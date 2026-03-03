La caída de Xuper TV y Magis TV: las plataformas streaming piratas llegan a su fin

Xuper TV y Magis TV ofrecían contenido sin los derechos de autor, actuando como servicios de streaming pirata.

Xuper TV y Magis TV operaban como plataformas streaming pirata, ya que distribuían series, películas y partidos sin contar con los derechos de autor correspondientes y afectaban dispositivos como televisores, tablets, celulares, entre otros,

En Argentina, una orden judicial ordenó el bloqueo de Magis TV luego de que varias empresas audiovisuales denunciaran la transmisión no autorizada de contenidos. Además, dispositivos como Amazon Fire TV desactivaron estas aplicaciones por ofrecer contenido sin el permiso de los titulares de derechos.

Por qué Xuper TV y Magis TV ya no funcionan

Xuper TV y Magis TV dejaron de funcionar luego de que autoridades y plataformas digitales adoptaran medidas para frenar su actividad.

La justicia argentina dispuso el bloqueo de sus dominios y servidores tras comprobar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos de autor.

La orden fue emitida por el juez Esteban Rossignoli, a partir de una investigación realizada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic).

La resolución judicial instruyó a empresas tecnológicas a desactivar las aplicaciones incluso si ya estaban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Además, plataformas como Amazon Fire TV bloquearon por completo estas aplicaciones para limitar el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor.

El nuevo sistema de bloqueo identifica apps incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual.

Cuando se detecta una aplicación como Xuper TV, el sistema emite una advertencia al usuario y la inhabilita automáticamente.

El uso de plataformas streaming no autorizadas también expone a los usuarios a riesgos de seguridad, como la instalación de malware y la posible pérdida de información personal.

Qué implicaban usar Xuper TV y Magis TV

El análisis del archivo de instalación (APK) de Magis TV realizado por Eset reveló que solicita permisos críticos e invasivos que no corresponden a una aplicación convencional de streaming y que pueden ser aprovechados con fines maliciosos, por lo que se clasifica como una aplicación potencialmente indeseable (PUA).

Entre los permisos requeridos por la aplicación se encuentran:

android.permission.GET_TASKS.

Permite a la aplicación acceder a información sobre las tareas en ejecución, lo que podría facilitar que un atacante obtenga datos confidenciales sobre el uso del dispositivo y otras aplicaciones instaladas.

android.permission.MOUNTUNMOUNTFILESYSTEMS.

Autoriza montar y desmontar sistemas de archivos de almacenamiento extraíble, lo que podría comprometer la seguridad del dispositivo y permitir daños intencionales.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS.

Permite publicar notificaciones, lo que abre la posibilidad de envío de spam, intentos de phishing o contenido no deseado.

android.permission.READEXTERNALSTORAGE.

Habilita el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos almacenados en la tarjeta SD, lo que incluye información sensible.

android.permission.READMEDIAAUDIO.

Permite leer archivos de audio almacenados en el dispositivo, como grabaciones de voz y música, incluyendo material sensible.

android.permission.REQUESTINSTALLPACKAGES.

Puede ser utilizado por aplicaciones maliciosas para engañar a los usuarios y lograr que instalen software adicional, como malware o spyware, simulando actualizaciones legítimas.

android.permission.WRITEEXTERNALSTORAGE.

Autoriza la modificación o eliminación de archivos en el almacenamiento externo, lo que facilita la inyección de malware, el robo de datos o la pérdida de información personal.

Otro riesgo asociado al uso de estas plataformas es la utilización de set-top boxes (STB), que pueden convertirse en una vía de entrada para malware.

Estos dispositivos suelen ser modificados o pirateados, lo que facilita la infección del televisor con programas de publicidad invasiva, robo de datos y la posibilidad de acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

David Gonzalez Cuautle, investigador de dicha empresa de ciberseguridad:

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps, es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos, en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.