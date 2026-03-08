El accesorio ‘retro’ que volvió para quedarse: las cinco razones por las que el cable es el nuevo lujo

El regreso de los audífonos con cable en 2026 responde a la búsqueda de mejor calidad de sonido y menor compresión del audio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque pareciera que el mundo se hace cada vez más inalámbrico. Hoy, en pleno 2026, los usuarios están redescubriendo ventajas de los audífonos con cable, que explican por qué tantos prefieren el clásico cable de cobre frente a la última generación de Bluetooth.

Razones por las que los audífonos con cable están de regreso

Calidad de sonido

La razón técnica más recurrente es la superioridad sonora que ofrecen los auriculares con cable. La conexión física, ya sea analógica o digital mediante USB-C, permite transmitir la señal de audio sin compresión ni interferencias. Incluso con los códecs Bluetooth más modernos, la transmisión inalámbrica no puede igualar la pureza de un audio de 24 bits/192 kHz.

Un cable de cobre o plata conecta directamente el hardware del dispositivo al driver del auricular, evitando pérdidas y limitaciones propias del aire como medio de transmisión. Plataformas de música como Apple Music, Tidal y Amazon Music han popularizado el audio en alta resolución, lo que ha motivado a miles de melómanos y creadores de contenido a buscar la máxima fidelidad.

La latencia es otro factor fundamental. Los auriculares inalámbricos, por muy avanzados que sean, presentan un retraso de milisegundos. Para gamers y profesionales de la edición de audio o video, esta latencia puede hacer la diferencia en la experiencia de uso. Los cables eliminan el lag por completo, garantizando respuesta inmediata.

La latencia inexistente en los auriculares con cable ofrece ventaja a gamers y editores de audio que requieren respuesta inmediata.

Para quienes buscan entender el motivo técnico más importante detrás del regreso de los auriculares con cable, la calidad de sonido estable, sin compresión ni interferencias, es el argumento central.

Precio accesible y menor preocupación ante pérdidas

El costo de los audífonos con cable es otro factor decisivo. Unos EarPods con USB-C de Apple pueden conseguirse por apenas 15 a 20 dólares s en tiendas populares, mucho menos que los modelos inalámbricos más sencillos que suelen superar los 100 dólares.

Esta diferencia de precio adquiere relevancia por la función cotidiana de los auriculares. Son objetos que se pierden con facilidad: pueden quedarse olvidados en el tren, la chaqueta o el gimnasio. La pérdida de un modelo asequible duele menos y no obliga a un gran desembolso para reponerlo. Para estudiantes y jóvenes, el ahorro sigue siendo una prioridad.

La accesibilidad también amplía el uso de los auriculares con cable como opción de respaldo. Muchos usuarios los compran como segundo par, para viajes o emergencias, confiando en su bajo costo y disponibilidad inmediata.

La estética retro de los audífonos con cable conquista a la Generación Z, impulsada por tendencias en TikTok e Instagram y figuras influyentes como Addison Rae.

Estética retro y valor cultural en la Generación Z

Más allá de lo técnico y económico, los auriculares con cable han conquistado el terreno de la moda. La “Estética Wired” se ha instalado como tendencia en redes sociales como TikTok e Instagram. Los cables son vistos como un símbolo de autenticidad, rebeldía y desconexión voluntaria del ecosistema de carga inalámbrica que dicta la industria.

El auge del estilo retro de los años 2000 ha devuelto protagonismo a estos accesorios, asociados a la nostalgia de los primeros MP3 y iPod. Figuras influyentes, como la cantante Addison Rae, han popularizado el uso de auriculares con cable en videoclips y publicaciones, convirtiéndolos en un complemento visual deseado por adolescentes y jóvenes adultos.

Practicidad: sin batería ni recarga constante

Uno de los argumentos más prácticos es la ausencia total de batería. No hace falta supervisar el nivel de carga ni depender de un estuche adicional. Para viajes largos, jornadas extensas de estudio o trabajo, los audífonos con cable garantizan funcionamiento inmediato: se conectan y listo.

Muchos usuarios reportan fatiga ante la cantidad de dispositivos que deben cargar cada día, entre smartphones, relojes y auriculares inalámbricos. El regreso a los cables responde a la necesidad de soluciones simples, sin la preocupación de quedarse sin música o posibilidad de atender una llamada importante por falta de batería.

Los audífonos con cable destacan por su mayor durabilidad y menor obsolescencia frente a modelos inalámbricos que dependen de baterías de litio.

Durabilidad, sostenibilidad y menor obsolescencia

El ciclo de vida de los auriculares con cable es sensiblemente más largo que el de los inalámbricos. Unos auriculares inalámbricos de 500 dólares pueden durar entre tres y cuatro años debido a la degradación química de sus baterías de litio. Cuando la batería falla, el dispositivo se convierte en basura electrónica.

En cambio, los auriculares con cable pueden funcionar durante décadas, ya que no dependen de baterías ni de actualizaciones de firmware. Esto se traduce en un valor de reventa más estable y en la posibilidad de conservar el mismo par por mucho tiempo, convirtiéndose en una inversión inteligente.

Los estudios recientes de Hardware Lifecycle Reports 2026 han demostrado que la venta de dongles DAC USB-C de alta fidelidad ha aumentado un 200 % en el último año, lo que evidencia una adaptación de la industria a esta demanda. La comparativa de residuos electrónicos entre dispositivos con y sin batería también resalta la sostenibilidad de la opción con cable.