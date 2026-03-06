Desarrollan piel electrónica que permite a los robots detectar humanos cercanos

La piel electrónica puede alternar entre detección a distancia y sensibilidad táctil en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Tecnología del Sur de China ha desarrollado una piel electrónica flexible capaz de dotar a los robots de una doble capacidad sensorial: detectar la presencia de humanos a distancia y percibir toques extremadamente ligeros al manipular objetos delicados.

Esta innovación, cuyos detalles han sido publicados en la revista ‘International Journal of Extreme Manufacturing’, aborda una de las limitaciones clave de los sensores tradicionales empleados en la robótica colaborativa, donde la seguridad y la precisión son requisitos fundamentales.

El desafío de combinar proximidad y tacto fino

En los entornos industriales donde las máquinas comparten espacio y tareas con personas, es fundamental que los robots puedan anticipar la presencia de humanos para evitar colisiones. Al mismo tiempo, deben ser capaces de manipular componentes frágiles sin dañarlos.

Sin embargo, hasta ahora, los sensores disponibles solo permitían cubrir uno de estos aspectos a la vez. Los electrodos pequeños, por ejemplo, ofrecen alta resolución para el tacto, pero su alcance es muy limitado; los electrodos grandes pueden detectar objetos a mayor distancia, pero carecen de la sensibilidad necesaria para tareas delicadas.

Esta dicotomía ha condicionado el diseño y la eficacia de las pieles electrónicas en robots colaborativos. El avance del equipo chino consiste en una matriz de sensores capacitivos que puede modificar dinámicamente su modo de funcionamiento para adaptarse a la situación, sin necesidad de cambiar el tamaño físico de los electrodos.

Inspiración en la visión humana

La solución propuesta se inspira en la forma en que el ojo humano se adapta a distintas condiciones de luz y distancia. Según el doctor Xie, líder del proyecto, “cuando enfocamos un libro, la pupila se contrae para ver mejor los detalles; al mirar un camino oscuro y lejano, se dilata para captar más luz”. Este principio fue trasladado al comportamiento de los campos eléctricos en el sensor.

El sistema incorpora una capa de apantallamiento dinámico por encima de la matriz de electrodos. Al ajustar eléctricamente la conexión y el enmascaramiento de los electrodos, el sensor puede alternar entre dos modos: uno enfocado en el detalle táctil, útil para manipular piezas pequeñas o identificar bordes, y otro para ampliar el alcance y detectar objetos o personas que se aproximan.

Esta arquitectura logró duplicar la distancia de detección en comparación con sensores tradicionales de doble modo, con un aumento del 104,56% en el rango operativo.

Resultados experimentales y capacidades

Durante las pruebas, el sensor fue capaz de detectar la aproximación de objetos a distancias superiores a 90 milímetros. Aunque ese margen puede parecer reducido, es suficiente para que un brazo robótico reaccione y se detenga antes de entrar en contacto con una persona en entornos industriales. Una vez establecido el contacto, la piel electrónica detecta presiones muy ligeras —de apenas unos gramos— y resiste hasta 400 kPa, lo que permite combinar seguridad y sensibilidad en una sola solución.

Esta combinación de capacidades podría transformar la interacción entre humanos y máquinas en fábricas, laboratorios y otros espacios compartidos, al reducir el riesgo de accidentes y ampliar la gama de tareas que los robots pueden realizar con precisión.

Desafíos para la adopción masiva

Pese a los avances, el equipo de investigación reconoció que aún quedan retos por superar antes de implementar esta tecnología en robots comerciales. El método utilizado para fabricar los sensores, que consiste en crear poros microscópicos mediante un proceso de molde sacrificial, introduce cierta variabilidad entre dispositivos: las pruebas de laboratorio arrojaron diferencias de rendimiento entre sensores de alrededor del 6,3% al 6,8%.

Además, los sensores capacitivos son susceptibles a interferencias ambientales como ruido electromagnético, cambios de temperatura y humedad. En entornos industriales donde conviven múltiples máquinas, estos factores pueden afectar la fiabilidad de las mediciones. Los investigadores anticipan que será necesario mejorar el apantallamiento o incorporar algoritmos de aprendizaje automático para filtrar el ruido y mantener una detección precisa.

Perspectivas para la robótica colaborativa

Si se resuelven los desafíos técnicos, la nueva piel electrónica podría simplificar el diseño de los sistemas sensoriales en robots colaborativos. En lugar de depender de varios sensores para diferentes funciones, los robots podrían equiparse con una única piel adaptativa capaz de detectar objetos cercanos y registrar el más mínimo contacto físico con alta resolución.

Esta innovación representa un paso adelante en la integración segura y eficiente de robots en espacios donde interactúan directamente con personas, abriendo nuevas posibilidades para la automatización avanzada y la colaboración hombre-máquina.