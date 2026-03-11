WhatsApp: la RAE resuelve si se dice ‘buen día’ o ‘buenos días’

El uso de estas fórmulas varía además cuando se emplean como despedida. (Composición Infobae: Real Academia Española / Imagen Ilustrativa)

La forma correcta de saludar en WhatsApp al iniciar una conversación ha generado dudas en millones de usuarios hispanohablantes: ¿es mejor decir ‘buen día’ o ‘buenos días’? Esta cuestión, lejos de ser trivial, ha llevado a muchos a consultar directamente las recomendaciones de la Real Academia Española (RAE), buscando una respuesta que unifique los usos en diferentes regiones.

Diferencias regionales y la opinión de la RAE sobre el saludo

El español, con su riqueza de variantes, presenta diferencias claras a la hora de elegir fórmulas de cortesía matutinas. Mientras en América Latina se alterna entre el singular y el plural (‘buen día’ y ‘buenos días’), en España predomina el uso en plural.

La RAE aclara que ambas formas son correctas y socialmente válidas, aunque subraya que “buen día” es mucho más habitual y natural en América, y que en España el saludo plural es la opción preferida.

En WhatsApp, también es común iniciar una conversación utilizando emojis como forma de saludo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La institución lingüística explica que la preferencia por el singular en el continente americano puede estar influida por otros idiomas europeos, como el italiano, el inglés o el francés, donde los saludos matinales también emplean el singular (’buon giorno’, ‘good morning’, ‘bonjour’).

Contextos de uso y matices sociales en el saludo matinal

El contexto de la conversación determina en gran medida cuál saludo emplear. En España, iniciar un chat con ‘buenos días’ se percibe como el modo más tradicional y formal, apropiado tanto para familiares como para conocidos.

En cambio, 'buen día’ puede sonar neutral o inusual para los españoles, pero resulta común y natural en América Latina, sin que esto suponga un error gramatical ni social.

Junto al uso formal, la RAE también reconoce la popularidad de la fórmula abreviada “buenas”, especialmente en España. (RAE)

El uso de estas fórmulas varía además cuando se emplean como despedida. Tanto ‘buen día’ como ‘buenos días’ son aceptables en ambos lados del Atlántico para cerrar una conversación, aunque la versión en singular es más frecuente como despedida en América Latina.

Es pertinente señalar que frases extendidas como “que tengas un buen día” o “que pases un buen día” añaden matices de cortesía y buenos deseos.

Saludos informales y variante abreviada en WhatsApp

Junto al uso formal, la RAE también reconoce la popularidad de la fórmula abreviada ‘buenas’, especialmente en España. Este saludo ultracoloquial es elegido en hasta un 68% de los intercambios informales dentro del país y, si bien su uso es más limitado fuera de la península, puede encontrarse en ciertas regiones de Centroamérica, los Andes y el cono sur.

‘Buenas’ se adapta a cualquier momento del día y denota cercanía y familiaridad entre quienes conversan, reflejando la flexibilidad del idioma en los entornos digitales.

La forma correcta de saludar en WhatsApp al iniciar una conversación ha generado dudas en millones de usuarios hispanohablantes. REUTERS/Dado Ruvic

Aspectos gramaticales y construcción del saludo en español

Más allá de la elección entre singular y plural, la gramática del español permite usos más amplios del saludo matinal en plural. ‘Buenos días’ encaja fácilmente en frases complejas, como en el ejemplo citado por la RAE: “Al entrar a la oficina, Pedro saludó y dio los buenos días a todos sus compañeros”.

En contraste a ello, ‘buen día’ tiene un uso gramatical más restringido fuera de la fórmula directa.

La conclusión de la RAE es clara: ambas expresiones son válidas y dependen del contexto regional y social. El uso de una u otra en WhatsApp refleja la variedad y riqueza del español, permitiendo que cada usuario elija la fórmula que mejor se adapte a su entorno y costumbres.

Ahora bien, más allá de las diferencias en la forma de escribir el saludo, comenzar una conversación en canales virtuales o al ingresar a cualquier espacio con un saludo cordial es una muestra esencial de cortesía y respeto.