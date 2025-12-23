Tecno

Alerta por la posible desaparición masiva de fotos digitales: en jaque recuerdos de los años 2000

El almacenamiento de esos contenidos quedó obsoleto y para muchos es imposible volver a acceder

Guardar
Las cámaras digitales revolucionaron la
Las cámaras digitales revolucionaron la fotografía en los años 2000 y crearon el fenómeno del ‘agujero negro’ de la memoria digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos de los años 2000, las cámaras digitales empezaron a ser una tendencia, lo que llevó a que las personas capturan miles de imágenes con facilidad y sin tener que realizar el desgastante proceso de revelar un rollo. Pero décadas después esa tecnología ya está obsoleta y muchas de esas fotografías pueden estar en riesgo.

Este fenómeno, bautizado por la BBC como el ‘agujero negro’ de la fotografía digital, representa un vacío en la memoria colectiva de toda una generación.

Por qué esas imágenes digitales podrían desaparecer

A diferencia de los álbumes de fotos impresas, las imágenes digitales de esta etapa quedaron dispersas en soportes efímeros: laptops, discos duros externos, tarjetas SD, memorias USB y CDs. La portabilidad de estos dispositivos, sumada a la falta de métodos estandarizados de archivo, expuso los recuerdos a pérdidas accidentales, robos, virus y obsolescencia tecnológica.

La dispersión de fotos digitales
La dispersión de fotos digitales en laptops, discos duros y tarjetas de memoria expone los recuerdos a pérdidas irreparables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría aprendió a usar las nuevas cámaras y sistemas sin comprender plenamente los riesgos de conservación a largo plazo.

El paso del computador de escritorio al portátil, mucho más fácil de extraviar o dañar, amplificó el problema. Muchas personas almacenaban todas sus fotos en una sola laptop, confiando en su durabilidad. Pero una caída, un robo o un fallo del disco duro bastaban para borrar años de recuerdos familiares.

Durante la segunda mitad de la década, la proliferación de servicios online y redes sociales abrió nuevas formas de guardar y compartir imágenes. Plataformas como MySpace se convirtieron en repositorios fotográficos masivos. Sin embargo, la ilusión de permanencia resultó engañosa.

En 2019, MySpace confirmó que un fallo en sus servidores había eliminado 12 años de fotografías, vídeos y archivos de audio: toda una generación de imágenes evaporada en un instante.

Muchos archivos fotográficos digitales permanecen
Muchos archivos fotográficos digitales permanecen dispersos en laptops, discos duros, memorias USB y CDs vulnerables a daños, robos y obsolescencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros servicios emblemáticos como Kodak EasyShare, Snapfish, Shutterfly o la cadena Walgreens ofrecieron galerías online “seguras”. Con el tiempo, muchos cerraron, cambiaron de propietarios o impusieron restricciones para acceder al contenido. En algunos casos, las fotos quedaron archivadas e inaccesibles, o sujetas a pagos periódicos para su recuperación.

Por qué actualmente sigue existiendo el riesgo

Aunque hoy la nube parece ofrecer soluciones más estables, la vulnerabilidad persiste. Las fotos digitales no son objetos físicos: son datos almacenados en servidores que dependen de la solvencia y política de empresas privadas. Si una compañía quiebra, cambia sus condiciones o decide eliminar archivos antiguos, los recuerdos pueden desaparecer con un solo clic.

“Creemos que vemos una foto, pero en realidad vemos números”, explicó Cathi Nelson, fundadora de The Photo Managers, a la BBC. La confianza ciega en plataformas online genera una falsa sensación de seguridad. La realidad es que ninguna red social ni servicio digital garantiza la conservación eterna de los archivos personales.

Cómo evitar perder las fotos en formato digital

La experiencia acumulada en las dos últimas décadas ha permitido a los especialistas desarrollar recomendaciones claras para quienes desean proteger sus recuerdos.

La nube ofrece una solución
La nube ofrece una solución aparente pero la dependencia de plataformas privadas mantiene latente el riesgo de perder fotos digitales para siempre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principio fundamental es la redundancia. La regla del «3-2-1» se ha consolidado como estándar: consiste en mantener tres copias de cada foto, almacenadas en dos tipos de soporte distintos (por ejemplo, nube y disco duro externo), y guardar una de esas copias en una ubicación física diferente, como la casa de un familiar.

La organización y depuración periódica también son claves. El exceso de imágenes sin clasificar ni respaldar es otro factor de riesgo. Los expertos aconsejan dedicar tiempo a seleccionar, etiquetar y transferir archivos relevantes, para evitar que el volumen abrume y dificulte la recuperación futura.

Por último, es importante comprender que la responsabilidad final de la memoria digital recae en cada persona. Confiar en servicios gratuitos o soluciones únicas puede resultar costoso a largo plazo. La combinación de copias de seguridad, uso de múltiples dispositivos y una actitud proactiva en la gestión de archivos es la mejor defensa contra el olvido digital.

Cómo fue la revolución de las cámaras digitales

Hasta principios del siglo XXI, la fotografía personal dependía de procesos analógicos. Tomar una foto implicaba cargar una cámara con rollo, medir cada disparo y asumir el costo de revelar e imprimir las imágenes. Esta limitación fomentaba la selección y el cuidado de los recuerdos visuales.

La revolución de las cámaras
La revolución de las cámaras digitales entre 2005 y 2010 impulsó el abandono del rollo, pero creó nuevos desafíos para la memoria digital colectiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo cambió entre 2005 y 2010, cuando las cámaras digitales compactas se volvieron asequibles y omnipresentes. Según la Camera & Imaging Products Association (CIPA), en 2005 las ventas de cámaras digitales superaron definitivamente a las de rollo.

El nuevo paradigma alentó a las personas a fotografiar sin moderación. Los dispositivos ofrecían la posibilidad de almacenar cientos o miles de imágenes sin gasto adicional. En apariencia, la memoria visual de una generación quedaba garantizada por la tecnología. Pero esa promesa ocultaba una fragilidad estructural.

Temas Relacionados

CámaraFotosAlmacenamientoImágenesCámaras digitalesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Real Racing 3 se despide: EA eliminará al legendario juego de celulares por este motivo

Los jugadores irán perdiendo funciones, como las compras que ya fueron desactivadas

Real Racing 3 se despide:

El uso de la pantalla táctil del auto al conducir es un riesgo y provocaría más accidentes, Universidad de Washington y Toyota

Salirse del carril y reaccionar rápido ante una eventualidad al volante, son dos peligros identificados por los expertos

El uso de la pantalla

El código de WhatsApp que nunca debes compartir con nadie si no quieres que secuestren tu cuenta

La entrega de un número emitido por la app de Meta permite que extraños tomen el control de la cuenta, accedan a información sensible y restrinjan el acceso al titular legítimo

El código de WhatsApp que

WhatsApp quiere mejorar los Canales y prepara una función de cuestionarios interactivos

A través de preguntas, los administradores podrán estar más cerca de sus seguidores y realizar concursos

WhatsApp quiere mejorar los Canales

Adiós MagisTV y Xuper TV: ahora Android TV permitirá ver series y películas gratis

El sistema operativo de Google quiere facilitar el acceso legal y seguro a diferentes producciones

Adiós MagisTV y Xuper TV:
DEPORTES
El tenso intercambio entre Diego

El tenso intercambio entre Diego Díaz y Marcelo Moretti en plena crisis de San Lorenzo: “El club es el hazmerreír del fútbol argentino”

La propiedad de “ultra lujo” que adquirió Cristiano Ronaldo: sólo puede llegar en un barco privado o en hidroavión

Nuevo escándalo de Draymond Green en la NBA: tuvo una acalorada discusión con su entrenador y se fue al vestuario en medio del partido

El detrás de escena del festejo navideño del Dibu Martínez en Aston Villa

Conmoción en Alemania por la muerte del futbolista Sebastian Hertner tras caer de una aerosilla desde 70 metros en sus vacaciones

TELESHOW
Los hijos de Valentina Cervantes

Los hijos de Valentina Cervantes y Enzo Fernández llenaron de ternura la Navidad en Londres

La furia de Mauro Icardi contra el exabogado de Wanda Nara en pleno reencuentro con sus hijas: “Van a caer uno por uno”

Celeste Cid y Santiago Korovsky disfrutan de su amor en El Bolsón: libros, montañas y relax

Entre lágrimas, Yanina Latorre habló de su inminente salida de LAM: la reacción de Ángel de Brito

Edith Hermida: “Beto Casella me mandó un mensaje relindo, cariñoso, deseándome suerte”

INFOBAE AMÉRICA

Tres hombres fueron condenados en

Tres hombres fueron condenados en el Reino Unido por planear un ataque armado contra judíos

Nochebuena y Navidad a oscuras en Cuba: los apagones no darán tregua en las fiestas

Jair Bolsonaro canceló la primera entrevista que iba a conceder en prisión por problemas de salud

Ecuador e Israel fortalecieron su relación bilateral tras visita técnica enfocada en el sector agrícola

El correísmo impulsará un juicio político contra el presidente de la Judicatura de Ecuador