo que cualquier usuario pueda disfrutar de experiencias frescas y variadas solo con unos clics. Para los gamers que buscan nuevas aventuras o simplemente quieren ampliar su biblioteca sin gastar dinero, esta es una oportunidad que no conviene dejar pasar.

Cuáles son cuatro juegos gratuitos que está regalando Steam durante esta semana

Estos son los lanzamientos que ya están disponibles y que puedes añadir gratis a tu biblioteca:

Oportunidad para gamers: Steam regala cuatro juegos y refuerza su apuesta por los lanzamientos indie - (Imagen Ilustrativa Infobae)

PAGUI-Battle: Una propuesta multijugador de acción con combates rápidos en arenas, donde los jugadores se enfrentan utilizando diferentes habilidades y mecánicas dinámicas.

Ready, Set, Block!: Un juego de puzles y construcción que reta a los usuarios a colocar bloques de forma estratégica para superar distintos desafíos y niveles.

Slime Wars: Título de acción con tintes estratégicos, protagonizado por criaturas gelatinosas que luchan entre sí en enfrentamientos llenos de dinamismo y creatividad.

Rite of Eris: Juego de acción con una atmósfera oscura y fantástica, en el que el jugador explora mundos misteriosos y se enfrenta a enemigos variados mientras avanza en la historia.

Cada uno de estos juegos puede ser descargado sin coste y jugado de inmediato, permitiendo a los usuarios probar diferentes géneros y estilos de juego sin compromiso.

¿Cómo sumar los juegos gratuitos a tu biblioteca de Steam?

Agregar estos títulos es un proceso sencillo y rápido. Aquí tienes una guía paso a paso para aprovechar la promoción:

Descargar e instalar Steam: Accede a store.steampowered.com, haz clic en “Instalar Steam” y sigue las instrucciones para tener el cliente en tu PC. Crear una cuenta gratuita: Si aún no tienes una, abre el programa, selecciona “Crear una cuenta gratuita” y verifica tu correo electrónico. Buscar la sección de juegos gratuitos: Dentro de Steam, navega hasta la tienda, elige “Categorías” y luego selecciona “Gratuitos” o “Free-to-Play”. Seleccionar y añadir el juego: Haz clic en el título que te interese y pulsa “Jugar” o “Obtener” para sumarlo a tu biblioteca. Una vez añadido, el juego es tuyo para siempre.

Steam amplía su catálogo con juegos gratuitos: guía para descargar y sumar títulos a tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario instalar todos los juegos de inmediato; puedes sumarlos a tu biblioteca y descargarlos cuando desees, sin límite de tiempo, siempre y cuando los hayas reclamado durante la promoción.

¿Por qué Steam sigue siendo la plataforma favorita de los gamers de PC?

Steam no es solo una tienda digital: es un ecosistema completo para jugadores. Ofrece un gestor de descargas que mantiene los juegos actualizados, una comunidad activa para chatear y compartir experiencias, guardado en la nube que sincroniza el progreso entre dispositivos, y el famoso “Workshop” donde los fans pueden añadir mods y contenido extra a sus títulos favoritos.

La plataforma destaca por sus temporadas de rebajas, su enorme variedad de juegos (desde indies hasta superproducciones), y su compatibilidad con Windows, Mac, Linux y la consola portátil Steam Deck. Además, Steam es completamente gratuito para descargar y usar; solo pagas por los juegos que compras, y las promociones de juegos gratuitos como la actual permiten disfrutar de títulos completos sin coste alguno.

La inclusión de proyectos independientes y lanzamientos gratuitos en Steam es una puerta abierta para quienes buscan variedad sin comprometer su presupuesto. Desde experiencias multijugador frenéticas hasta puzles relajantes y mundos oscuros de exploración, los cuatro juegos de esta semana demuestran la diversidad y creatividad que caracteriza al catálogo de la plataforma.

Steam refuerza así su posición como la tienda de referencia para gamers y desarrolladores, manteniendo viva su esencia de comunidad y acceso universal al entretenimiento digital.