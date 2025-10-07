HMD Touch 4G: todo lo que debes saber del teléfono diminuto con pantalla táctil

El HMD Touch 4G destaca por sus dimensiones reducidas. Uno de los móviles más portátiles del año. (HMD)

El HMD Touch 4G irrumpe en el mercado como una propuesta singular: un teléfono diminuto de apariencia sencilla, pero equipado con pantalla táctil y capacidades que difuminan los límites entre los ‘feature phones’ clásicos y el universo smartphone.

Con un diseño compacto y ligero, este dispositivo busca atraer a quienes buscan comunicación esencial y autonomía prolongada, sin sacrificar la posibilidad de realizar videollamadas o enviar archivos multimedia gracias a tecnología alojada en la nube.

Diseño compacto y versátil

El HMD Touch 4G destaca por sus dimensiones reducidas —apenas 102,3 × 61,85 × 10,85 mm y 100 gramos—, convirtiéndose en uno de los móviles más portátiles de 2025. Disponible en tonos azul oscuro y cian, su pantalla táctil de 3,2 pulgadas (resolución QVGA, protegida con cristal 2,5D) domina el frontal, enmarcada por bordes gruesos y un único botón físico en la barra inferior. Su perfil curvo y parte trasera plana, donde se aloja una cámara básica de 2 MP con flash LED, refuerzan su aire minimalista.

El teléfono cuenta con procesador Unisoc T127, acompañado por 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento interno, expandible hasta 32 GB mediante tarjeta MicroSD. Estas especificaciones, aunque modestas, son suficientes para su sistema RTOS Touch, un software ultraligero muy usado en wearables económicos, que destaca por su eficiencia y velocidad.

La batería de 1.950 mAh proporciona hasta 30 horas de uso, superando por largo margen a la autonomía de muchos smartphones. Además, el HMD Touch 4G obtiene certificación IP52 de resistencia al polvo y salpicaduras de agua, integra radio FM, GPS, USB-C, doble SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y el clásico conector de 3,5 mm para auriculares.

Más que básico: funciones de smartphone gracias a la nube

Aunque su hardware se mantiene en el terreno de lo esencial, el verdadero salto del HMD Touch 4G radica en sus servicios alojados en la nube. Mediante el Cloud Phone Service, los usuarios acceden a juegos básicos, noticias y funcionalidades extendidas con solo ingresar a la red. La protagonista es la aplicación Express Chat, que admite mensajes de texto, voz, fotos, vídeos y videollamadas entre dispositivos que tengan la app instalada (incluso en Android e iOS). Además, permite la grabación rápida de audios mediante un botón dedicado.

En el uso cotidiano, fuera de la nube, el teléfono mantiene las características típicas de un feature phone: llamadas, SMS, reproducción de música y uso de la cámara. Para el público que busca solo funciones esenciales con algún extra digital, se convierte en una herramienta práctica y accesible, especialmente en mercados emergentes donde la conectividad a bajo costo sigue siendo prioritaria.

Precio más que asequible

El HMD Touch 4G ya se encuentra a la venta en India por ₹3.999 (alrededor de USD 45 o 39 euros). Se mantiene en la franja de los teléfonos básicos pero incluye prestaciones inéditas para el segmento.

El paquete incluye cargador y funda protectora. Está disponible en dos colores, azul oscuro y cian, y es exclusivo para el mercado indio por el momento. Quienes adquieran el terminal accederán a 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, y protección IP52, dejando en claro la apuesta de HMD por revitalizar los teléfonos compactos con un enfoque moderno y conectividad integral.