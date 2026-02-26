Qué es la tecnología OpenSound y por qué dicen que es el fin de los auriculares que tapan el oído

La tecnología OpenSound introduce un sistema de escucha de oído abierto que ofrece sonido de alta calidad sin obstruir el canal auditivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología OpenSound es un nuevo sistema de escucha de oído abierto permite disfrutar de sonido de alta calidad sin bloquear el canal auditivo, lo que aporta comodidad, privacidad y seguridad para quienes buscan permanecer atentos a su entorno.

A diferencia de los auriculares tradicionales, los que integran esta tecnología OpenSound de JBL utiliza el principio de “conducción de aire”. Los dispositivos que incorporan esta tecnología transmiten el sonido sin cubrir ni introducir elementos en el canal auditivo, manteniendo despejado el oído externo.

Esto permite distinguir tanto la música como los sonidos del ambiente, marcando una diferencia significativa respecto a otros formatos de audio portátiles.

El refuerzo inteligente de graves y los mecanismos de control de fuga de sonido forman parte del diseño técnico de OpenSound.

Qué ventajas tiene la tecnología OpenSound

Entre los beneficios principales de OpenSound se destaca su sobresaliente calidad de sonido. Al mantener los oídos libres, los usuarios pueden llevar los auriculares durante largos periodos sin molestias.

La conciencia del ambiente es un valor añadido: quienes emplean esta tecnología pueden escuchar música o recibir llamadas sin desconectarse de lo que ocurre alrededor, elevando la seguridad. La privacidad también es notable, pues el sistema minimiza la fuga de sonido, reduciendo las molestias hacia otras personas.

En cuanto a resistencia, muchos modelos ofrecen certificación IP54 o incluso IP68. Esto garantiza tolerancia al agua, polvo y sudor, características indispensables para quienes practican deportes o tienen un estilo de vida activo.

Cuáles pueden ser las desventajas de la tecnología OpenSound

Si bien la tecnología OpenSound ofrece ventajas en comodidad y conciencia del entorno, también presenta ciertas desventajas.

Al no bloquear el canal auditivo, estos dispositivos pueden permitir que el ruido ambiental interfiera con la experiencia auditiva, dificultando la escucha en espacios ruidosos o durante llamadas importantes.

Además, la calidad de los graves suele ser inferior en comparación con los auriculares que aíslan completamente el oído, lo que puede afectar la percepción de ciertos géneros musicales.

La privacidad, aunque mejorada por los controles de fuga de sonido, no es absoluta: en entornos silenciosos, otras personas podrían percibir parte del audio. Finalmente, la exposición constante al ambiente puede incrementar la fatiga auditiva en situaciones prolongadas o en trayectos urbanos muy transitados.

Qué otros modelos similares de audífonos existen

Entre los modelos similares a los dispositivos con tecnología OpenSound, destacan varias opciones desarrolladas por diferentes marcas que apuestan por el diseño de oído abierto y permiten mantener la conciencia del entorno.

Los Sony LinkBuds emplean un anillo abierto que facilita escuchar sonidos externos sin perder calidad sonora. Shokz (antes AfterShokz) ofrece auriculares con conducción ósea, que transmiten el audio mediante vibraciones a través del hueso, manteniendo despejado el canal auditivo.

Por su parte, Bose tiene los Bose Sport Open Earbuds, diseñados para situarse sobre la oreja y dejar el oído libre. Asimismo, marcas como HUAWEI y Oladance han presentado modelos con sistemas de conducción de aire, ampliando la oferta de auriculares de oído abierto en el mercado.

Cómo cuidar la salud auditiva si no tienes unos audífonos similares

Para proteger la salud auditiva sin utilizar auriculares de oído abierto, es fundamental adoptar hábitos responsables al usar modelos tradicionales.

Es recomendable mantener el volumen por debajo del 60% de la capacidad máxima y limitar las sesiones de escucha continua a menos de una hora, permitiendo descansos regulares.

Utilizar auriculares con cancelación de ruido ayuda a evitar subir el volumen en ambientes ruidosos. Además, es importante limpiar los dispositivos con frecuencia para prevenir infecciones y evitar compartirlos con otras personas. No introducir objetos en el canal auditivo y acudir a revisiones periódicas con un especialista contribuye a detectar posibles daños tempranamente.

Finalmente, alternar periodos de silencio durante el día ayuda a prevenir la fatiga auditiva y preservar la salud del oído.