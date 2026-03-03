Tecno

La caída de Xuper TV y Magis TV: las plataformas streaming piratas llegan a su fin

Estos sitios streaming pirata fueron bloqueados por distribuir series, películas y partidos sin la autorización de los titulares de derechos de autor

Guardar
Xuper TV y Magis TV
Xuper TV y Magis TV ofrecían contenido sin los derechos de autor, actuando como servicios de streaming pirata.

Xuper TV y Magis TV operaban como plataformas streaming pirata, ya que distribuían series, películas y partidos sin contar con los derechos de autor correspondientes y afectaban dispositivos como televisores, tablets, celulares, entre otros,

En Argentina, una orden judicial ordenó el bloqueo de Magis TV luego de que varias empresas audiovisuales denunciaran la transmisión no autorizada de contenidos. Además, dispositivos como Amazon Fire TV desactivaron estas aplicaciones por ofrecer contenido sin el permiso de los titulares de derechos.

Por qué Xuper TV y Magis TV ya no funcionan

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar luego de que autoridades y plataformas digitales adoptaran medidas para frenar su actividad.

Amazon Fire TV bloqueó estas
Amazon Fire TV bloqueó estas apps por distribuir material sin autorización legal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La justicia argentina dispuso el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos de autor.

La orden fue emitida por el juez Esteban Rossignoli, a partir de una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic).

La resolución judicial instruyó a empresas tecnológicas a desactivar las aplicaciones incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Además, plataformas como Amazon Fire TV bloquearon por completo estas aplicaciones para limitar el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor.

La justicia argentina ordenó bloquear
La justicia argentina ordenó bloquear sus dominios y servidores al constatar la retransmisión no autorizada de contenidos protegidos. (Fotocomposición: Infobae)

El nuevo sistema de bloqueo identifica apps incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual.

Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema emite una advertencia al usuario y la inhabilita automáticamente.

El uso de plataformas streaming no autorizadas también expone a los usuarios a riesgos de seguridad, como la instalación de malware y la posible pérdida de información personal.

Cuando el sistema detecta apps
Cuando el sistema detecta apps como Xuper TV, muestra una advertencia y las desactiva automáticamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué implicaban usar Xuper TV y Magis TV

El análisis del archivo de instalación (APK) de Magis TV realizado por Eset reveló que solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con fines maliciosos, por lo que se clasifica como una aplicación potencialmente indeseable (PUA).

Entre los permisos requeridos por la aplicación se encuentran:

  • android.permission.GET_TASKS.

Permite a la aplicación acceder a información sobre las tareas en ejecución, lo que podría facilitar que un atacante obtenga datos confidenciales sobre el uso del dispositivo y otras aplicaciones instaladas.

  • android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.

Autoriza montar y desmontar sistemas de archivos de almacenamiento extraíble, lo que podría comprometer la seguridad del dispositivo y permitir daños intencionales.

Usar plataformas de streaming ilegales
Usar plataformas de streaming ilegales expone a los usuarios a malware y pérdida de datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Permite publicar notificaciones, lo que abre la posibilidad de envío de spam, intentos de phishing o contenido no deseado.

  • android.permission.READEXTERNALSTORAGE.

Habilita el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, lo que incluye información sensible.

  • android.permission.READMEDIAAUDIO.

Permite leer archivos de audio almacenados en el dispositivo, como grabaciones de voz y música, incluyendo material sensible.

  • android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES.

Puede ser utilizado por aplicaciones maliciosas para engañar a los usuarios y lograr que instalen software adicional, como malware o spyware, simulando actualizaciones legítimas.

El análisis de ESET sobre
El análisis de ESET sobre el APK de Magis TV identificó permisos invasivos y riesgosos, propios de aplicaciones potencialmente indeseables. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE.

Autoriza la modificación o eliminación de archivos en el almacenamiento externo, lo que facilita la inyección de malware, el robo de datos o la pérdida de información personal.

Otro riesgo asociado al uso de estas plataformas es la utilización de set-top boxes (STB), que pueden convertirse en una vía de entrada para malware.

Estos dispositivos suelen ser modificados o pirateados, lo que facilita la infección del televisor con programas de publicidad invasiva, robo de datos y la posibilidad de acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

David Gonzalez Cuautle, investigador de dicha empresa de ciberseguridad:

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

Temas Relacionados

Xuper TVMagis TVPelículas gratisTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué están extrayendo el cable submarino TAT-8 del fondo del Atlantico

El objetivo de esta operación es liberar espacio en el lecho marino para futuras instalaciones y gestionar la infraestructura obsoleta

Por qué están extrayendo el

El motivo por el que no deberías conectar tu televisor a internet usando un cable

Aunque tener conexión Ethernet no es un problema, sí puede limitar el rendimiento de los Smart TV en la red

El motivo por el que

Las mejores canciones de Las guerreras K-pop: el ranking definitivo

La banda sonora de la película de Netflix ha encabezado el Billboard 200 y acumulado más de 8.300 millones de reproducciones en todo el mundo

Las mejores canciones de Las

Cómo convertir cualquier palabra en un sticker para WhatsApp en cuestión de segundos

La herramienta convierte texto en imágenes PNG listas para compartir, con estilos 3D, efectos neón y fondos transparentes

Cómo convertir cualquier palabra en

Problema en época electoral: 4 de cada 10 colombianos no identifican noticias falsas en internet

WhatsApp y Telegram facilitan la viralización de noticias falsas en entornos difíciles de monitorear, con un 50% de exposición

Problema en época electoral: 4
DEPORTES
Stefano Di Carlo confirmó que

Stefano Di Carlo confirmó que Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River Plate

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

TELESHOW
La cifra en dólares que

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

El mal momento de Mariano de la Canal: lo mordió un perro en la cara y mostró las imágenes

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de su hija: “No se respeta la palabra”

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

INFOBAE AMÉRICA

Guerra comercial entre Ecuador y

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: advierten por la pérdida de 300.000 empleos y escasez de insumos de diálisis

Horario de verano: por qué se adelantan los relojes y cuál es el sentido actual de la medida

Trump, Irán y la paz internacional

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz