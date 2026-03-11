WhatsApp prepara planes de suscripción para Meta AI: así funcionarán los nuevos niveles premium en Android

WhatsApp prepara planes de suscripción para Meta AI: así cambiará la experiencia con inteligencia artificial - (Foto: Meta)

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, está a punto de transformar la experiencia de sus usuarios con la inteligencia artificial. La compañía ha comenzado a probar nuevos planes de suscripción para Meta AI, el asistente integrado en la plataforma, con la intención de ofrecer capacidades avanzadas, personalización y mayores límites de uso en Android.

Este movimiento señala un cambio en la estrategia de WhatsApp, alineándose con la tendencia global de monetizar funciones de IA a través de modelos freemium y suscripciones premium.

La noticia surge a raíz de los hallazgos en la última versión beta de WhatsApp para Android (2.26.10.4), que introducen herramientas inéditas para alternar entre diferentes modos de interacción con Meta AI, así como la posibilidad de acceder a funciones exclusivas mediante suscripciones de pago.

Meta AI en WhatsApp tendrá suscripción: funciones exclusivas y modos personalizados en la nueva estrategia freemium - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

De acuerdo con WABetaInfo, la medida busca ofrecer a los usuarios opciones más flexibles para aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial sin limitar la experiencia gratuita existente.

¿Qué cambios llegan a Meta AI en WhatsApp?

Actualmente, los usuarios pueden interactuar con Meta AI en WhatsApp de forma gratuita. El asistente virtual responde preguntas, ofrece sugerencias y ayuda a redactar mensajes en tiempo real, todo desde una interfaz de chat sencilla y sin restricciones de uso.

Sin embargo, la compañía está desarrollando una funcionalidad que permitirá elegir entre dos modos de interacción: uno “rápido” para respuestas inmediatas y otro “pensante” para consultas más complejas y personalizadas.

La posibilidad de alternar entre estos modos abre la puerta a una experiencia más adaptada a las necesidades de cada usuario, ya sea para obtener información rápida o para profundizar en temas específicos con la ayuda de la IA.

¿Cómo funcionarán los nuevos planes de suscripción para Meta AI?

WhatsApp sigue la tendencia IA: llegan los planes premium para Meta AI con más opciones y personalización - EFE/EPA/IAN LANGSDON

En línea con otros servicios de inteligencia artificial como ChatGPT y Gemini, WhatsApp está explorando la implementación de niveles premium para Meta AI. Estos planes, aún en fase de desarrollo, permitirán a los usuarios acceder a límites superiores en la cantidad de interacciones, funciones avanzadas y posiblemente nuevos modelos de IA más potentes y personalizados.

Entre los beneficios que podrían ofrecer los planes de suscripción se encuentran:

Respuestas más rápidas y prioritarias durante las horas de mayor demanda.

Acceso a modelos de IA avanzados con mayor capacidad de razonamiento y contexto.

Opciones de personalización en el estilo de respuesta o en la integración con otras funciones de WhatsApp.

Ventanas de contexto más extensas para mantener conversaciones complejas sin perder información relevante.

Límites superiores de uso para usuarios intensivos o empresas.

Aunque los detalles exactos no han sido confirmados, el modelo freemium implica que la experiencia básica seguirá siendo gratuita para todos, mientras que las suscripciones premium desbloquearán funciones adicionales para quienes lo requieran.

¿Qué implicaciones tiene para los usuarios?

La introducción de planes de suscripción en Meta AI responde a la creciente demanda de herramientas de IA más sofisticadas y personalizables. Para la mayoría de usuarios, la experiencia actual de Meta AI seguirá disponible sin costo, permitiendo chatear, consultar información y recibir asistencia como hasta ahora.

El despliegue gradual en Android permitirá a los usuarios elegir el nivel de acceso y las funciones que mejor se adapten a sus necesidades, manteniendo la gratuidad de la experiencia esencial - (Foto: Meta)

Solo aquellos que necesiten límites más altos o funcionalidades exclusivas deberán considerar la suscripción. Esta estrategia busca mantener la accesibilidad y universalidad de WhatsApp, mientras abre nuevas vías de ingresos y fidelización para Meta.

El enfoque de WhatsApp sigue la línea de productos como ChatGPT Plus, que ofrece acceso prioritario, modelos más avanzados y mejor rendimiento a cambio de una tarifa mensual. En el caso de Meta AI, es previsible que los niveles premium ofrezcan ventajas similares, adaptándose a las necesidades tanto de usuarios individuales como de empresas que requieran asistencia ampliada o integración avanzada.

Los nuevos planes de suscripción para Meta AI están en fase de pruebas y desarrollo. WhatsApp planea una implementación gradual, comenzando por Android y, probablemente, extendiéndose a otras plataformas en futuras actualizaciones. La compañía está afinando los detalles para que el proceso de suscripción sea sencillo y transparente, permitiendo a los usuarios gestionar sus niveles de acceso directamente desde la aplicación.

El despliegue de planes de suscripción para Meta AI marca un antes y un después en la estrategia de WhatsApp. La inteligencia artificial, que ya es un aliado cotidiano, se prepara para ofrecer funciones exclusivas y experiencias personalizadas a quienes busquen más que lo básico.