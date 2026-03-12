Tecno

Descarga cuatro juegos gratis en Steam antes del fin de semana: así puedes sumarlos a tu biblioteca

La plataforma de videojuegos para PC ofrece esta semana títulos de acción, puzles y aventura para descargar y conservar para siempre

Guardar
Steam suma cuatro nuevos juegos
Steam suma cuatro nuevos juegos gratuitos: así puedes ampliar tu biblioteca sin gastar dinero - (Steam)

Steam, la plataforma de videojuegos para PC sigue ampliando su catálogo de títulos gratuitos y, esta semana, ofrece la oportunidad de descargar cuatro nuevos juegos sin costo alguno.

La estrategia de Valve es dar visibilidad a propuestas independientes e innovadoras, permitiendo que cualquier usuario pueda disfrutar de experiencias frescas y variadas solo con unos clics. Para los gamers que buscan nuevas aventuras o simplemente quieren ampliar su biblioteca sin gastar dinero, esta es una oportunidad que no conviene dejar pasar.

Cuáles son cuatro juegos gratuitos que está regalando Steam durante esta semana

Estos son los lanzamientos que ya están disponibles y que puedes añadir gratis a tu biblioteca:

Oportunidad para gamers: Steam regala
Oportunidad para gamers: Steam regala cuatro juegos y refuerza su apuesta por los lanzamientos indie - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • PAGUI-Battle: Una propuesta multijugador de acción con combates rápidos en arenas, donde los jugadores se enfrentan utilizando diferentes habilidades y mecánicas dinámicas.
  • Ready, Set, Block!: Un juego de puzles y construcción que reta a los usuarios a colocar bloques de forma estratégica para superar distintos desafíos y niveles.
  • Slime Wars: Título de acción con tintes estratégicos, protagonizado por criaturas gelatinosas que luchan entre sí en enfrentamientos llenos de dinamismo y creatividad.
  • Rite of Eris: Juego de acción con una atmósfera oscura y fantástica, en el que el jugador explora mundos misteriosos y se enfrenta a enemigos variados mientras avanza en la historia.

Cada uno de estos juegos puede ser descargado sin coste y jugado de inmediato, permitiendo a los usuarios probar diferentes géneros y estilos de juego sin compromiso.

¿Cómo sumar los juegos gratuitos a tu biblioteca de Steam?

Agregar estos títulos es un proceso sencillo y rápido. Aquí tienes una guía paso a paso para aprovechar la promoción:

  1. Descargar e instalar Steam: Accede a store.steampowered.com, haz clic en “Instalar Steam” y sigue las instrucciones para tener el cliente en tu PC.
  2. Crear una cuenta gratuita: Si aún no tienes una, abre el programa, selecciona “Crear una cuenta gratuita” y verifica tu correo electrónico.
  3. Buscar la sección de juegos gratuitos: Dentro de Steam, navega hasta la tienda, elige “Categorías” y luego selecciona “Gratuitos” o “Free-to-Play”.
  4. Seleccionar y añadir el juego: Haz clic en el título que te interese y pulsa “Jugar” o “Obtener” para sumarlo a tu biblioteca. Una vez añadido, el juego es tuyo para siempre.
Steam amplía su catálogo con
Steam amplía su catálogo con juegos gratuitos: guía para descargar y sumar títulos a tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario instalar todos los juegos de inmediato; puedes sumarlos a tu biblioteca y descargarlos cuando desees, sin límite de tiempo, siempre y cuando los hayas reclamado durante la promoción.

¿Por qué Steam sigue siendo la plataforma favorita de los gamers de PC?

Steam no es solo una tienda digital: es un ecosistema completo para jugadores. Ofrece un gestor de descargas que mantiene los juegos actualizados, una comunidad activa para chatear y compartir experiencias, guardado en la nube que sincroniza el progreso entre dispositivos, y el famoso “Workshop” donde los fans pueden añadir mods y contenido extra a sus títulos favoritos.

La plataforma destaca por sus temporadas de rebajas, su enorme variedad de juegos (desde indies hasta superproducciones), y su compatibilidad con Windows, Mac, Linux y la consola portátil Steam Deck. Además, Steam es completamente gratuito para descargar y usar; solo pagas por los juegos que compras, y las promociones de juegos gratuitos como la actual permiten disfrutar de títulos completos sin coste alguno.

La inclusión de proyectos independientes y lanzamientos gratuitos en Steam es una puerta abierta para quienes buscan variedad sin comprometer su presupuesto. Desde experiencias multijugador frenéticas hasta puzles relajantes y mundos oscuros de exploración, los cuatro juegos de esta semana demuestran la diversidad y creatividad que caracteriza al catálogo de la plataforma.

Steam refuerza así su posición como la tienda de referencia para gamers y desarrolladores, manteniendo viva su esencia de comunidad y acceso universal al entretenimiento digital.

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisDescargar videojuegosPCTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Netflix pagará más de 500 millones de dólares por la productora de películas con IA de Ben Affleck

El software desarrollado por la empresa del actor de Hollywood permite modificar escenas ya filmadas y ajustar detalles visuales sin intervención manual

Netflix pagará más de 500

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

El plan pretende fortalecer la remoción de contenido ilícito y garantizar apoyo a quienes sufren ataques en redes sociales, mediante un enfoque preventivo y de atención directa

Google y Meta quire combatir

Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El dispositivo utiliza la arquitectura de inteligencia artificial Helix 02 para aprender tareas mediante datos

Tu último día limpiando la

El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

El teléfono permitiría la apertura de dos aplicaciones en paralelo, como si fuera una mini tablet

El iPhone plegable tendría una

Microsoft da una pista de cuándo llegará oficialmente su nueva consola: estos se sabe de Project Helix

El dispositivo de Xbox contará con un chip AMD personalizado que ofrecerá un salto en rendimiento gráfico y procesamiento

Microsoft da una pista de
DEPORTES
San Lorenzo confirmó las dos

San Lorenzo confirmó las dos graves lesiones que sufrieron Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

El clásico de Córdoba entre Tallares e Instituto animará la jornada de la fecha 10 del Torneo Apertura

En el debut del Chacho Coudet, River Plate visitará a Huracán por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

La reflexión de Pierre Gasly sobre el “aterrador” accidente que evitó Colapinto en Australia: “Le di las gracias muchas veces”

La postura de Argentina ante la chance de jugar la Finalíssima frente a España en el Estadio Santiago Bernabéu

TELESHOW
De Stranger Things a la

De Stranger Things a la Bombonera: Joe Keery revolucionó Buenos Aires antes su show en Lollapalooza

La China Suárez festejó en Milán con Mauro Icardi y su círculo íntimo: regalos de lujo y una cena inolvidable

Bautista Vicuña mostró su duro entrenamiento de boxeo para poder cumplir un sueño: “¡Voy por vos!”

La palabra de la familia de Carmiña Masi luego de su expulsión de Gran Hermano: “Es intensa, picante y sin filtro”

Agresiones, insultos racistas y participantes en riesgo: así fueron todas las expulsiones en Gran Hermano Argentina

INFOBAE AMÉRICA

Una pasajera protagoniza pelea con

Una pasajera protagoniza pelea con adultos mayores durante un vuelo y obliga a desviar un avión con decenas de personas a bordo

Estados Unidos abrirá una oficina del FBI en Ecuador para apoyar investigaciones contra el crimen organizado

La Corte Constitucional declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los cuatro de Guayaquil

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Conexión intestino-cerebro: un estudio reveló cómo el microbioma está asociado al deterioro de la memoria