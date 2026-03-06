El error que puede costarle todas sus fotos: el dispositivo donde nunca debería guardarlas

Existe un dispositivo en el que nunca debería guardar sus fotos, pues corre el peligro de perderlas para siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar fotografías en CD puede parecer una solución práctica para liberar espacio en el celular o conservar recuerdos importantes, pero expertos advierten que este método de almacenamiento ya no es recomendable.

Con el paso del tiempo, los discos ópticos pueden deteriorarse y provocar la pérdida irreversible de los archivos, lo que convierte a este soporte en una de las opciones menos seguras para conservar imágenes a largo plazo.

Durante años, los CD fueron ampliamente utilizados para almacenar música, documentos y fotografías. Sin embargo, los avances tecnológicos han dejado en evidencia sus limitaciones. Uno de los principales problemas es el fenómeno conocido como “disc rot”, un proceso de deterioro que afecta a la capa metálica interna del disco, donde se guardan los datos.

Los CD no son recomendables para guardar archivos, entre ellos, las fotos. (FREEPIK)

Este desgaste se produce principalmente por la corrosión del aluminio que forma parte de la estructura del CD. Cuando ocurre, los archivos almacenados comienzan a volverse ilegibles, lo que puede provocar que fotografías, videos u otros documentos desaparezcan sin posibilidad de recuperación.

El problema puede agravarse con el paso del tiempo y las condiciones ambientales. Factores como la temperatura, la humedad o la exposición prolongada a la luz pueden acelerar el deterioro de los discos ópticos. Como resultado, incluso un CD que aparentemente se encuentra en buen estado podría perder parte de su información.

En algunos casos, los daños pueden detectarse visualmente. Al observar el disco a contraluz, pueden aparecer pequeñas manchas oscuras o puntos irregulares sobre la superficie dorada o plateada. Estas marcas suelen ser un indicio de que el material interno se está degradando y que los datos podrían estar en riesgo.

Expertos aseguran que los CD se deterioran rápidamente, por lo que recomiendan no guardar fotos o videos.

Además del deterioro físico, los CD enfrentan otro problema: la obsolescencia tecnológica. Los lectores de discos ópticos son cada vez menos comunes en computadoras modernas, especialmente en laptops. Esto significa que, incluso si los discos permanecen en buen estado, acceder a su contenido podría resultar cada vez más difícil en el futuro.

Por este motivo, especialistas recomiendan trasladar cualquier archivo importante almacenado en CD hacia medios más modernos y confiables. Entre las alternativas más utilizadas se encuentran las unidades de estado sólido (SSD) y los discos duros tradicionales (HDD), que ofrecen mayor capacidad, compatibilidad con dispositivos actuales y una mayor facilidad para copiar o mover archivos.

Otra opción que ha ganado popularidad es el almacenamiento en la nube. Plataformas de este tipo permiten guardar fotografías y otros archivos en servidores remotos, accesibles desde diferentes dispositivos conectados a internet. Esta modalidad también reduce el riesgo de pérdida por fallos físicos del hardware personal.

La humedad, el polvo y, entre otros factores, pueden deteriorar rápidamente un CD.

Existen incluso tecnologías diseñadas específicamente para conservar datos durante largos periodos. Un ejemplo son los discos M-DISC, una variante de los discos ópticos que utiliza materiales más resistentes y promete una durabilidad que podría alcanzar cientos de años en condiciones adecuadas.

No obstante, los especialistas coinciden en que ninguna solución es completamente infalible. Por ello, la recomendación más importante es mantener varias copias de seguridad de los archivos más valiosos. Este método, conocido como estrategia de respaldo múltiple, consiste en guardar los mismos datos en diferentes dispositivos o servicios.

Por ejemplo, una persona podría almacenar sus fotografías en un disco externo, mantener una copia adicional en la nube y conservar otra versión en su computadora. De esta manera, si uno de los sistemas falla o se daña, los archivos seguirán disponibles en otro lugar.

Además que los CD se deteriorar rápidamente, cada vez menos PC tienen lectoras de disco.

Las fotografías suelen tener un valor emocional difícil de reemplazar, ya que documentan momentos importantes de la vida. Por esa razón, elegir correctamente dónde guardarlas se ha convertido en una decisión clave para garantizar su conservación a largo plazo.

Aunque los CD marcaron una época en la historia del almacenamiento digital, hoy se consideran una opción poco confiable para preservar imágenes y otros archivos importantes. Migrar esos datos a tecnologías más modernas puede ser una medida sencilla que evite pérdidas irreparables en el futuro.