Videos breves, repetitivos y sin lógica: cómo la inteligencia artificial revoluciona el consumo infantil en YouTube

La proliferación masiva de videos de 30 segundos en canales infantiles surgió en los últimos cuatro meses, producidos por inteligencia artificial

En Infobae en vivo, el filósofo Tomás Balmaceda alertó sobre la proliferación de videos infantiles generados por inteligencia artificial en la plataforma YouTube. Detalló que el algoritmo expone a los chicos a este tipo de contenidos en menos de una hora, incluso sin intervención directa de los adultos.

Durante la emisión de Infobae al Mediodía, Balmaceda dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan. El análisis giró en torno al avance de lo que el propio filósofo denominó “bazofia digital”: videos de baja calidad producidos en masa mediante inteligencia artificial para captar la atención infantil.

Tomás Balmaceda: “A los 40 minutos, caen en contenido generado por IA”

El especialista introdujo el término AI slop: “Hay una nueva niñera digital y algunos sospechan que es un gran experimento psicológico que puede no salir tan bien. En inglés se llama AI slop, que vendría a ser algo como bazofia de la inteligencia artificial”.

Balmaceda explicó que la proliferación de estos videos se basa en el funcionamiento de los algoritmos: “Se calcula que hay niños en países desarrollados que pasan dos horas por día viendo YouTube. Cuando necesitás una niñera, realmente…”.

La inteligencia artificial multiplica videos infantiles de baja calidad en YouTube, influenciando el consumo infantil digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Citando una investigación reciente, precisó: “El New York Times publicó una investigación que probó que dándole a cualquier chico un teléfono con YouTube, con alguno de estos programas muy populares, a los 40 minutos caen en videos hechos con inteligencia artificial. ¿Por qué caen? Porque los algoritmos de recomendación te van buscando. Piensan en el consumo infantil”.

El algoritmo y la fábrica de videos adictivos

La discusión se enfocó en los formatos de estos videos y su impacto. Balmaceda remarcó: “Estos videos que vamos a ver son muy cortos. Ninguno dura más de 30 segundos. Porque hay un fenómeno de repetición y de un punch. Lo que vamos a ver en 30 segundos… pasan muchas cosas y automáticamente va poniendo otro”.

Sobre las características, afirmó: “Son algo que parece realista, pero si vas prestando atención, no todos los movimientos son reales. Algún animal tiene una pata de más, tiene alguna cuestión. No son animales reales, muy bien, han sido utilizados. Esto es superatractivo para los más chicos”.

El consumo excesivo de videos infantiles generados por IA en YouTube genera riesgos para el desarrollo del lenguaje y la percepción de la realidad en los chicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advirtió sobre el efecto adictivo y la falta de sentido: “Todo el tiempo querés ver más. Hay muchos colores, hay gritos. Parece que hay algo medio emotivo vinculado. Esta es la característica principal de la bazofia de inteligencia artificial, del slop. No tiene sentido. Sin embargo, este video tiene 5.1 millones de reproducciones, el anterior 3.1 millones”.

Balmaceda subrayó el volumen de producción: “En estos últimos cuatro meses aparecieron muchos canales de YouTube con estos videos de 30 segundos que son sacados por inteligencia artificial por cientos por día. Si entran a estos canales, van a ver que tienen más de mil videos y tienen cuatro meses”.

Riesgos para el desarrollo y el lenguaje infantil

El filósofo profundizó en los riesgos cognitivos: “Para un chico es muy difícil de distinguir entre el mundo real y el mundo hecho por inteligencia artificial. Nos pasa a todos. Nos llegan ahora mensajes de WhatsApp y no sabemos: ‘¿Esto será cierto? No lo es’. Bueno, videos increíblemente adictivos, muy presentes”.

Mientras YouTube promete medidas para penalizar contenidos infantiles de baja calidad hechos por IA, la sanción aún no se implementa (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Agregó: “¿Qué vemos en estos videos? Animales con partes del cuerpo deformadas, inexistentes. Letras y textos mal escritos. Historias que no tienen sentido. Nuestra mente está evolucionada para poder entender cosas que tienen un principio, un medio y un fin, mucho más cuando somos chicos. Y acá simplemente lo que hay es deformidad pura y personajes”.

Balmaceda planteó dudas sobre el impacto en el desarrollo del lenguaje: “¿Qué va a pasar con esta generación de bebés que en vez de escuchar palabras reales dichas por Xuxa, por Panam o por Caramelito, de golpe están viendo este balbuceo totalmente artificial? Algo necesita hacerse. YouTube anunció que iba a penar este tipo de contenidos, pero por ahora no está pasando”.

En el intercambio con el equipo de Infobae al Mediodía, Balmaceda destacó la responsabilidad familiar: “Lo que pasa es que a veces, insisto, capaz va a pasar, estoy seguro que hay gente que está escuchando, viendo, que ni sabe que pasa eso cuando le da el teléfono a su hijo. Pero también hay que ver la realidad de cada familia”.

Maru Duffard aportó su visión desde la experiencia cotidiana: “No sé, dos años es eso, estás conociendo el mundo. Hay una cosa que se llama motricidad fina, que se llama relacionar, entender, el espacio-tiempo. Me parece que eso se logra en el suelo y con cosas materiales y físicas. Con la pantalla es muy difícil”.

