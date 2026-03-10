Tecno

YouTube alcanza un nuevo hito: ya genera más ingresos que Disney

Según datos de la firma MoffettNathanson Research, en 2025 la plataforma obtuvo ingresos aproximados de 62.300 millones de dólares

La escala mundial de YouTube
La escala mundial de YouTube representa una barrera de entrada difícil de igualar para cualquier competidor. (Composición Infobae: AP Foto/Patrick Semansky / REUTERS/Dado Ruvic)

La plataforma de videos YouTube se ha consolidado como la empresa de medios con mayores ingresos en el mundo al superar, por primera vez, a gigantes históricos de la industria como Disney.

Según datos de la firma MoffettNathanson Research, en 2025 YouTube obtuvo ingresos aproximados de 62.300 millones de dólares, cifra que rebasa ligeramente los 60.900 millones registrados por las divisiones mediáticas de Disney en el mismo periodo.

Modelo de negocio de YouTube: publicidad y suscripciones

YouTube obtiene sus ingresos principalmente a través de dos vías: la publicidad y los servicios de suscripción. La plataforma ofrece contenido gratuito que se financia con anuncios, pero también cuenta con opciones de pago.

El dominio de YouTube no
El dominio de YouTube no solo se refleja en los ingresos, sino también en el consumo de video a nivel global. REUTERS/Dado Ruvic

Tales como YouTube Premium, YouTube TV y paquetes deportivos, por ejemplo NFL Sunday Ticket. Según datos de MoffettNathanson, alrededor de un tercio de las ganancias totales proviene de estos servicios de suscripción.

A pesar de este crecimiento en las suscripciones, la mayor parte del dinero que entra a YouTube sigue viniendo de la publicidad. En 2025, los anuncios en videos generaron más de 40.000 millones de dólares, posicionando a la plataforma como uno de los grandes jugadores del negocio publicitario digital, junto a otras empresas de Alphabet.

YouTube y su ventaja competitiva global

La escala mundial de YouTube representa una barrera de entrada difícil de igualar para cualquier competidor. El analista Michael Nathanson, autor del informe de MoffettNathanson Research, subraya que la posición de la plataforma es “excepcional” dentro del sector mediático.

Disney+ ofrece un catálogo audiovisual
Disney+ ofrece un catálogo audiovisual que incluye películas, series, documentales y cortos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Star y ESPN. (AP foto/Francois Mori)

En su nota a inversores, Nathanson afirma: “En un mundo lleno de preocupaciones sobre modelos de negocio, la escala global de YouTube y sus ofertas innovadoras crean un foso competitivo extraordinariamente profundo”.

Ese “foso competitivo” se traduce en la imposibilidad práctica de replicar el ecosistema de miles de millones de usuarios mensuales y millones de creadores activos. Según el propio Nathanson, si YouTube funcionara como empresa independiente, podría alcanzar una valoración de mercado de entre 500.000 y 560.000 millones de dólares.

Liderazgo de YouTube en audiencia audiovisual y cambios en el consumo

El dominio de YouTube no solo se refleja en los ingresos, sino también en el consumo de video a nivel global. Datos de Nielsen indican que la plataforma ha liderado durante 11 meses consecutivos el ranking de audiencia entre los principales distribuidores de contenido audiovisual.

El éxito financiero de YouTube
El éxito financiero de YouTube se sustenta en un modelo híbrido. REUTERS/Dado Ruvic

En enero, YouTube llegó a tener el 12,5 % de toda la audiencia televisiva en Estados Unidos, superando nuevamente a Disney y reafirmando su posición como líder en la distribución de contenido audiovisual.

Un cambio importante en los hábitos de los usuarios es que cada vez más personas ven YouTube en televisores. Aunque antes era común asociar la plataforma con el uso en celulares, ahora el consumo en pantallas grandes ha crecido mucho.

En una audiencia del Congreso sobre streaming, el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, explicó este cambio diciendo: “YouTube ya no es solo videos de gatos. YouTube es televisión”, para destacar cómo la plataforma se ha convertido en un canal clave dentro del mundo audiovisual.

En enero de 2026, YouTube
En enero de 2026, YouTube alcanzó aproximadamente el 12,5 % de toda la audiencia televisiva agregada en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic

YouTube ahora traduce videos al español y otros idiomas

YouTube ha introducido mejoras sustanciales en su sistema de doblaje automático, orientadas a facilitar que los creadores y canales amplíen su alcance global, eliminando así las barreras impuestas por los diferentes idiomas.

Gracias a la incorporación de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, los nuevos doblajes no solo ofrecen traducciones precisas, sino que también suman realismo y expresividad, enriqueciendo la experiencia tanto para quienes producen como para quienes consumen los contenidos.

Uno de los cambios más relevantes es la expansión de la función de doblaje automático a la totalidad de los canales, permitiendo que cualquier creador pueda traducir sus videos a 27 idiomas distintos. Previamente, esta herramienta estaba limitada principalmente a contenidos educativos o informativos de ciertos canales, pero ahora está disponible para toda la comunidad.

YouTube ha introducido mejoras sustanciales
YouTube ha introducido mejoras sustanciales en su sistema de doblaje automático. REUTERS/Dado Ruvic

La adopción de la función ha sido rápida y masiva. Solo en diciembre de 2025, YouTube reportó un promedio diario de seis millones de espectadores que visualizaron al menos diez minutos de videos con doblaje automático. Esto ha permitido a los usuarios explorar creadores y temáticas de todo el mundo, superando el límite del idioma original.

Además, la actualización incorpora la modalidad “Habla Expresiva” en ocho idiomas: inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, portugués y español. Esta función utiliza IA para reproducir no solo las palabras, sino también la emoción, el tono y la energía del creador, brindando una experiencia mucho más natural y cercana para los espectadores.

