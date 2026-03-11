Tecno

Pokémon Pokopia ya está disponible en Nintendo Switch 2: así puedes participar en su primer evento

Los jugadores podrán reconstruir un vecindario junto a Pokémon mientras participan en el evento “Más semillas para Hoppip”

Guardar
Pokémon Pokopedia se encuentra disponible
Pokémon Pokopedia se encuentra disponible en Nintendo Switch 2. (Nintendo)

El nuevo videojuego Pokémon Pokopia ya está disponible para la consola Nintendo Switch 2, ofreciendo a los jugadores una experiencia centrada en la construcción de un vecindario y la convivencia con criaturas del universo Pokémon.

Junto con el lanzamiento, los desarrolladores también anunciaron el primer evento especial por tiempo limitado dentro del juego, que permitirá desbloquear nuevos personajes y recompensas.

Este evento, titulado “Más semillas para Hoppip”, se desarrollará desde el 10 de marzo de 2026 hasta el 25 de marzo de 2026, según la hora local de cada jugador. Durante este período, los usuarios podrán interactuar con nuevos Pokémon, recolectar objetos especiales y obtener elementos decorativos para sus vecindarios.

Pokémon Pokopia ya se encuentra
Pokémon Pokopia ya se encuentra disponible. (Nintendo)

El lanzamiento marca la llegada de una nueva propuesta dentro de la franquicia, orientada a la simulación y a la construcción de comunidades dentro del mundo Pokémon.

Un juego centrado en la construcción de un vecindario

En Pokémon Pokopia los jugadores asumen el papel de Ditto, el Pokémon capaz de transformarse, que en esta historia adopta una apariencia humana para iniciar una nueva vida en un entorno que comienza completamente desolado.

El objetivo principal del juego consiste en reconstruir el lugar y convertirlo en una comunidad habitable con la ayuda de otros Pokémon. Para ello, los jugadores deben reunir materiales, fabricar objetos y construir diferentes espacios que permitan desarrollar un vecindario funcional.

Pokémon Pokopia. (Nintendo)
Pokémon Pokopia. (Nintendo)

A medida que el entorno se transforma, nuevos personajes Pokémon comienzan a aparecer y pueden integrarse a la comunidad, lo que amplía las actividades disponibles dentro del juego.

Este enfoque combina elementos de simulación, recolección de recursos y personalización del entorno, características habituales en juegos que priorizan la exploración y la creatividad del jugador.

Cómo participar en el primer evento del juego

El primer evento disponible en el juego, “Más semillas para Hoppip”, introduce una serie de actividades adicionales para quienes ya comenzaron su aventura.

Durante este período, los jugadores podrán entablar amistad con Hoppip, conocido como el Pokémon Diente León. Además, aparecerán en el mapa unas semillas voladoras especiales que podrán recolectarse durante las partidas.

Pokémon Pokopia trae la historia
Pokémon Pokopia trae la historia de un Ditto que se transforma en humano. (Nintendo)

Estas semillas funcionan como objetos de intercambio dentro del juego. Los usuarios podrán utilizarlas para conseguir muebles pensados para actividades como pícnics o decoración del vecindario.

Al utilizar estos objetos para crear nuevos hábitats, también será posible atraer y entablar amistad con otros Pokémon relacionados con el evento, como Skiploom y Jumpluff.

Los desarrolladores señalaron que estos personajes no aparecerán fuera del evento, por lo que su obtención dependerá de participar durante el periodo establecido.

En Pokémon Pokopia tu objetivo
En Pokémon Pokopia tu objetivo es construir una aldea con muchos pokémones. (Nintendo)

Requisitos para acceder al evento

Para poder acceder al contenido especial del evento, los jugadores deben cumplir una condición dentro del progreso del juego: haber reconstruido el Centro Pokémon en su vecindario.

Una vez completado este paso, el evento estará disponible dentro de la partida. Sin embargo, los desarrolladores también indicaron que el evento no se podrá jugar en ciertas áreas del mapa conocidas como las Islas Nube.

Este sistema de eventos temporales forma parte de la estrategia habitual de muchos videojuegos actuales, que introducen contenido adicional durante periodos limitados para incentivar la participación de los jugadores.

Pokémon Pokopia tendrás que construir
Pokémon Pokopia tendrás que construir tu propia aldea. (Nintendo)

Recompensa especial para nuevos jugadores

Además del evento inicial, el juego también ofrece un regalo adicional para quienes comiencen su aventura en las primeras etapas del lanzamiento.

Los jugadores podrán obtener una alfombra Ditto, un objeto decorativo que puede colocarse dentro de las viviendas construidas en el vecindario. Para conseguirla, será necesario acceder a la opción “Recibir a través de internet” dentro del menú “Regalo misterioso” del juego.

Este obsequio estará disponible hasta el 31 de enero de 2027 y podrá reclamarse tanto en la versión física del juego —mediante tarjeta llave de juego— como en la versión digital.

Pokémon Pokopia te da como
Pokémon Pokopia te da como regalo la alfombra de un Ditto. (Nintendo)

El menú “Regalo misterioso” se desbloquea aproximadamente después de los primeros 30 minutos de juego, una vez que el jugador haya avanzado lo suficiente en la historia inicial.

Con este lanzamiento, Nintendo amplía el catálogo de títulos disponibles para Nintendo Switch 2 con una propuesta centrada en la construcción de comunidades dentro del universo Pokémon y en la participación en eventos periódicos que añaden nuevas actividades y recompensas para los jugadores.

Temas Relacionados

PokémonNintendoNintendo Switch 2Lo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Meta queda en evidencia: su propio consejo advierte fallos en la detección de deepfakes en conflictos

El Oversight Board recomendó que la compañía debe mejorar la manera en que muestra el contenido generado por IA y ofrecer información detallada sobre el origen de ese material

Meta queda en evidencia: su

WhatsApp permitirá a los padres administrar las cuentas de sus hijos menores de 13 años

Los padres recibirán notificaciones sobre cambios clave en la cuenta del menor y podrán aprobar solicitudes de grupo

WhatsApp permitirá a los padres

Tu teléfono no enciende y la pantalla queda negra: así puedes intentar recuperarlo rápidamente

Expertos recomiendan revisar primero el cargador, el cable y el puerto de carga

Tu teléfono no enciende y

Así luce hoy la colina del fondo de pantalla de Windows XP: el paisaje real ha cambiado por completo

El famoso paisaje, fotografiado por Charles O’Rear en 1996, fue inmortalizado en millones de pantallas y hoy apenas se reconoce tras décadas de cambios

Así luce hoy la colina

Una nueva aplicación creada en Japón promete evaluar la salud a partir de una imagen de las manos

La tecnología busca identificar indicios de acromegalia, un trastorno hormonal que suele tardar años en diagnosticarse

Una nueva aplicación creada en
DEPORTES
PSG recibe al Chelsea de

PSG recibe al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho por los octavos de final de la Champions League

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Ruggeri recordó la patada a Maradona en un Boca-San Lorenzo que sigue generando debate: “No lo toqué”

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

La escandalosa separación de Luka Doncic en medio de una batalla legal que sacude a la NBA

TELESHOW
La reacción de la China

La reacción de la China Suárez tras la audiencia de conciliación de Mauro Icardi y Wanda Nara en Italia: “Te amo”

Catherine Fulop festejó su cumpleaños 61: los emotivos mensajes de su familia y el divertido video sobre su vida

El exnovio de Luana habló después del derecho a réplica en Gran Hermano: “Desahogarme era una necesidad”

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran 12.000 cajas de agua

Retiran 12.000 cajas de agua de coco de supermercados por un error en la etiqueta nutricional

Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos en 2026, según un nuevo ranking

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China