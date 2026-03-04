Deportes

El nuevo reconocimiento que se ganó Lionel Messi tras “arrasar” en la última temporada en Inter Miami

El astro argentino protagonizó un año espectacular en cuanto a números, según detalló el CIES a través de un informe

Guardar
Lionel Messi es el jugador
Lionel Messi es el jugador más decisivo del año según CIES (Reuters)

El fútbol internacional sumó un nuevo capítulo estadístico tras la publicación del más reciente informe del Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), divulgado este miércoles. El reporte, que corresponde a la edición número 536 de su serie semanal, ubicó a Lionel Messi como el jugador con mayor impacto en goles y asistencias en el último año, según cifras recopiladas en 67 ligas del mundo. La clasificación de los futbolistas más decisivos se consolidó tras un análisis que abarca los rendimientos de los jugadores durante los últimos 365 días.

Según detalló el Observatorio de Fútbol del CIES, replicado por el medio francés LeParisiene, Messi, con 38 años y campeón de la Major League Soccer (MLS) con el Inter Miami, “arrasó con la competencia desde un punto de vista puramente numérico”, encabezando la lista tras registrar 59 acciones decisivas: 37 goles y 22 asistencias. Este resultado lo sitúa 17 unidades por encima de cualquier otro jugador evaluado en este ciclo.

De acuerdo con el informe oficial, “Sin tener en cuenta el nivel de las ligas, Messi domina la competencia”. La publicación agregó: “¡con 17 puntos más que cualquier otro jugador!”, en referencia a la diferencia sobre sus rivales directos.

El segundo lugar lo ocupó el delantero inglés Harry Kane, del Bayern Múnich, con 42 acciones decisivas, repartidas en 35 goles y siete asistencias. A continuación figuraron el danés Anders Dreyer, del San Diego, con 41 contribuciones (22 goles y 19 asistencias), y el francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, quien también participó en 41 goles. La metodología utilizada en esta clasificación no contempla la intensidad ni el nivel de competencia de las ligas analizadas.

La tabla muestra a Lionel
La tabla muestra a Lionel Messi liderando la clasificación de jugadores con más goles y asistencias, destacando su impacto decisivo en el fútbol actual.

El CIES expuso que, al ponderar los datos con un coeficiente que ajusta el impacto según la dificultad de los partidos, Messi (Inter Miami) se mantiene en la cima con un índice de 66,3. En esta medición, el argentino se sitúa ligeramente por delante de Mbappé (Real Madrid), quien alcanzó una puntuación de 65,4 tras sumar 41 contribuciones (37 goles y cuatro asistencias) en el conjunto español. El inglés Kane (Bayern Múnich) se sitúa en la tercera posición con 64,5, mientras el francés Michael Olise, también del conjunto teutón, ocupa el cuarto puesto con un índice de 54,9, sustentado en 15 goles y 22 asistencias.

La lista incluye a jugadores de diferentes edades y nacionalidades. Según el informe citado por el Observatorio de Fútbol del CIES, Lamine Yamal, del Barcelona, destaca como el futbolista más joven del top 100, con 18 años cumplidos y un registro de 18 goles y 11 asistencias en La Liga. Junto a él, solo Franculino Djú, del Midtjylland, con 21 años, figura entre los menores de 23 años en el ranking.

En el extremo opuesto de la escala etaria, el portugués Cristiano Ronaldo, de 41 años, se incluye en el listado tras sumar 22 goles y dos asistencias con el Al-Nassr de la Saudi Pro League. El argentino Fernando Zampedri, con 38 años, también figura entre los jugadores de mayor edad destacados por el informe.

Messi se prepara para disputar
Messi se prepara para disputar el Mundial 2026 (Reuters)

El documento del CIES detalló que la ponderación de las contribuciones se calculó multiplicando los goles y asistencias por el cociente entre el coeficiente deportivo medio de los partidos y el promedio de los 100 mejores futbolistas. En total, la lista representa a jugadores de 45 ligas, aunque la muestra original abarcó 67 campeonatos de todo el mundo.

En el análisis de los futbolistas más destacados, el informe identificó a tres jugadores del Bayern Múnich entre los diez primeros puestos. El colombiano Luis Díaz ocupó el noveno lugar con 44 contribuciones, mientras Mason Greenwood, del Marsella, apareció en la posición 20 con 27 acciones (21 goles y seis asistencias). El francés Joaquín Panichelli, del RC Estrasburgo, figuró en el puesto 44, sumando 21 goles y cuatro asistencias.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiInter MiamiMLSCIES

Últimas Noticias

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: “Quiero un equipo protagonista como marca la historia del club, hay que ganar campeonatos”

El Millonario oficializó al DT de 51 años como reemplazante de Marcelo Gallardo

Eduardo Coudet fue presentado como

La medida que la Fórmula 1 adoptó para cambiar el “toque de queda” de los equipos por la tensión en Medio Oriente

La FIA junto con la organización de la Máxima determinaron que las escuderías podrán trabajar en los autos días que el reglamento no lo permite

La medida que la Fórmula

Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

El Xeneize, que obtendría un cupo por el préstamo de Lucas Blondel a Huracán, iría a la carga por Alan Lescano

Sorpresa en el mercado de

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

El delantero francés voló a París para una consulta médica en medio de la dura derrota del Merengue ante Getafe. Por qué su entorno le sugiere no acelerar la recuperación

Incertidumbre por la lesión “límite”

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda acumula tres empates al hilo y necesita una victoria para volver a la zona de clasificados en la Zona A. Transmite ESPN Premium a las 21

Boca Juniors buscará volver al
DEPORTES
Eduardo Coudet fue presentado como

Eduardo Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: “Quiero un equipo protagonista como marca la historia del club, hay que ganar campeonatos”

La medida que la Fórmula 1 adoptó para cambiar el “toque de queda” de los equipos por la tensión en Medio Oriente

Sorpresa en el mercado de pases: Boca Juniors intentará fichar a una de las figuras del fútbol argentino

Incertidumbre por la lesión “límite” de Mbappé en la previa al Mundial: del viaje que generó críticas a su regreso “incierto” en el Real Madrid

Boca Juniors buscará volver al triunfo en su visita a Lanús por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La llamativa respuesta de Rosalía

La llamativa respuesta de Rosalía cuando Mariana Enriquez le preguntó qué cualidad aprecia más en un nombre

El asado de los famosos: el reencuentro de Susana Giménez y Montaner y el talento de Marley que sorprendió a todos

El cumpleaños íntimo de Flor de la V: el amor de su familia, el brindis y los deseos en una noche especial

Federica Pais habló del choque que protagonizó su hermana Ernestina: “Estamos en contacto”

MasterChef Celebrity: el exigente desafío en duplas que dejó a un participante al borde de la eliminación

INFOBAE AMÉRICA

El concurso para Fiscal General

El concurso para Fiscal General en Ecuador cerró con 74 postulantes, entre ellos un fiscal subrogante, jueces y un exministro

Operativo internacional contra red vinculada a la mafia albanesa y Los Lobos dejó 16 detenidos en Ecuador

Panamá avanza en acuerdo aéreo con Arabia Saudita para ampliar conectividad

Una universidad ecuatoriana retiró el título Honoris Causa al obispo alemán Emil Stehle tras las 16 denuncias de abuso

Pierre Lemaitre: “En Francia, siempre se ha mirado a la inmigración desde el colonialismo”