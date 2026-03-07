Se acaba la TV gratis e insegura: cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

El bloqueo de Magis TV y Xuper TV fue ordenado por la justicia argentina para proteger derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La televisión gratuita e insegura enfrenta su final tras el bloqueo de plataformas como Xuper TV y Magis TV.

La justicia argentina ordenó el cierre de sus dominios y servidores al constatar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos de autor. Además, Amazon Fire TV ha restringido completamente estas aplicaciones para evitar el acceso a contenido protegido.

Ante esta situación, los usuarios deben recurrir a alternativas seguras, gratuitas y libres de virus. Algunas opciones recomendadas son YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

Instalar archivos APK fuera de tiendas oficiales representa un riesgo para la seguridad del usuario. (Fotocomposición: Infobae)

Cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

YouTube, propiedad de Google, permite acceder gratuitamente a millones de videos, documentales, series web, conciertos y contenidos educativos. No necesita suscripción: solo hay que instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su catálogo.

Pluto TV ofrece canales en vivo, así como una amplia variedad de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Su principal ventaja es que no requiere registro para disfrutar del contenido.

En Rakuten TV, la sección “Free” reúne películas gratuitas, entre ellas Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacando títulos que fueron éxitos de taquilla.

Los usuarios pueden optar por alternativas legales y gratuitas como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play o FilmRise. (Play Store)

RTVE Play es la plataforma digital de la Radio Televisión Española y permite acceder sin costo a series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef, emitidos en la televisión pública de España.

FilmRise, de origen estadounidense, ofrece contenido gratuito financiado por publicidad, incluyendo títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Por qué bloquearon a Xuper TV y Magis TV

Xuper TV y Magis TV dejaron de estar disponibles luego de que autoridades y plataformas digitales implementaran acciones para frenar su funcionamiento.

Ambas aplicaciones transmitían películas, series y deportes sin autorización legal.

La justicia argentina dispuso el bloqueo de sus dominios y servidores al constatar que ofrecían retransmisiones de películas, series y eventos deportivos sin el permiso de los propietarios de derechos de autor.

La medida, firmada por el juez Esteban Rossignoli tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), ordenó a las empresas tecnológicas desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Plataformas como Amazon Fire TV también eliminaron por completo el acceso a estas apps para impedir el consumo de contenido protegido.

El sistema de bloqueo detecta aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando una app como Xuper TV es identificada, se emite una advertencia al usuario y se inhabilita automáticamente.

Amazon Fire TV eliminó por completo el acceso a Magis TV y Xuper TV en sus dispositivos. (Amazon)

El uso de plataformas de streaming no autorizadas, además, expone a los usuarios a posibles amenazas de seguridad, como la instalación de malware o la pérdida de datos personales.

Por qué es peligroso usar sitios como Xuper TV y Magis TV

El uso de sitios como Xuper TV y Magis TV implica riesgos, ya que requieren descargar archivos de instalación (APK) fuera de las tiendas oficiales.

Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET identificó que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos, inusuales en servicios de streaming legítimos, lo que puede facilitar actividades maliciosas. Por ello, se consideran aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

El consumo de streaming ilegal expone a los usuarios a malware y amenazas informáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los permisos que solicita Magis TV se encuentran el acceso a tareas en ejecución del dispositivo, la gestión de sistemas de archivos extraíbles y la publicación de notificaciones, lo que puede derivar en el envío de spam o intentos de phishing.

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo”, dice David González Cuautle, investigador de ESET.

Además, el uso de set-top boxes modificados incrementa el riesgo de infecciones, robo de datos y acceso remoto no autorizado a la red doméstica.