El “internet cuántico” está más cerca gracias a este avance de científicos de Oxford

Investigadores de la Universidad de Oxford conectaron por primera vez dos procesadores cuánticos independientes mediante enlaces fotónicos para una computación cuántica distribuida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las computadoras cuánticas prometen revolucionar la tecnología, pero su desarrollo enfrenta retos enormes. Un avance reciente de científicos de la Universidad de Oxford podría cambiar el rumbo de esta carrera: por primera vez, lograron que un algoritmo cuántico funcione de manera distribuida entre múltiples procesadores, abriendo el camino a una nueva generación de computadoras cuánticas mucho más potentes, flexibles y escalables.

Qué significa lo hecho por los científicos de Oxford

El equipo de Oxford demostró que es posible conectar dos procesadores cuánticos independientes y hacer que trabajen juntos como si fueran una sola máquina.

Este logro, publicado en la revista Nature, marca una diferencia crucial con respecto a los sistemas tradicionales, donde todos los componentes deben estar contenidos en un solo dispositivo.

Hasta ahora, la mayoría de los esfuerzos se concentraban en meter cada vez más cúbits en un solo procesador. Pero esto trae problemas: cuanto más grande es el chip, más difícil resulta mantener la información estable, evitar errores y manejar el calor generado.

La utilización de fibras ópticas y iones atrapados permitió a los científicos lograr entrelazamiento cuántico y compartir información instantáneamente entre procesadores separados a dos metros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Oxford utiliza una estrategia diferente, al unir módulos pequeños mediante enlaces de luz en lugar de intentar construir un solo procesador gigantesco.

Cómo lograron unir los procesadores

El secreto está en los enlaces fotónicos: fibras ópticas que permiten que los procesadores cuánticos, aunque estén separados físicamente, compartan información. En el experimento, los equipos utilizaron iones atrapados como cúbits en dos módulos ubicados a dos metros de distancia.

Conectaron estos módulos usando fibras ópticas y aprovecharon los fotones, partículas de luz, para generar un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico. Este proceso permite que dos sistemas separados se comporten como si fueran uno solo, compartiendo información instantáneamente sin importar la distancia.

El enfoque modular resuelve problemas de escalabilidad y estabilidad que enfrentan los procesadores cuánticos grandes, facilitando una corrección de errores y mantenimiento más eficiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre ese enlace, los científicos ejecutaron algo nunca antes conseguido: teletransportaron una puerta lógica cuántica con una fidelidad del 86 %.

Esta operación es fundamental porque, a diferencia de solo transferir datos, permite que los procesadores realicen operaciones colectivas, ejecutando juntos cálculos complejos.

Por qué es tan relevante este avance

Uno de los mayores obstáculos de la computación cuántica es la escalabilidad. Los procesadores actuales funcionan bien en entornos controlados de laboratorio, pero al crecer sufren interferencias, pérdida de datos y errores.

El nuevo enfoque modular, inspirado en la manera en que funcionan los superordenadores clásicos, permite unir muchos procesadores pequeños, distribuyendo el trabajo entre ellos y evitando los problemas que aparecen al intentar construir una sola máquina enorme.

Aplicaciones potenciales de la computación cuántica distribuida abarcan desde simulaciones climáticas y diseño de medicamentos hasta optimización de redes energéticas con menor consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la arquitectura distribuida facilita la corrección de errores, permite reparar o actualizar módulos sin detener toda la máquina y allana el camino para crear redes de computadoras cuánticas, lo que muchos llaman la futura “internet cuántica”.

Qué aplicaciones reales podría tener este avance

La computación cuántica distribuida podría transformar muchos campos. En el futuro, sistemas como el de Oxford podrían hacer posibles simulaciones climáticas mucho más detalladas, acelerar el diseño de nuevos materiales o medicamentos y optimizar redes energéticas que integran fuentes renovables. Todo esto podría lograrse con un consumo de energía menor y procesos industriales más limpios.

Además, la posibilidad de crear una red de computadoras cuánticas distribuidas abre la puerta a nuevas formas de comunicación ultra segura, con aplicaciones en criptografía avanzada, y a la creación de una verdadera “internet cuántica”.

Pese al éxito, la tecnología aún enfrenta desafíos. Los equipos cuánticos siguen siendo frágiles y necesitan condiciones extremas de laboratorio para funcionar. Aunque la fidelidad de las operaciones fue alta, todavía no alcanza los estándares necesarios para aplicaciones industriales, sobre todo si no se cuenta con sistemas avanzados de corrección de errores.

El próximo paso para los investigadores será añadir más módulos, reducir la tasa de fallos y probar el sistema en aplicaciones del mundo real. Además, será necesario mejorar la eficiencia de los enlaces fotónicos y desarrollar algoritmos específicamente diseñados para este tipo de arquitecturas distribuidas.