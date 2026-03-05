Webtoons: los 10 títulos más recomendados para leer este fin de semana

Estas son las historias más populares de semana en la plataforma de Webtoon (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que los lectores puedan leerlos desde sus celulares o dispositivos electrónicos.

Romance, fantasía, comedia, acción y terror son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera página que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel mundial. Cada semana publican un top con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 5 de marzo.

Los Webtoons más populares

1.- Boyfriends. Género: Vida cotidianaAutor: refrainbowUn cómic sobre cómo conseguir un novio.. ¡o varios! Cuatro estudiantes universitarios empiezan una relación poliamorosa y exploran las aventuras del mundo de las citas.

2.- Complejo de amigos de la infancia Género: RomanceAutor: EUNHIHaneul y Mincheol son amigos desde que eran bebés y han estado juntos toda la vida. A pesar de que nunca se han visto como algo más que amigos, los malentendidos y deseos han complicado su amistad, llevándolos poco a poco a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro. En esta comedia romántica, donde la tensión se siente en el aire, estos dos amigos se dan cuenta de que, aunque hay sentimientos y tentaciones de por medio, no tienen derecho a cruzar la línea por la cercanía que los une. Pero, ¿qué pasará cuando la línea que han mantenido tan clara empiece a desdibujarse?

3.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

4.- Amor dulce, convivencia ardiente Género: RomanceAutor: SeoruEunseol se reencuentra con su primer amor, Woohyun, tras nueve años separados y habiendo hecho cada uno su propia vida. Los sentimientos que ambos creían olvidados se reavivan cuando un impulso los junta de nuevo. ¿Se convertirá en fuego esa chispa que hay entre ellos?

5.- Llora, o mejor aún, suplica Género: RomanceAutor: VAN.J, SolcheDespués de perder a sus padres con tan solo 12 años, Layla Lewelin pasa de casa en casa de un pariente indiferente a otro, hasta que eventualmente es enviada a otro país. Al llegar al Imperio de Berg, Layla queda al cuidado de Bill Remmer, un huraño pariente lejano al que parece importarle poco más que su trabajo como jardinero de la ilustre familia Gerhard. Tras años de abandono, el único deseo de Layla es un lugar al que llamar hogar, pero sus encuentros con el apuesto duque Matthias Von Gerhard y el resto de la aristocracia ponen en prueba y afligen el tierno corazón de la joven.

7.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

8.- Una niña parecida a mí Género: RomanceAutor: FLADA, PATNOCUn embarazo sorpresa hace que Jeong-oh, una estudiante universitaria, entre en pánico. Su solidario novio Jiheon planea una propuesta amorosa, pero un accidente automovilístico borra sus recuerdos recientes, incluido su relación con Jeong-oh. Siete años después, se reencuentran inesperadamente, pero Jiheon no recuerda a Jeong-oh ni el hecho de que tienen una preciosa hija.

10.- Entre el amor y la amistad Género: RomanceAutor: HBCUL8EREunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

12.- Nacida para ser la gran duquesa Género: RomanceAutor: LICO, CHYAMI, LECHIMONA..Se suponía que Annette Fraise moriría siendo la villana de la novela, pero ahora, esta joven está usando su encanto del siglo 21 para sobrevivir su matrimonio con el duque del norte, Loic Blenheim. A pesar de que la historia incluye un incómodo accidente, un contrato matrimonial y una maldición, puede que el amor sea lo que finalmente cambie todo.

13.- Operación: Amor Puro Género: RomanceAutor: kkokkalee, DledumbEs difícil salir con alguien que no te da la hora del día. Su-ae Shim lo sabe mejor que nadie por haber salido durante años con su indiferente novio, Minu Kang. Por veces desea poder parecerse a su carismática hermanastra, Ra-im, quien parece tenerlo todo. Pero la vida da un giro extraño cuando Su-ae descubre un teléfono inteligente con tapa llamado Jellypop. Jellypop tiene mucho que decir sobre su vida amorosa, especialmente cuando Su-ae se aleja cada vez más de Minu y se encuentra más a menudo con su amigo, Eunhyeok. Al mismo tiempo, Su-ae se percata de una creciente sospecha de que Minu y Ra-im podrían ser más que amigos. ¡Su-ae necesitará un milagro para navegar por los altibajos del romance de la preparatoria!

15.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

16.- La flor que se tragó a la bestia Género: RomanceAutor: Mrang, Dalchun, Baekmyol..Pone su vida en oferta para escapar de un futuro trágico. Cuando a Iris Whittle la asesina su sádico marido, vuelve atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años. Como la hija no deseada de un duque, Iris se da cuenta de que puede sacarle provecho a su estatus y conocimientos sobre el futuro para asegurarse una vida mejor esta vez. Con eso en mente, Iris le hace una audaz propuesta de matrimonio al soltero más codiciado del imperio Gavizar: al aterrador conde Keibran Green. Detrás de su comportamiento brusco y severo, esconde los colmillos de un lobo.

17.- La casa en la que vives Género: DramaAutor: Seokwoo, Hae BadaHwarin tiene 30 años y sobrevive a duras penas criando a dos hijos en una pobreza extrema. Un día, cambia de cuerpo con una amiga que se casó con su primer amor, un hombre rico. Pero la alegría de obtener la vida que envidiaba dura poco. Al revelarse los horribles secretos de esa casa, Hwarin cae en una trampa sin retorno.

18.- Las reseñas de los ex Género: RomanceAutor: Pyeonggang, La HeeGiju Gong es una chica lógica y directa, excepto en su vida amorosa. Siempre ha caído en las trampas y amaños de sus ex, quienes se han aprovechado de ella. Este último no ha sido la excepción. ¡Incluso estuvo a punto de perder la vida por su culpa! Pero cuando despierta en el hospital, Giju se da cuenta de que puede ver unos extraños comentarios sobre las cabezas de las personas. ¡Son las reseñas de sus antiguas parejas! ¿Podrá esta habilidad especial ayudarla a encontrar a la persona indicada?

19.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

20.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

21.- Negocio matrimonial Género: RomanceAutor: Antstudio, hanheun, KEN..Bianca de Arnaud, malvada por excelencia, famosa por su derroche y su carácter insoportable, odiada por todos. Cuando muere sola y abandonada, ocurre un milagro: ¡regresa a sus dieciocho años! Ahora, con una segunda oportunidad, Bianca se enfrenta a un desafío. Es despreciada y su posición en la corte es precaria. Para asegurar su futuro, necesita un heredero de su esposo, el estoico y reservado Conde Zachary de Arnaud. ¿Podrá Bianca cambiar su destino? ¿O su pasado la perseguirá?

22.- Reglas para salir con basura Género: RomanceAutor: Seo YeonDespués de que una ruptura con un terrible ex obligara a Ihyeon Seon a tomarse un descanso de tres años en la universidad, lo último que quiere hacer a su regreso es meterse de lleno en otra relación. Pero entonces llega Chanu Nam, un chico malo que se encuentra interesado en Ihyeon. Y de repente, lo que se suponía que iba a ser un último año tranquilo parece que va a ser cualquier cosa menos eso. Cuanto más se aleja Ihyeon de Chanu, más la atrae él. Pero alguien tiene que ceder, ¿quién cederá primero?

23.- El romance de Iseop Género: RomanceAutor: 248, Anna KimCon su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

24.- Atrapada en una telenovela Género: DramaAutor: Ganno, Apricot.KLuego de una vida de dificultades como una chica huérfana, Jia Han logra su sueño de tener casa propia.. solo para que su momento de felicidad se termine súbitamente. Mientras veía su telenovela favorita, a Jia le da un fuerte dolor punzante en el corazón, el cual lleva a su inevitable muerte. Pero, cuando despierta, se encuentra no en el paraíso, sino en la telenovela que estaba viendo. ¡Y se ha convertido en nada más y nada menos que en la villana! En un mundo donde una mirada robada puede desatar un escándalo y un paso en falso desata emociones desaforadas, ¿qué destino le espera a nuestra querida Jia?

25.- La resplandeciente Nana Género: RomanceAutor: mararingBitna es una chica retraída y del montón, que sufre bullying en la escuela. Tras dejar de estudiar, se adentra en el mundo de los videojuegos y conoce a Chan, un chico que la anima a enfrentar sus miedos y propulsa su cambio de look. Sin embargo, cuando lo conoce en persona, no consigue reconocerla y parece odiar a su nueva y mejorada versión.

26.- El contrato matrimonial de mamá Género: FantasíaAutor: Choo Hyeyeon, SiyaLyrica, de ocho años, vive en un barrio marginal. A pesar de sus dificultades, se mantiene positiva y trabaja incansablemente cada día, soñando con un futuro mejor. Su vida da un giro inesperado cuando su madre despierta de una pesadilla, radicalmente transformada. Ya no es la mujer alcohólica y violenta que siempre conoció. Lyrica cree que está soñando hasta que su madre le anuncia que debe ir a un baile para conocer al emperador. Lyrica no puede evitar preocuparse… ¿acaso su madre ha perdido la cabeza por completo?

27.- Civil A Género: FantasíaAutor: Golden Spirit, 149, su..Ho-wu está a punto de ser atacado por un monstruo cuando Oh Yul, un esper de nivel S, le salva la vida. Tras aquel encuentro, Ho-wu asume que no volverá a verlo porque pertenecen a mundos diferentes, pero días más tarde el destino le da una sorpresa. Oh Yul es su nuevo vecino y hasta sabe su nombre. Para colmo, cuando Ho-wu toca su piel, siente algo muy extraño… ¿Qué querrá un esper de un simple ciudadano?

28.- Mi hijo tendrá otro padre Género: RomanceAutor: Team Chung-Yeon, TAPAHA, Paganjang..«¡Destino, salva a mi hijo nonato..!» Estas fueron las últimas palabras de la princesa Hinael mientras caía a su muerte, asesinada por el conde Chetaire, su infiel marido. Lo que Hinael no sabía es que el destino sí le concederá una segunda oportunidad. La princesa despierta dos años en el pasado, poco antes de su matrimonio. Ahora que sabe lo que está por venir, Hinael intenta reescribir su destino y el de su futuro hijo, ¿y qué mejor manera de lograr sus ambiciones que cortejar al antiguo enemigo de su reino, el oscuro y austero Príncipe Lutz del imperio de Triekas?

30.- Una propuesta salvaje Género: RomanceAutor: Lee yuna, team IRUKACuando el señor Tiwakan se apodera del reino de Nauk, la princesa Liene Arsac se enfrenta a una decisión imposible: casarse con su captor o ver cómo su patria es destruida. Sin embargo, el señor Tiwakan no solo quiere poder, también quiere a Liene. La devoción del señor Tiwakan provoca una mezcla de miedo y atracción innegable en la princesa, quien debe decidir si confiar en las promesas de Tiwakan o esperar el rescate, aun desconociendo el paradero de Lafitte, su anterior prometido. Al irse develando oscuros secretos, la decisión de Liene podría cambiar el destino de Nauk y el sentir de su corazón, para siempre.

Las mejores aplicaciones para disfrutar de Webtoons

La fama de los webtoons ha crecido a nivel internacional, la plataforma de Naver ha logrado llegar acuerdos con DC Comics y Archie para alcanzar nuevos mercados (WEBTOON Entertainment/Handout via REUTERS)

En la era digital actual, los webtoons han ganado popularidad como una forma moderna y accesible de disfrutar el cómic. Entre las mejores aplicaciones para leer webtoons se encuentra LINE Webtoon, que ofrece una gran cantidad de títulos en diferentes géneros como acción, romance, comedia y drama. Según la página oficial de la app, la plataforma alberga a miles de artistas y cuenta con una base de usuarios activa y creciente.

Otra aplicación destacada es Tapas, que no solo ofrece webtoons, sino también novelas gráficas y cómics de otros estilos. La plataforma tiene una gran variedad de contenido, tanto gratuito como de pago y permite a los creadores independientes publicar sus obras. De acuerdo con su sitio web oficial, la app está diseñada para facilitar la interacción entre lectores y autores, ofreciendo una experiencia más personalizada y cercana.

Lezhin Comics también se destaca por su contenido exclusivo y de alta calidad. Esta aplicación está centrada en los webtoons de autor, brindando una selección premium para quienes buscan historias más maduras y sofisticadas. Lezhin es especialmente popular por su enfoque en títulos para un público adulto, con tramas complejas y profundas. Conforme a su página oficial, brinda una experiencia sin interrupciones, con un modelo de negocio basado en la compra de episodios y suscripciones.

Manta es una plataforma relativamente nueva que ha ganado terreno rápidamente en el mundo de los webtoons. Ofrece una experiencia de lectura sin anuncios y con un enfoque en contenido de pago mediante suscripción mensual. Según su sitio web, esta plataforma se dedica a la curaduría de historias de calidad, permitiendo que los lectores disfruten de series con tramas intrigantes y un estilo artístico único. Además, su formato sin interrupciones hace que la lectura sea más placentera y fluida.