Tecno

HMD Touch 4G: todo lo que debes saber del teléfono diminuto con pantalla táctil

Con un diseño compacto y ligero, este dispositivo busca atraer a quienes buscan comunicación esencial y autonomía prolongada

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El HMD Touch 4G destaca
El HMD Touch 4G destaca por sus dimensiones reducidas. Uno de los móviles más portátiles del año. (HMD)

El HMD Touch 4G irrumpe en el mercado como una propuesta singular: un teléfono diminuto de apariencia sencilla, pero equipado con pantalla táctil y capacidades que difuminan los límites entre los ‘feature phones’ clásicos y el universo smartphone.

Con un diseño compacto y ligero, este dispositivo busca atraer a quienes buscan comunicación esencial y autonomía prolongada, sin sacrificar la posibilidad de realizar videollamadas o enviar archivos multimedia gracias a tecnología alojada en la nube.

Diseño compacto y versátil

El HMD Touch 4G destaca por sus dimensiones reducidas —apenas 102,3 × 61,85 × 10,85 mm y 100 gramos—, convirtiéndose en uno de los móviles más portátiles de 2025. Disponible en tonos azul oscuro y cian, su pantalla táctil de 3,2 pulgadas (resolución QVGA, protegida con cristal 2,5D) domina el frontal, enmarcada por bordes gruesos y un único botón físico en la barra inferior. Su perfil curvo y parte trasera plana, donde se aloja una cámara básica de 2 MP con flash LED, refuerzan su aire minimalista.

El teléfono cuenta con procesador
El teléfono cuenta con procesador Unisoc T127, acompañado por 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento interno. (HMD)

El teléfono cuenta con procesador Unisoc T127, acompañado por 64 MB de RAM y 128 MB de almacenamiento interno, expandible hasta 32 GB mediante tarjeta MicroSD. Estas especificaciones, aunque modestas, son suficientes para su sistema RTOS Touch, un software ultraligero muy usado en wearables económicos, que destaca por su eficiencia y velocidad.

La batería de 1.950 mAh proporciona hasta 30 horas de uso, superando por largo margen a la autonomía de muchos smartphones. Además, el HMD Touch 4G obtiene certificación IP52 de resistencia al polvo y salpicaduras de agua, integra radio FM, GPS, USB-C, doble SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 y el clásico conector de 3,5 mm para auriculares.

Más que básico: funciones de smartphone gracias a la nube

Aunque su hardware se mantiene en el terreno de lo esencial, el verdadero salto del HMD Touch 4G radica en sus servicios alojados en la nube. Mediante el Cloud Phone Service, los usuarios acceden a juegos básicos, noticias y funcionalidades extendidas con solo ingresar a la red. La protagonista es la aplicación Express Chat, que admite mensajes de texto, voz, fotos, vídeos y videollamadas entre dispositivos que tengan la app instalada (incluso en Android e iOS). Además, permite la grabación rápida de audios mediante un botón dedicado.

Aunque su hardware se mantiene
Aunque su hardware se mantiene en el terreno de lo esencial, el verdadero salto del HMD Touch 4G radica en sus servicios alojados en la nube. (HMD)

En el uso cotidiano, fuera de la nube, el teléfono mantiene las características típicas de un feature phone: llamadas, SMS, reproducción de música y uso de la cámara. Para el público que busca solo funciones esenciales con algún extra digital, se convierte en una herramienta práctica y accesible, especialmente en mercados emergentes donde la conectividad a bajo costo sigue siendo prioritaria.

Precio más que asequible

El HMD Touch 4G ya se encuentra a la venta en India por ₹3.999 (alrededor de USD 45 o 39 euros). Se mantiene en la franja de los teléfonos básicos pero incluye prestaciones inéditas para el segmento.

El paquete incluye cargador y funda protectora. Está disponible en dos colores, azul oscuro y cian, y es exclusivo para el mercado indio por el momento. Quienes adquieran el terminal accederán a 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, y protección IP52, dejando en claro la apuesta de HMD por revitalizar los teléfonos compactos con un enfoque moderno y conectividad integral.

Temas Relacionados

HMDCelularesTeléfono móvilDispositivosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una falla en el navegador Comet de Perplexity permite robar datos

A pesar de la gravedad de los hallazgos, la empresa minimizó el impacto señalando que la vulnerabilidad reportada no presenta un “impacto en la seguridad”

Una falla en el navegador

La inteligencia artificial reconfigura la protección de datos personales en América Latina

Nuevas leyes y marcos regulatorios buscan equilibrar el avance tecnológico con la defensa de la privacidad, mientras expertos piden adaptar la normativa al ritmo acelerado de la IA

La inteligencia artificial reconfigura la

Colombia inicia la primera encuesta nacional sobre alfabetización mediática

La iniciativa enviada a 250.000 estudiantes, busca identificar las habilidades reales para analizar mensajes, detectar noticias falsas y emplear la información de manera responsable en la era digital

Colombia inicia la primera encuesta

MrBeast cuestiona el futuro de YouTube con la llegada de videos hechos por IA: “tiempos aterradores”

El youtuber, con 444 millones de suscriptores, expresó su preocupación por el impacto que la inteligencia artificial podría tener en los millones de creadores que hoy dependen de la producción de contenido para vivir

MrBeast cuestiona el futuro de

Galaxy S25 FE llega con una alianza inédita con Pokémon GO

Quienes adquieran el nuevo celular durante el periodo de la campaña recibirán beneficios adicionales en el ecosistema del videojuego

Galaxy S25 FE llega con
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los sindicatos docentes del ala

Los sindicatos docentes del ala dura retoman las protestas y harán un paro de 24 horas contra el Gobierno

Jornada financiera: bonos y acciones de bancos se movieron a la baja mientras el equipo económico negocia en Washington

El tren Mitre cerrará un ramal y limitará otros servicios durante el fin de semana: cuándo se normalizarán

El femicidio de Daiana Mendieta: quién es el principal sospechoso

Continúa la alerta en gran parte del país por el riesgo de incendios forestales ante la falta de humedad en el suelo

INFOBAE AMÉRICA
Un informe del Congreso de

Un informe del Congreso de Estados Unidos revela que fabricantes de chips vendieron tecnología por USD 38.000 millones a China en 2024

Zelensky advirtió sobre buques “fantasma” rusos usados para sabotajes y lanzamientos de drones en Europa

Nuevos grupos de ransomware impulsados por la IA cambian las reglas del cibercrimen

Delegados de Estados Unidos, Qatar y Turquía se sumarán a las negociaciones clave en Egipto por la paz en Gaza

Gabriela Cabezón Cámara, finalista de uno de los mayores premios literarios de Estados Unidos

TELESHOW
Marley habló de la polémica

Marley habló de la polémica por el Martín Fierro de Oro a Santiago del Moro: “Su emoción fue rara”

Mario Pergolini reflexionó sobre la muerte: “Pensé en eso durante una etapa de depresión y pánico”

La tajante postura de Juana Viale sobre el Martín Fierro que ganó Susana Giménez

Pamela David mostró el detrás de escena de su festejo de cumpleaños: viaje en avión privado, fiesta y diversión en Río de Janeiro

Valeria Mazza vivió un momento de tensión con un participante argentino de Bailando con las Estrellas