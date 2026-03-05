Tecno

Ni Xuper TV ni Magis TV: estas son las plataformas gratuitas y legales que deberías probar

El cierre de los populares servicios ilegales impulsó la búsqueda de alternativas que ofrecen acceso seguro a contenidos sin arriesgar datos personales ni dispositivos

Tras el bloqueo de Magis
Tras el bloqueo de Magis TV y Xuper TV, crecen las consultas sobre alternativas legales para ver películas y series en línea. (Google Gemini)

El reciente bloqueo de Magis TV y Xuper TV en varios países evidenció los riesgos que implica el uso de servicios ilegales para acceder a películas y series. Tras estos hechos, múltiples reportes señalaron fraudes digitales y robos de datos personales asociados a programas maliciosos que circulaban en esas aplicaciones. Millones de usuarios reevalúan sus hábitos digitales y buscan alternativas legales que no comprometan su seguridad.

Vulnerabilidades tras el uso de plataformas ilegales

Especialistas en ciberseguridad advierten que la utilización de aplicaciones piratas, como Magis TV y Xuper TV, aumenta significativamente la exposición a ciberataques. El riesgo no solo afecta la integridad de los dispositivos, sino que puede poner en jaque la protección de cuentas bancarias y datos personales. Tras la eliminación de estas plataformas de las tiendas oficiales, se detectaron múltiples incidentes vinculados a virus y software espía.

El uso de servicios no autorizados incrementa la probabilidad de sufrir robos de información y deterioro del equipo. El panorama llevó a millones de usuarios a buscar opciones legales y seguras, tanto gratuitas como de pago, para consumir contenido audiovisual sin exponer su privacidad ni la estabilidad de sus equipos.

Expertos advierten que las aplicaciones
Expertos advierten que las aplicaciones piratas pueden introducir virus y poner en peligro datos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativas gratuitas y legales: qué opciones existen

Frente a la eliminación de Magis TV y Xuper TV de las tiendas oficiales, las aplicaciones legales se posicionan como la primera defensa contra fraudes digitales y virus. Entre las opciones gratuitas más reconocidas destacan:

Pluto TV Pluto TV es propiedad de Paramount y se distingue por no requerir registro para acceder a su catálogo. Bajo el modelo FAST (Free Ad-supported Streaming TV), los usuarios pueden ver más de 100 canales temáticos—desde noticias y anime hasta maratones de series clásicas—con anuncios publicitarios como única contraprestación. Esta modalidad facilita el acceso legal a una amplia variedad de contenidos sin costo y se ha consolidado como un referente global.

ViX Para quienes priorizan el contenido en español, ViX ofrece una experiencia amplia y diversa. Tras la integración de Televisa y Univision, la plataforma amplió su catálogo gratuito, que incluye una sección de Cine de Oro, deportes en vivo y series originales. Su compatibilidad con la mayoría de sistemas operativos de Smart TV (Samsung, LG, Google TV) permite una integración fluida en los hogares hispanohablantes.

Rakuten TV y FilmRise facilitan
Rakuten TV y FilmRise facilitan el acceso a películas y series sin registro y con publicidad, evitando riesgos digitales. (Reuters)

Rakuten TV Con sede en Barcelona, Rakuten TV surgió en el mercado español como Wuaki.tv y evolucionó hasta convertirse en un servicio con presencia europea. Su oferta abarca películas, series, documentales y canales en directo, disponibles tanto en formato gratuito con anuncios (AVOD) como mediante alquiler o compra. La variedad de su catálogo y la facilidad de acceso sin registro la convierten en una opción relevante para quienes buscan legalidad y diversidad.

FilmRise FilmRise es un estudio independiente de cine y televisión basado en Nueva York y reconocido por su extenso catálogo digital. Ofrece más de 20.000 títulos en alta definición, abarcando géneros variados, y permite el acceso gratuito mediante publicidad, sin necesidad de registro. La plataforma resulta compatible con dispositivos como Roku, Fire TV, iOS y Android, lo que facilita su uso en distintos entornos tecnológicos.

Descargas fuera de tiendas oficiales: riesgos y alertas

El proceso de descarga de aplicaciones desde sitios no autorizados o archivos ejecutables externos representa una de las principales puertas de entrada para virus y software espía en dispositivos móviles y computadoras. Muchas versiones alternativas de Magis TV y Xuper TV disponibles en páginas ajenas a las tiendas oficiales contienen programas nocivos capaces de robar contraseñas, datos bancarios y archivos personales.

Descargar aplicaciones fuera de tiendas
Descargar aplicaciones fuera de tiendas oficiales aumenta la exposición a fraudes y a la pérdida de información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mitigar estos peligros, expertos recomiendan observar la presencia del candado en la barra de direcciones web, que indica el uso de protocolos cifrados (HTTPS), y evitar ingresar información bancaria en plataformas no verificadas. La promesa de suscripciones “de por vida” a precios inusualmente bajos constituye una señal de alerta.

