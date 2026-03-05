Cómo transformar tu WhatsApp con el modo ‘vuelta al cole’ en solo unos pasos

Haz que la vuelta al colegio sea más divertida con el modo ‘vuelta al cole’ en WhatsApp. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa)

Personalizar la apariencia de WhatsApp para celebrar el inicio de clases es una tendencia cada vez más popular. Aunque no existe una función oficial, es posible cambiar el ícono de la app por una imagen alusiva al regreso escolar utilizando herramientas de personalización como Nova Launcher.

Como es sabido, este proceso ofrece un cambio visual llamativo, sin modificar el funcionamiento interno del servicio de mensajería.

Personaliza el ícono de WhatsApp con Nova Launcher para el regreso a clases

Para quienes desean darle un toque escolar a su teléfono, el procedimiento es sencillo y solo afecta la apariencia del ícono de WhatsApp. No se trata de una versión alternativa ni de una actualización oficial de Meta, sino de un ajuste visual mediante aplicaciones conocidas como launchers.

Personalizar la apariencia de WhatsApp para celebrar el inicio de clases es una tendencia cada vez más popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en elegir o crear una imagen en formato PNG, que represente el inicio del ciclo lectivo. Puede descargarse de Internet o generarse por inteligencia artificial, asegurándose de guardarla en la galería del dispositivo.

Luego, es necesario instalar Nova Launcher desde la Play Store. Esta app permite modificar íconos, fondos de pantalla y otros elementos visuales del sistema.

Una vez instalada y seleccionada como lanzador predeterminado, el usuario debe mantener presionado el ícono de WhatsApp, seleccionar “Editar” y elegir la imagen guardada para reemplazar el logo original. Ajustando el tamaño y confirmando el cambio, WhatsApp lucirá el nuevo ícono escolar.

Aunque no existe una función oficial, es posible cambiar el ícono de la app por una imagen alusiva al regreso escolar. REUTERS/Dado Ruvic

Qué es un launcher y para qué sirve en Android

Las aplicaciones como Nova Launcher, conocidas como launchers o lanzadores, están diseñadas para que los usuarios personalicen la interfaz principal de su teléfono Android. Permiten cambiar estilos de letra, fondos, disposición de widgets y, especialmente, los logotipos de las aplicaciones.

Los launchers estructuran la pantalla en escritorios, una barra inferior con apps frecuentes y un cajón de aplicaciones donde se agrupan todas las herramientas instaladas. Así, es posible modificar la apariencia del dispositivo, incluso simulando el estilo visual de otros fabricantes.

Es importante recordar que los launchers son apps de terceros y no cuentan con el respaldo oficial de Meta, la empresa responsable de WhatsApp. Por eso, cualquier cambio realizado con estas herramientas afecta solo el aspecto visual y puede revertirse fácilmente.

El modo ‘capibara’ en WhatsApp se ha convertido en tendencia durante marzo de 2026. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo volver al logo original de WhatsApp

Si en algún momento se prefiere restaurar el ícono original de WhatsApp, basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o el menú de configuración del teléfono.

Al hacerlo, el sistema regresa a su estado anterior y desaparecen todas las personalizaciones aplicadas, incluidas las relacionadas con el modo ‘vuelta al cole’.

Este método brinda flexibilidad para experimentar con nuevas apariencias en WhatsApp sin riesgos ni complicaciones, y permite regresar en cualquier momento a la configuración estándar del dispositivo.

Para cambiar el icono de WhatsApp en Android, descarga una imagen nueva (formato PNG preferiblemente) y usa un lanzador personalizado como Nova Launcher. REUTERS/Dado Ruvic

Modo ‘capibara’ en WhatsApp

El modo ‘capibara’ en WhatsApp se ha convertido en tendencia durante marzo de 2026, permitiendo a los usuarios personalizar la app con elementos inspirados en este simpático animal. Estas opciones están disponibles tanto para Android como para iOS, y aprovechan funcionalidades avanzadas de Meta AI integradas en la plataforma.

Personaliza WhatsApp con imágenes de capibaras generadas por IA

Una de las funciones más destacadas es la generación de imágenes personalizadas de capibaras mediante la inteligencia artificial de Meta. Cada usuario debe activar esta opción de manera manual, ya que no forma parte de las características estándar de WhatsApp.

Pasos para crear imágenes de capibaras con IA en WhatsApp:

Abre WhatsApp en tu teléfono.

Toca el círculo azul de Meta AI en la esquina inferior derecha.

Inicia un chat con Meta AI y pide la creación de una imagen.

Escribe descripciones como: capibara leyendo en una biblioteca antigua, capibara astronauta en el espacio o capibara chef preparando sushi.

Recibe la imagen generada y, si quieres, configúrala como fondo de chat.

El capibara es el roedor más grande del mundo, nativo de Sudamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra forma de personalizar WhatsApp en modo capibara es asignar como tono de notificación la famosa canción viral sobre este animal, popular en TikTok y otras redes.

Por otro lado, para cambiar el tono de notificación en WhatsApp cumple los siguientes pasos:

Descarga la canción del capibara en tu dispositivo.

Ve a ‘Ajustes’ y selecciona ‘Notificaciones’.

Elige ‘Tono de notificación’.

Pulsa en ‘Agregar tono’ al final de la lista y selecciona el audio descargado.

Con estos sencillos pasos, puedes transformar tu WhatsApp y sumarte a la tendencia del modo capibara, dándole un toque divertido y personal a tu experiencia en la app. Cabe señalar que este procedimiento se puede aplicar en el modo ‘vuelta al cole’.