Activa el modo bloqueo en ChatGPT y protege todos tus datos sensibles de la IA

El Modo de Bloqueo en ChatGPT refuerza la seguridad para usuarios que gestionan datos sensibles en entornos corporativos y profesionales. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI ha presentado una función específica pensada para los usuarios que gestionan datos sensibles: el Modo de Bloqueo en ChatGPT. Esta herramienta responde a los riesgos actuales y proporciona un mayor control sobre la seguridad de las conversaciones y las operaciones realizadas con el chatbot.

Qué es el Modo de Bloqueo en ChatGPT

El Modo de Bloqueo es una configuración opcional de seguridad avanzada desarrollada para quienes requieren niveles superiores de protección en el uso de ChatGPT. Está dirigido a empresarios, directivos, equipos de seguridad, profesionales del sector salud, docentes y usuarios con perfiles de riesgo elevado, como periodistas o activistas.

El objetivo principal es limitar la interacción de ChatGPT con sistemas externos y reducir al máximo la exposición a amenazas, como la filtración accidental de datos o los ataques de inyección de prompts. Se trata de una función diseñada para mitigar riesgos que, de materializarse, podrían tener consecuencias graves para los usuarios o las organizaciones.

El Modo de Bloqueo en ChatGPT es una opción de seguridad que restringe la capacidad del sistema para interactuar con el exterior. Al activar este modo, se desactivan o limitan funciones como la navegación web en tiempo real, la descarga de archivos para análisis y el uso de agentes autónomos.

El Modo de Bloqueo restringe funciones clave como navegación web, descarga de archivos y uso de agentes autónomos para reducir riesgos de ciberseguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esto permite evitar que información sensible se filtre o se exponga a posibles ataques informáticos.

Riesgos y amenazas que aborda el Modo de Bloqueo

La aparición de sistemas de IA cada vez más sofisticados ha traído consigo una serie de nuevos riesgos de seguridad. Uno de los más destacados es la inyección de prompts, una técnica mediante la cual un atacante intenta manipular al chatbot para que ejecute acciones no deseadas o revele datos confidenciales.

Este tipo de vulnerabilidades ha sido identificado como especialmente peligroso, ya que puede pasar inadvertido en entornos donde la IA se utiliza para interactuar con aplicaciones, sitios web y sistemas conectados. La exfiltración de datos basada en URL y los fallos de seguridad similares han motivado la creación de medidas más estrictas como el Modo de Bloqueo.

En la práctica, este modo ofrece una capa adicional de aislamiento: ChatGPT funciona dentro de un perímetro seguro, sin acceso directo a la web pública ni a herramientas que puedan enviar o recibir información fuera del entorno controlado por OpenAI.

Las amenazas abordadas por el Modo de Bloqueo incluyen la inyección de prompts y la exfiltración de datos mediante vulnerabilidades en entornos de IA. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Funciones y limitaciones del Modo de Bloqueo

Al activar el Modo de Bloqueo, diversas funcionalidades de ChatGPT se ven modificadas para reforzar la seguridad:

Navegación web : solo se permite el acceso a contenido guardado en caché, sin conexiones en tiempo real a Internet.

Investigación Profunda (Deep Research) : esta función queda desactivada, lo que impide al sistema realizar búsquedas exhaustivas en la web.

Descarga de archivos : no está permitido analizar archivos descargados, lo que evita la exposición de datos a través de documentos.

Gestión de imágenes : ChatGPT no incluye imágenes en sus respuestas, aunque los usuarios sí pueden subir fotos.

Modo Agente: las capacidades de acciones autónomas quedan inactivas para evitar que el sistema tome decisiones o ejecute instrucciones de forma independiente.

Estas restricciones están diseñadas para reducir el riesgo de exposición involuntaria de datos. Aunque esto implica sacrificar algunas funcionalidades, el beneficio radica en una mayor protección frente a posibles ataques o fugas de información.

El Modo de Bloqueo está disponible en los planes empresariales y profesionales: ChatGPT Enterprise, ChatGPT Edu, ChatGPT Healthcare y ChatGPT para docentes. No está habilitado para los usuarios de la versión gratuita o estándar de ChatGPT, ya que está especialmente pensado para quienes manejan información delicada o trabajan en sectores sensibles.

Esta función mantiene a ChatGPT dentro de un perímetro seguro, sin acceso a la web pública ni a herramientas que puedan enviar información fuera del entorno controlado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar el Modo de Bloqueo en ChatGPT

Para habilitar el Modo de Bloqueo en ChatGPT, es necesario contar con permisos de administrador dentro del área de trabajo. El proceso se realiza de la siguiente manera:

El administrador debe acceder a la Configuración del Espacio de Trabajo de la organización. Dentro de esta sección, se crea un nuevo rol con el Modo de Bloqueo activado. El responsable puede decidir qué aplicaciones y qué acciones concretas estarán permitidas para los usuarios asignados a ese rol. Una vez configurado, quienes pertenezcan al grupo podrán operar bajo las restricciones del Modo de Bloqueo, con medidas adicionales de protección y un control más estricto sobre el uso de la herramienta.

Los administradores mantienen la capacidad de elegir qué aplicaciones y funcionalidades específicas estarán disponibles durante el uso del Modo de Bloqueo. De este modo, se puede adaptar el nivel de seguridad a las necesidades particulares de cada organización o grupo de usuarios.