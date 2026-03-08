Nikola Tesla hizo una profecía hace 100 años sobre el “cerebro mundial” y en 2026 ya es una realidad

Nikola Tesla anticipó hace un siglo el concepto del 'cerebro mundial', una red global similar al internet actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hace 100 años, Nikola Tesla habló del concepto “cerebro mundial”, una idea que actualmente es una realidad tecnologíca. En su tiempo, cuando la sociedad aún confiaba en el teléfono fijo como el máximo avance en comunicaciones, el inventor ya describía un mundo en el que las personas estarían interconectadas de manera instantánea, sin importar la distancia, a través de dispositivos portátiles y una red global invisible.

Lo que entonces sonaba como una fantasía desmesurada se ha convertido en la base de la vida cotidiana actual, marcada por la omnipresencia de los smartphones, el internet y la inteligencia artificial.

Cuál era la predicción de Nikola Tesla

En 1926, Nikola Tesla concedió una entrevista a Collier’s, donde expresó una serie de ideas sobre el futuro de la tecnología inalámbrica. Según el análisis de Lr21, Tesla imaginaba un “cerebro mundial” que permitiría a toda la humanidad comunicarse y compartir información de manera instantánea.

En palabras del propio Tesla: “Cuando la tecnología inalámbrica se aplique perfectamente, toda la tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho lo es, siendo todas las cosas partículas de un todo real y rítmico. Podremos comunicarnos entre nosotros instantáneamente, independientemente de la distancia”.

La entrevista de Tesla en 1926 ya vislumbraba una sociedad interconectada a través de la tecnología inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y agregó: “A través de la televisión y la telefonía nos veremos y escucharemos tan perfectamente como si estuviéramos frente a frente, a pesar de distancias de miles de kilómetros; y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer esto serán increíblemente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo de su chaleco”.

Esta declaración, realizada hace exactamente un siglo, anticipaba no solo la posibilidad de la comunicación inalámbrica, sino también la integración de imagen y sonido, la portabilidad de los dispositivos y la interconexión global de la información.

Tesla no solo pensaba en el teléfono, sino en una red que funcionaría como una mente colectiva, donde cada individuo sería parte de un todo más amplio.

Así se ha hecho realidad la predicción de Tesla

En el momento en que Tesla compartió su visión, el teléfono era un objeto fijo, conectado por cables a las paredes o escritorios. La telefonía móvil no existía siquiera como concepto práctico y la idea de llevar un aparato de comunicación en el bolsillo resultaba extravagante.

Tesla imaginó una mente colectiva global, donde cada individuo sería parte de una red de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sociedad de entonces, más volcada en figuras como Thomas Edison, veía a Tesla como un excéntrico, a pesar de sus más de 300 patentes y su papel clave en el desarrollo de la corriente alterna, entre otros inventos.

Décadas después, la evolución tecnológica fue dando pasos en la dirección que Tesla había anticipado. El primer prototipo funcional de teléfono móvil fue creado en 1973 por Martin Cooper.

No fue hasta 1983 que el Motorola DynaTAC 8000X se comercializó y se convirtió en el primer móvil portátil disponible, aunque su tamaño distaba de la imagen de un dispositivo de bolsillo. En 1985, el Technophone PC105 acercó aún más este invento a la idea original de Tesla, al poder guardarse cómodamente en un bolsillo.

Con el avance de la tecnología, los teléfonos evolucionaron hasta convertirse en los smartphones actuales. Estos dispositivos no solo permiten realizar llamadas, sino también enviar mensajes, compartir imágenes y videos, acceder a internet, videollamadas y gestionar información en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

Los teléfonos inteligentes actuales permiten compartir información y comunicarse en tiempo real desde cualquier lugar del mundo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La predicción de Tesla sobre el “cerebro mundial” se refiere a una red global en la que cada persona puede comunicarse, acceder y compartir información instantáneamente desde cualquier lugar, gracias a dispositivos portátiles y tecnología inalámbrica.

Este concepto anticipó el surgimiento de los teléfonos inteligentes, el internet y los sistemas de comunicación actuales, que han cambiado radicalmente la manera en que la humanidad interactúa.